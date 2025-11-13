edición general
17 meneos
16 clics
La Junta da 10 días a Amama para que le envíe sus cifras de afectadas por los cribados

La Junta da 10 días a Amama para que le envíe sus cifras de afectadas por los cribados

La gerente del Servicio Andaluz de Salud remite un requerimiento a la asociación que asegura que hay muchas más pacientes perjudicadas de las 2.317 que contempla la Junta

| etiquetas: junta , amama , cribados
15 2 0 K 169 actualidad
12 comentarios
15 2 0 K 169 actualidad
Comentarios destacados:    
yoma #4 yoma
Vamos que una asociación tiene que dar datos de errores del Servicio Andaluz de Salud. Su despropósito sube enteros. xD xD
10 K 118
Apotropeo #6 Apotropeo
#4 En realidad están reconociendo que incluso contar lo hará cualquiera mejor que ellos
3 K 46
unlugar #8 unlugar
#6 O que esperan que a la asociación les salgan menos casos de los que les consta a ellos en sus registros.
2 K 38
Pyrefox #9 Pyrefox
#8 ahí le has dado, es como cuando el recruiter te pregunta expectativas salariales, una trampa {0x1f60c}
1 K 18
#1 Cuchifrito
Cada día más hijoputez, ahora amenazan para que les den la información que van a presentar en las denuncias
2 K 35
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 La Junta después de la investigación ya ha dado la cifra de las 2.317 afectadas y desglosada por provincias.
Si Amama dice que no, que son 4.000, la Junta le está pidiendo esos casos que dicen que existen y no han encontrado.

Si realmente son 4.000 entonces si seria un fallo en la investigacion.
¿Que hacen, no los piden y dan por bueno algo que podría ser erróneo?

#1 No te hagas pajas mentales que no es ninguna amenaza ni tiene que ver con las denuncias que dicen van a presentar que son 200, la información de estas la tienen en el momento que se presenten.
Quieren conocer los 4.000 casos que dicen que existen
0 K 19
Torrezzno #2 Torrezzno
¿Que cifras de afectados tiene que dar ella? ¿Es que no tienen ellos esa información? Menudos sinvergüenzas
2 K 35
JackNorte #5 JackNorte
Los plazos que no cumplen se los exigen a otros.
2 K 28
Dene #12 Dene
Los datos que tengan, al juzgado
0 K 12
verocla #7 verocla
Una vez verificado que no es EMT me cago en su p*tos muertos más frescos. >:-(
0 K 11
#3 diablos_maiq
¿Las de Amama los mandarán amamá?
0 K 10
meroespectador #11 meroespectador
Años tarda la junta en hacer las cosas con plenitud de medios y da 10 días a los demás para las suyas que se sustentan con fondos propios.
0 K 7

menéame