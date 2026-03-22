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Juan Manuel de Prada: La derecha cipaya

Juan Manuel de Prada: La derecha cipaya

A medida que la operación de la Alianza Epstein en Irán se prueba cada vez más desastrosa, la marioneta Trump ha exacerbado su retórica matonil contra Cuba, que podría acabar pagando su frustración. Pero el veneno introducido por las ideologías nos ha desnaturalizado tanto que hay millones de españoles aplaudiendo cipayamente la retórica matonil del majadero gringo, e incluso justificando las criminales sanciones

| etiquetas: abc , columna , sionismo , epstein , españa , derecha , pp , vox
11 2 1 K 137 politica
12 comentarios
11 2 1 K 137 politica
#1 fremen11
Patriotas que no se acuerda de quien nos robó Cuba.........
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
No puedo leerlo, ni en modo lectura.
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Jakeukalane #2 Jakeukalane
Increíble que esto (al menos lo poco que se puede leer) lo publique abc.
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powernergia #3 powernergia
#2 Juan Manuel de Prada lleva tiempo dando caña a Netanyahu y Trump por sus políticas locas, desde el ABC.

Es un capillitas, pero brillante y lucido en muchas cosas.
2 K 30
#7 El_Almondigas
#3 A mi me parece un tipo muy inteligente pese a ser, como dices, un capillitas mojigato.
2 K 24
powernergia #8 powernergia
#7 Brillante, inteligente y con conocimiento enciclopédico, da gusto oírle en las tertulias aunque sea un retrógrado monárquico recalcitrante.

xD xD
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pitercio #11 pitercio *
#3 no sé si queda algún otro referente de la derecha intelectual. Es civilizado y hasta tiene sentido del humor, demasiado lacónico, todo lacón. Mimetizó desde joven la sombra de un personaje viejo y se acabó pareciendo a él. Ojalá se hubiera querido parecer a Umbral en lugar de a Camilojó, pero el primero no dejaba que ningún penene se le metiese debajo del sobaco.
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Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Busca lo que pensaba Blas Piñar de los Estados Unidos y del vasallaje de España a USA. De Prada se queda corto comparado con aquel. El puto Blas Piñar.
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Jakeukalane #6 Jakeukalane *
#5 el abuelo de mi ex era amigo íntimo de Blas Piñar.
Como para él yo era "rojo" me llamaba "mono peludo" (apenas tengo pelo, ni siquiera tengo toda la barba).
Se murió en pandemia xD xD
Nunca se ha muerto alguien solo y abandonado más merecidamente.
Los ultraderechistas son mala gente pero es como todo, a veces dan bien la hora.
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Djangology #12 Djangology
#5 Las derechas tradicionalistas españolas han sido históricamente un nido de caciques, clasistas, terratenientes, explotadores, fundamentalistas catolicos y corruptos pero una cosa hay que reconocerles, como bien apuntas, su total desprecio al imperialismo anglo, ya sea el de Inglaterra o el de estados unidos. Franco y muchos otros generales de su generación eran niños cuando España pierde Cuba a manos de estados unidos, como lo que eso supuso para la moral del país. De hecho la mayor psete de…   » ver todo el comentario
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