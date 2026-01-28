Israel lanza un aviso "urgente" a los iraníes para que no se acerquen a los trenes a horas de expirar el ultimátum de Trump

El Ejército israelí ha emitido este martes a primera hora de la mañana una "advertencia urgente" a los iraníes para pedirles "amableblemente" que "por su seguridad" eviten viajar en tren o acercarse a vías ferroviarias hasta las 21.00 horas de esta noche en Teherán, debido a los ataques previstos contra la infraestructura ferroviaria. "Su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo"