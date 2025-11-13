·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6158
clics
El pinganillo de Ayuso
4624
clics
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario
5621
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4827
clics
Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo
4564
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
más votadas
474
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio
343
El actor James Van Der Beek se ve obligado a subastar cosas de la serie 'Dawson Crece' para pagarse su tratamiento contra el cáncer
326
Batida neonazi en el campus de Somosaguas de la Complutense después del pinchazo de Vito Quiles
340
La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa
422
Detenido el guarda de un coto de caza por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
16
clics
La Junta da 10 días a Amama para que le envíe sus cifras de afectadas por los cribados
La gerente del Servicio Andaluz de Salud remite un requerimiento a la asociación que asegura que hay muchas más pacientes perjudicadas de las 2.317 que contempla la Junta
|
etiquetas
:
junta
,
amama
,
cribados
15
2
0
K
169
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
2
0
K
169
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
yoma
Vamos que una asociación tiene que dar datos de errores del Servicio Andaluz de Salud. Su despropósito sube enteros.
10
K
118
#6
Apotropeo
#4
En realidad están reconociendo que incluso contar lo hará cualquiera mejor que ellos
3
K
46
#8
unlugar
#6
O que esperan que a la asociación les salgan menos casos de los que les consta a ellos en sus registros.
2
K
38
#9
Pyrefox
#8
ahí le has dado, es como cuando el recruiter te pregunta expectativas salariales, una trampa
1
K
18
#1
Cuchifrito
Cada día más hijoputez, ahora amenazan para que les den la información que van a presentar en las denuncias
2
K
35
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
La Junta después de la investigación ya ha dado la cifra de las 2.317 afectadas y desglosada por provincias.
Si Amama dice que no, que son 4.000, la Junta le está pidiendo esos casos que dicen que existen y no han encontrado.
Si realmente son 4.000 entonces si seria un fallo en la investigacion.
¿Que hacen, no los piden y dan por bueno algo que podría ser erróneo?
#1
No te hagas pajas mentales que no es ninguna amenaza ni tiene que ver con las denuncias que dicen van a presentar que son 200, la información de estas la tienen en el momento que se presenten.
Quieren conocer los 4.000 casos que dicen que existen
0
K
19
#2
Torrezzno
¿Que cifras de afectados tiene que dar ella? ¿Es que no tienen ellos esa información? Menudos sinvergüenzas
2
K
35
#5
JackNorte
Los plazos que no cumplen se los exigen a otros.
2
K
28
#12
Dene
Los datos que tengan, al juzgado
0
K
12
#7
verocla
Una vez verificado que no es EMT me cago en su p*tos muertos más frescos.
0
K
11
#3
diablos_maiq
¿Las de Amama los mandarán amamá?
0
K
10
#11
meroespectador
Años tarda la junta en hacer las cosas con plenitud de medios y da 10 días a los demás para las suyas que se sustentan con fondos propios.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si Amama dice que no, que son 4.000, la Junta le está pidiendo esos casos que dicen que existen y no han encontrado.
Si realmente son 4.000 entonces si seria un fallo en la investigacion.
¿Que hacen, no los piden y dan por bueno algo que podría ser erróneo?
#1 No te hagas pajas mentales que no es ninguna amenaza ni tiene que ver con las denuncias que dicen van a presentar que son 200, la información de estas la tienen en el momento que se presenten.
Quieren conocer los 4.000 casos que dicen que existen