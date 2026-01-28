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Israel lanza un aviso "urgente" a los iraníes para que no se acerquen a los trenes a horas de expirar el ultimátum de Trump

Israel lanza un aviso "urgente" a los iraníes para que no se acerquen a los trenes a horas de expirar el ultimátum de Trump

El Ejército israelí ha emitido este martes a primera hora de la mañana una "advertencia urgente" a los iraníes para pedirles "amableblemente" que "por su seguridad" eviten viajar en tren o acercarse a vías ferroviarias hasta las 21.00 horas de esta noche en Teherán, debido a los ataques previstos contra la infraestructura ferroviaria. "Su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo"

| etiquetas: israel , aviso , urgente , trenes , ultimátum , trump
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42 comentarios
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Comentarios destacados:            
manbobi #2 manbobi
Avisando de crímenes de guerra, bien bien.
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fofito #5 fofito
#2 La educación lo primero
1 K 24
#39 pirat
#5 No destacan por eso precisamente...
0 K 9
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 Llevan haciendo eso décadas y nosotros decimos que es perfecto y que por avisar precisamente son el Ejército Más Moral Del Mundo. O sea, ¿por qué iban a parar?
10 K 123
#18 Onaj
#17 Hoy están teniendo un día regulinchi. En otra noticia otro (u otra cuenta) ha reconocido que atacar centrales eléctricas es un crimen de guerra.
4 K 37
IkkiFenix #20 IkkiFenix
#17 Anda, mira:

Rusia acusa a Ucrania de intentar descarrilar el proceso de paz tras sucesos con trenes

www.infobae.com/america/agencias/2025/06/01/rusia-acusa-a-ucrania-de-i;   » ver todo el comentario
2 K 46
suppiluliuma #27 suppiluliuma *
#20 La entradilla del primer enlace:

Moscú denuncia a Kiev por el descarrilamiento de trenes en la frontera, mientras Ucrania asegura que las acusaciones son una operación de falsa bandera para sabotear las negociaciones de paz en Estambul

Pones dos enlaces del mismo incidente, para abultar más, y, claro, nos tenemos que creer lo que diga Bastrikin.

- Death threat denied by investigator
-…   » ver todo el comentario
0 K 9
IkkiFenix #32 IkkiFenix *
#27 Radio Free Europe no era una radio antiguamente subvencionada por la CIA? Si, seguro que dicen la verdad.
0 K 16
#21 Gurripander *
#2 Sus abogados les han dicho que puede ser un atenuante, para las gruesas condenas de ese tribunal de la Haya que les aguarda.
Por lo demás, parece un chiste de Gila...
0 K 7
Professor #29 Professor
#2 los etarras tb avisaban, creían q así cuando mataban niñas quedaban con la conciencia limpia
1 K 2
#36 lameth
#29 ¿Lo dices por lo de la escuela bombardeada desde el primer día por los yankis?
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Professor #42 Professor
#36 todas las primeras acciones de guerra son escuelas de inocentes niños, recuerdas aquella de Ucrania del primer dia de ataques? Sin rastro de niños? Se llama contrapropaganda, se estudia en las academias militares
0 K 12
obmultimedia #40 obmultimedia
#2 Les van a hacer su "11-M"
0 K 11
ochoceros #4 ochoceros
Prepararán atentados terroristas como los que hicieron aquí el 11M.

Porque para los sionazis atacar infraestructuras civiles está bien y no es un crimen de guerra.
15 K 146
makinavaja #10 makinavaja
#4 Para los sionazis TODO está bien si es para exterminar al enemigo y NADA es un crimen de guerra.
4 K 55
#6 laruladelnorte
"Su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo"

Ya han dejado claro en Gaza lo que les importa la vida de civiles... :clap:
11 K 117
#31 walk_kindly_shout
#6 me cuelgo de tu comentario para acotar el increíblemente hipócrita hecho de que lo han anunciado en TWITTER a un país CON INTERNET CORTADA. Eso es de villano de película.
2 K 23
#3 kaos_subversivo
Luego lloraran cuando ataquen su infraestructura
7 K 83
Tarod #12 Tarod
#3 Llorar?
0 K 14
#34 pikutara
#19 xD Eso me recuerda un poco a la canción de "extremismo mal": www.youtube.com/watch?v=UrC7MpIEmyM
Ni nazis ni judíos y ya está. xD

Vaya meme.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cuanta paz y amor.
5 K 60
#7 pandasucks
Siempre queriendo superar a aquel pintor austriaco.
5 K 53
#26 Gurripander *
#7 Pintor bastante mediocre, que no pudo acceder, siquiera, a Bellas Artes...

Decidió, a cambio, hacer la FP de Dictador, a marchas forzadas, parece que le cundió bastante... de modo que creó las bases para el plan de estudios, en todo el mundo, y sus alumnos más aventajados son, en la actualidad, los sionazis.
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#11 detectordefalacias
Los aliados de nuestra derecha dispuestos a repartir "11M" en Irán.

"El lado bueno de la historia" Ahora que Ayuso les de otra medalla
4 K 50
eltxoa #9 eltxoa
siendo estos los que avisan, mejor no viajar en autobús.
3 K 40
friguron_ #28 friguron_
Si Irán no tiene internet ni manera de recibir esta información, para qué avisan? Para quién avisan?
2 K 27
#33 walk_kindly_shout
#28 para que parezca que les importa.
0 K 10
ansiet #14 ansiet
Amables hijos de la gran p***
1 K 18
#13 luckyy
Úrsula, di algo de una puta vez!!!
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Malaguita #22 Malaguita
#13 "La Comisión Europea muestra su profunda preocupación ante la escalada del conflicto." Hala, listo.
1 K 19
ayatolah #35 ayatolah
Próximo aviso "urgente" de Irán a los Israelíes:
"Vayan tomando yodo, que ya va tocando".
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ayatolah #30 ayatolah
Recordemos que en España, a esa gente que avisa a otros de que van a matarlos, les dan medallas. O que al otro lado (aunque del mismo bando), lo apoyan para que le den el Nobel de la Paz,
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SenorLobo #23 SenorLobo
¿Amableblemente lo ponen entre comillas por algo? Lo pregunto en serio ¿no está bien escrito en el tweet original o algo así?
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gelatti #25 gelatti
El pueblo elegido... para acabar con la humanidad con el anticristo naranja.
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#24 ergosum
Te avisan de que te van a matar, pero lo hacen con amabilidad.... Estos israelíes son unos caballeros.
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Naiyeel #38 Naiyeel
Exactamente... hasta cuando vamos a permitir que Israel siga JODIENDO a la HUMANIDAD?, porque es así señores, USA se ha dejado comprar o chantajear (por lo menos los que mandan), pero el resto del mundo que coño hacemos?, Gaza destruida, Westbank convertido en campo de concentración, mientras atacan Irán conquistan territorio a Líbano...

Hasta cuándo?, Cuál es el plan?

Y cuando vamos a parar a estos "aliados" que nos están JODIENDO LA VIDA a todos, algunos pagando el precio máximo de sus vidas, la de sus hijos, de su futuro...
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#41 pirat
Y a estos ¿ Les dejamos venir aquí a jugar al basquet y las bicis ?
Parece una temeridad...
En vez del pueblo elegido se merecen ser el apestado
y que nadie quiera nada con ellos,
que se los queden los yankis que son igual de chungos.
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aupaatu #15 aupaatu *
Según parece por la noticia en Israel se desplazan con burros por caminos de tierra
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Io76 #37 Io76
Es que les tenemos envidia!!!
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menéame