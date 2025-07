La jueza del 'caso Rivas' censura la "sobreexposición" de Daniel y el fiscal excluye de la entrega a Paqui Granados y al hijo mayor

"Lo ocurrido ayer no puede repetirse, semejante exposición del menor no puede volver a tener lugar, y la ejecución, la entrega al padre, debe producirse. No hay más. El aplazamiento no es para valorar nada: es para hacerlo, este viernes, y hacerlo bien, porque se ha demostrado que el Punto de Encuentro Familiar no fue el lugar adecuado". Así de taxativa se mostró en la mañana de este miércoles Cristina Luis, magistrada de Instrucción 3 de Granada, sobre la entrega de Daniel Arcuri, hijo de Juana Rivas, a su padre.