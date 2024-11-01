Japón construye una estación de tren en una sola noche con impresión 3D, reduciendo costes hasta un 50%

Japón construye una estación de tren en una sola noche con impresión 3D, reduciendo costes hasta un 50%

En la estación de Hatsushima, una estructura de madera de 1948 fue sustituida por un nuevo edificio construido mediante esta tecnología. El proceso fue radicalmente distinto: los elementos principales se fabricaron fuera del lugar, en condiciones controladas, y después se ensamblaron en apenas una noche. El uso del robot ABB IRB 6700, combinado con tecnología de extrusión avanzada, introduce un nivel de precisión que cambia las reglas del juego. Y eso abre mercados nuevos: desde viviendas hasta hoteles o edificios con alto valor arquitectónico

| etiquetas: impresión , 3d , estación , tren , abb , robot
4 1 0 K 45 tecnología
rogerius #1 rogerius *
Pero es pequeñica. Es un apeadero. ¿Me equivoco?
Laro__ #2 Laro__
#1 Cierto. No le quito mérito, pero en España tenemos apeaderos y paradas de autobús más grandes que eso.
johel #3 johel
No nos flipemos con la velocidad de la ""construccion". Que sera un logro de la impresion 3d y lo que querais pero sigue siendo un modulo prefabricado que se ensambla insitu, valor arquitectonico cero.
#4 mcfgdbbn3
#3: Y no solo eso... ¿Cuánto va a durar, se puede reciclar bien, es resistente al vandalismo...?
Rixx #5 Rixx
Más bien parece la caseta del perro xD
