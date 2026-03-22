Juan Manuel de Prada: La derecha cipaya

A medida que la operación de la Alianza Epstein en Irán se prueba cada vez más desastrosa, la marioneta Trump ha exacerbado su retórica matonil contra Cuba, que podría acabar pagando su frustración. Pero el veneno introducido por las ideologías nos ha desnaturalizado tanto que hay millones de españoles aplaudiendo cipayamente la retórica matonil del majadero gringo, e incluso justificando las criminales sanciones
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Es un capillitas, pero brillante y lucido en muchas cosas.
Como para él yo era "rojo" me llamaba "mono peludo" (apenas tengo pelo, ni siquiera tengo toda la barba).
Se murió en pandemia
Nunca se ha muerto alguien solo y abandonado más merecidamente.
Los ultraderechistas son mala gente pero es como todo, a veces dan bien la hora.