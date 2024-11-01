Los palestinos sufren tortura y violencia sexual en centros de detención israelíes [Eng]

Palestinos detenidos en prisiones israelíes han revelado cómo sufrieron tratos deshumanizantes por parte de guardias y soldados, incluyendo tortura y violencia sexual. En declaraciones a Al Jazeera en la Franja de Gaza, muchos ex detenidos afirmaron que, incluso después de su liberación, su lucha no terminó, ya que la supervivencia dio paso a otra batalla psicológica, con los desgarradores recuerdos del encarcelamiento aún persiguiéndolos.