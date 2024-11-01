·
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
'Sí que es verdad que estás un poco condicionada por la meteorología', ha reconocido.
etiquetas:
bosque
ermitaño
ocio
FueraSionistasdeMeneame
"Una casa en medio de un bosque, en una imagen de archivo" Y te ponen una puta cabaña de madera. ¿Para que cojones manipulan así si luego te ponen la casa real en el vídeo? Basura de pseudomedio
5
K
69
soberao
Del artículo:
"Si hace sol, puedo usar más la electricidad. Si no hace sol, tengo que intentar funcionar con más tracción manual y no tanto con herramientas de batería, el móvil o lo que sea".
Esto te obliga a reducir tu consumo, lo mismo pasará con la ducha de agua caliente, que en una ciudad con agua caliente de una central no se acaba nunca, siempre hay agua caliente pero si tienes un termo donde el agua caliente se termina, las duchas largas no son una opción y esto te…
1
K
22
sorrillo
#7
Por otro lado las ciudades son mucho más eficientes que los pueblos y que las viviendas aisladas.
Para suplir agua a una casa aislada necesitas una infraestructura de captación y transporte para esa única casa mientras que en una ciudad requiriendo mucha más captación y distribución esos recursos son compartidos por miles de ciudadanos.
Lo mismo con los servicios de emergencias, servicios médicos, agricultura, ganadería, distribución de comida y un largo etcétera.
Con toda seguridad la huella de carbono de esta persona en una casa aislada sea mayor que la huella de carbono de uno de los compañeros de piso de una de las viviendas del edificio de diez plantas ubicado en la zona central de un barrio de Barcelona.
0
K
10
soberao
#13
La huella de carbono es un cálculo que depende al final de como se hace ese estudio. Con lo del agua puedes tener una aljibe y recoger agua de lluvia de los tejados y adaptarte a esa cantidad de agua que has almacenado que variará cada año. En una ciudad el agua es "infinita" cuando no es cierto, los recursos son limitados.
Es un tema que da para mucho debate porque en las ciudades y pueblos tiramos al WC agua potable cuando se podría reusar el agua de la ducha en un depósito de…
0
K
13
sorrillo
#16
cuando se podría reusar el agua de la ducha en un depósito de aguas grises que no está tan sucia y no usar agua potable para arrastrar la mierda.
Habría que valorar el coste en recursos de crear toda esa infraestructura nueva comparado con el ahorro que suponga.
Y así con todas las ocurrencias al respecto.
Dudo mucho que fuera sostenible que las siete mil millones de personas del planeta vivieran como la persona de este meneo.
0
K
10
soberao
#17
La humanidad ha vivido así como la del vídeo hasta los años 60 cuando la disponibilidad del petróleo aumentó el éxodo a las ciudades y era una forma de vida más sostenible que en las ciudades donde no paran de pasar coches que atropellan a la fauna salvaje. Ahora la tendencia es a concentrarlo todo en grandes núcleos de población pero esto acabará colapsando como pasa ahora que no hay viviendas para todos y en esas viviendas no tienes sitio ni para arreglar una bicicleta. Que el espacio es un problema importante de las ciudades.
1
K
22
sorrillo
#20
La humanidad ha vivido así como la del vídeo hasta los años 60
En 1960 Barcelona tenía
1
una población de más de un millón y medio de personas.
1
www.idescat.cat/pub/?id=shd&n=1341&geo=mun:080193
0
K
10
soberao
#22
Vale, el éxodo del campo a la ciudad pasó antes, pero antes del éxodo rural el 70% de la población vivía en el campo y solo el 20% en ciudades:
es.wikipedia.org/wiki/Éxodo_rural
0
K
13
DayOfTheTentacle
#7
desconozco el tema... ¿no hay baterías? ¿Tan poco duran? Yo tendría un generador por si las moscas. Al vivir Tan aislado debes tener la nevera llena.
0
K
8
soberao
#21
Las baterías son caras y el generador pesa y también tienes que ir por gasolina. No sé como será su zona, pero en medio del campo no te puedes fiar y dejar esas cosas ahí si vas a estar varios días fuera. Dependerá de cada zona.
0
K
13
endy
Todo el mundo tiene que vender su tema.
Irrelevante a más no poder
1
K
17
usuarioeliminado
#15
Es posible, pero tu comentario es más irrelevante si cabe.
0
K
7
#6
mmlv
#0
¿Hermitaño?
0
K
16
YeahYa
#6
Mal escrito y tag random, lo reconozco. Pero esa H duele a la vista, y me ha quitado la poca dignidad que me quedaba.
Me voy...
1
K
32
mmlv
#9
Jajaja, tampoco es para tanto, un despiste así lo tiene cualquiera
0
K
16
#4
DayOfTheTentacle
#3
hija del juego de cartas
1
K
16
taSanás
#4
ma’costao{shit}
0
K
8
DayOfTheTentacle
#18
¿acostado? Levántate y verás que despierto es más fácil... (ya me callo)
0
K
8
encurtido
Menuda fantasmada de artículo.
Decir que es rica en tiempo está bien, pero si no dice de qué vive o de dónde vienen sus ingresos pues no está diciendo nada. Igual tiene 3 AirBnB en Barcelona de los que saca 5k/mes pero por la entrevista parece que se alimenta de sus tomates cultivados.
1
K
15
BurraPeideira_
Si tienes que ver todos los días la naturaleza por detrás de esa piscina de plástico no merece la pena. Prefiero la cañada real.
0
K
11
MoñecoTeDrapo
¿Beatriz Montañez?
0
K
10
DayOfTheTentacle
#1
cabañez
2
K
26
taSanás
#2
solitariez
0
K
8
BertoltBrecht
#1
creo que la Montañez tiene una casa mejor.
0
K
9
gadish
el problema es claro: de qué saca el dinero? Porque no le hace falta mucho, pero al menos 6€/ano. De donde salen?
Además, un problema "oculto" que toda esta gente que se va al campo no cuenta: de qué van a vivir cuando sean viejos y no puedan cultivar o hacer lo que hacen?
0
K
7
FueraSionistasdeMeneame
#12
Lo dice en el video, hace macramé. Que eso le de para vivir pues ya os lo podéis creer o no.
1
K
24
