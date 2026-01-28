Israel lanza un aviso "urgente" a los iraníes para que no se acerquen a los trenes a horas de expirar el ultimátum de Trump

El Ejército israelí ha emitido este martes a primera hora de la mañana una "advertencia urgente" a los iraníes para pedirles "amableblemente" que "por su seguridad" eviten viajar en tren o acercarse a vías ferroviarias hasta las 21.00 horas de esta noche en Teherán, debido a los ataques previstos contra la infraestructura ferroviaria. "Su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo"
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Rusia acusa a Ucrania de intentar descarrilar el proceso de paz tras sucesos con trenes
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Moscú denuncia a Kiev por el descarrilamiento de trenes en la frontera, mientras Ucrania asegura que las acusaciones son una operación de falsa bandera para sabotear las negociaciones de paz en Estambul
Pones dos enlaces del mismo incidente, para abultar más, y, claro, nos tenemos que creer lo que diga Bastrikin.
- Death threat denied by investigator
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Por lo demás, parece un chiste de Gila...
Porque para los sionazis atacar infraestructuras civiles está bien y no es un crimen de guerra.
Ya han dejado claro en Gaza lo que les importa la vida de civiles...
Ni nazis ni judíos y ya está.
Vaya meme.
Decidió, a cambio, hacer la FP de Dictador, a marchas forzadas, parece que le cundió bastante... de modo que creó las bases para el plan de estudios, en todo el mundo, y sus alumnos más aventajados son, en la actualidad, los sionazis.
"El lado bueno de la historia" Ahora que Ayuso les de otra medalla
es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_del_tren_n.º_393_en_la_garganta_de_Gr
"Vayan tomando yodo, que ya va tocando".
Hasta cuándo?, Cuál es el plan?
Y cuando vamos a parar a estos "aliados" que nos están JODIENDO LA VIDA a todos, algunos pagando el precio máximo de sus vidas, la de sus hijos, de su futuro...
Parece una temeridad...
En vez del pueblo elegido se merecen ser el apestado
y que nadie quiera nada con ellos,
que se los queden los yankis que son igual de chungos.