Juan Manuel de Prada: La derecha cipaya

A medida que la operación de la Alianza Epstein en Irán se prueba cada vez más desastrosa, la marioneta Trump ha exacerbado su retórica matonil contra Cuba, que podría acabar pagando su frustración. Pero el veneno introducido por las ideologías nos ha desnaturalizado tanto que hay millones de españoles aplaudiendo cipayamente la retórica matonil del majadero gringo, e incluso justificando las criminales sanciones