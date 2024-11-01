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Los palestinos sufren tortura y violencia sexual en centros de detención israelíes [Eng]

Los palestinos sufren tortura y violencia sexual en centros de detención israelíes [Eng]

Palestinos detenidos en prisiones israelíes han revelado cómo sufrieron tratos deshumanizantes por parte de guardias y soldados, incluyendo tortura y violencia sexual. En declaraciones a Al Jazeera en la Franja de Gaza, muchos ex detenidos afirmaron que, incluso después de su liberación, su lucha no terminó, ya que la supervivencia dio paso a otra batalla psicológica, con los desgarradores recuerdos del encarcelamiento aún persiguiéndolos.

| etiquetas: israel , torturas , violaciones , gaza , palestinos
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3 comentarios
20 4 0 K 159 actualidad
nemeame #2 nemeame
Para sorpresa de nadie...
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#3 pirat
Tienen suerte de que no les arrancan los órganos en vida para traficar... de momento...
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Io76 #1 Io76 *
"Los niños no se tocan" dicen los amigos derechones de los sionazis.
No principios, ni dignidad, ni empatía. Han puesto de moda el hijoputismo porque no hay otra forma que explique el votar a esta gentuza.
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menéame