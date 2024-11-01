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Irene Montero: "A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea"

Irene Montero: "A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea"

"A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea". En estos términos se ha expresado la eurodiputada morada, Irene Montero, preguntada por una futura alianza electoral con el portavoz republicano de cara a las próximas elecciones generales de 2027. Una idea que ha saltado la mañana de este jueves a los medios de comunicación después de que la dirigente morada y el político independentista anunciaran un acto en común el próximo 9 de abril en Barcelona para discutir sobre el futuro de la izquierda. Què s'ha de fer?

| etiquetas: irene montero , equipo , gabriel rufián
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53 comentarios
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Comentarios destacados:              
JackNorte #8 JackNorte
Haga lo que haga Podemos se le criticara y atacara , aunque se demuestre que lo aplicado en el pasado era posible y necesario.
Si se sigue los mismos patrones seguira pasando lo mismo , las cosas que se critiquen seran alabadas en el futuro o incluso los que las criticaban se las apropiaran, como si no hubieran presentado resistencia para aplicarlas.
Pero bueno es lo que hay, es el pais que es, con lo que hay que hacer el trabajo.
Mientras se critica y se tacha de imposible cosas que son aplicables y necesarias , se pierde la capacidad de cambiar la realidad.
Pero siempre hay que recoger la cosecha y veremos hasta que punto somos capaces de llegar, para hacer o no hacer lo que sea necesario.
11 K 133
fofito #19 fofito
#8 Podemos tiene que cambiar caras moderar el tono ,y variar el discurso.
Mientras eso no cambie tendrá las puertas cerradas a la intención de voto de las masas.No se trata de que hizo o hará,ni de que es factible o no,se trata de que entienda y asuma que la gente quiere algo distinto a lo que ofrecen.
2 K 30
JackNorte #21 JackNorte
#19 El resto sigue intentando vetar a los candidatos de Podemos como si fuera algo que pudieran decidir. Se pide algo que si lo pidiera podemos seria criticado y atacado.
La gente que pide vetar a los candidatos no quiere nada de Podemos, por eso esta en otros partidos.
4 K 61
asurancetorix #28 asurancetorix
#21 Es incluso más absurdo: los hay que quieren los votos de Podemos, pero no sólo quieren vetarles sino que ni siquiera quieren llegar a ningún acuerdo ni ceder en nada con ellos.

Por lo visto quieren esos votos a cambio de nada, y que se jodan sus votantes.
3 K 57
fofito #35 fofito
#21 La gente que pide que cambien los candidatos de Podemos son lo que les votaron en su momento y ya no lo hacen.Esos candidatos,sus formas y prioridades, no cuadran con lo que la mayoría de la sociedad demanda. Los resultados electorales lo demuestran.
Eso es algo que los líderes de otras formaciones con las que podrían navegar ven pero no los cuadros de Podemos.
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JackNorte #39 JackNorte *
#35 Si alguien pide vetar a los candidatos no quiere lo que es Podemos ni lo que sera, lo que piden es que algo que ya es se cambie para que cumpla con lo que creen que quieren , lo que quieran los lideres de otros partidos que son competencia me parece muy bien, si quieren vetar a los candidatos del resto es su problema, eso no es una condicion para nada.
Si no te gusta lo que es algo eso no te da derecho a vetarlo. No es obligatorio votar a nadie.
Tu voto es igual que el del resto y votas, no vetas.
1 K 29
asurancetorix #47 asurancetorix
#35 ¿Y los que siguen votando a Podemos ya no importan? A lo mejor habría que preocuparse un poquito de qué quieren esos votantes que siguen siéndoles fieles.

Porque oye, vale que no te gusten los dirigentes de Podemos, ok, pero si quieres sus votos quizá tendrás que ceder en algo que guste a sus votantes, digo yo. Supongo que esto no va de obligar a otros a que voten lo que a ti te gusta, ¿verdad que no?
cc #39
2 K 48
JuanCarVen #34 JuanCarVen
#8 Llega a nacer Martín Luther King en España y medio país aún justificaría su asesinato.
4 K 77
JackNorte #40 JackNorte
#34 Peor , dirian que no ha sabido morir como ellos preferirian.
2 K 41
salchipapa77 #1 salchipapa77
Buscando silla.
10 K 113
asurancetorix #14 asurancetorix *
#1 #_3 ¡Qué horror! Debería estar callada y no hablar, ni con Rufián ni con nadie. Y mucho menos llegar a acuerdos, qué se habrá creído. Así quedaría claro que los cainitas y los que crean división en la izquierda son los putos podemitas.

No los que venís a soltar cualquier chorrada para criticarles, que eso no es cainismo...
1 K 33
sadcruel #15 sadcruel
#1 Si no pacta, es que quieren silla (respuesta a mi comentario y a otros iguales respecto a que no pactan en las regionales, etc). Si dicen de pactar, también quieren silla. No hay opción válida.
4 K 56
OCLuis #18 OCLuis
#1 Si algo se les puede achacar a los de podemos es que no están ahí por la silla... que ya se nos olvida que Pablo Iglesias dimitió del segundo cargo político más importante del país solo para que enfrentarse a Ayuso en las autonómicas e impedirle que volviera a ganar en Madrid y siguiera matando españoles como hizo en la pandemia.
7 K 89
Alakrán_ #24 Alakrán_ *
#1 Si es que es mala hasta para buscar silla, si ERC ya le ha dicho que puede hacer lo que le salga de la polla, pero que el partido no va a ir en ninguna coalición.
Llevar a Podemos en una coalición a estas alturas perjudica más que beneficia.
1 K 24
#52 Perrota
#1 no como Sanchez, Feijoo, Abascal…y compañía, que acaban de llegar y están por amor al arte.
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#3 DenisseJoel
La ministra peor valorada del gobierno progresista, y sigue queriendo acaparar atención. Cero autoconsciencia. Cero generosidad.
15 K 105
frankiegth #45 frankiegth *
#3. Pues creo que ha ido mejorando con el tiempo. Como europarlamentaria a Irene Montero solo la he escuchado decir y defender cosas sensatas. Y con Ione Belarra tres cuartos de lo mismo, dice y defiende cosas muy sensatas, quizas personaliza demasiado sobre las grandes fortunas en un puñado de nombres, pero es que la gente no tiene porque conocer a todos los ricachones españoles que prefieren mantenerse en la sombra.
1 K 31
#53 mariopg
#3 peor valorada por sus enemigos, los fachas y simpatiçans
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#5 Albarkas
Para torpedear el proyecto desde dentro.
Irene, mejor sigue con tus colegas siendo los guardianes de las esencias y deja a los demás que intenten algo diferente.
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rogerius #43 rogerius *
Hay una corriente de anti-podemitas que siguen y siguen y siguen aunque Podemos ya no signifique ni sea nada según esa misma corriente de anti-podemitas que siguen y siguen…
Cada vez tengo más claro que hay un interés del capital por enterrar definitivamente a Podemos, el único partido que no debe dinero a los bancos.
1 K 33
asurancetorix #51 asurancetorix
#43 Me parece fascinante cómo la derecha (y la psoegresía también) siguen criticando más y demostrando mucho más odio contra Podemos que contra Sumar o cualquier otro grupo de izquierdas, incluidos los nacionalistas. Da que pensar, desde luego...

Llega a ser esquizofrénico, como comentas, que a la vez sean irrelevantes y que tengan tanto poder que pueden hundir a la izquierda, a España y a lo que sea. Es como los inmigrantes vagos que no quieres currar y que sólo vienen por paguitas... y que a la vez nos quitan el trabajo :shit:
1 K 33
Veelicus #13 Veelicus
Rufian, recuerda a Gandalf!  media
1 K 27
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Prueba de fuego para ver si Rufian da el nivel porque IM es un activo toxico que resta mas que suma.

Y a ella le quedan 2 años en Europa. Hay que buscarse otro sillon...
1 K 26
#33 pakobike
La iniciativa de Rufián me parece muy acertada y tiene ya mi voto, pero poner a la exministre cerca del poder, desviará muchos votos hacia el PSOE ó la abstención, incluido el mio
2 K 25
#7 DenisseJoel
En ese acto vamos a conversar y a darle certezas a la gente de izquierdas

La prepotencia que no falte.
1 K 23
JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
Y a Arbeloa con Cristiano, si ya…
1 K 22
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Poltronera...


Pero si va ella no les votarán.
2 K 20
josde #20 josde
#17 Lo esta, en porrón fresquita con un poco gaseosa
0 K 20
#32 Donlixo
BSO: Sobreviviré,
buscaré un hogar
entre los escombros
de mi soledad
1 K 19
#4 DotorMaster
A Podemos una de las cosas que les ha pasado factura es su soberbia.
2 K 18
Fotoperfecta #30 Fotoperfecta
#4 Fíjate que lo que igual pensábamos que era soberbia era resiliencia.
Cuando te están acusando de haber sido financiado por Venezuela, tener cuentas en Granadinas, que te ha "fundado" Irán, etc, etc pues al final esa defensa numantina sabiendo que todo son bulos y embustes puede llegar a parecer soberbia.
Además, tener a una sarta de subhumanos en las puertas de tu casa gritando y molestando con la aquiescencia de Marlaska también pone un poco de mala leche.
6 K 98
#44 DotorMaster
#30 Vale, pues lo dejamos en ingenuidad y poco sentido de la oportunidad política.

CERO ESCAÑOS en Castilla León.

Mejor que se calle, y si hay otro proyecto político serio, que se mantenga al margen.
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Mangione #37 Mangione *
#4 xD xD xD Lo de la soberbia es el argumento más idiota que he escuchado jamás.

Te roban a manos llenas por todos lados, pero eh... es que el que te está diciendo que te roban te parece soberbio... xD xD xD

Es que EL TAMAÑO DE LA GILIPOLLEZ ARGUMENTAL ES JODIDAMENTE ESTRATOSFÉRICO. JAJAJAJAJAJAJA  media
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#41 no_soy_un_bot
#4 si la soberbia fuese mortal entonces Ayuso, MAR, el PP... aunque a C's y a UPD si les pasó factura.
1 K 22
mmlv #31 mmlv
Es un meme
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SeñorPresunciones #23 SeñorPresunciones
Torpedo a línea de flotación de la posible coalición...
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Alius #38 Alius
No hay más que leer la gran mayoría de comentarios para darse cuenta de que Irene va por el buen camino.
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ayatolah #46 ayatolah
"A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea"
El caso es que a los posibles votantes les parezca también buena idea.
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freenetico #48 freenetico
Éramos pocos y parió la abuela
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#27 pirat *
Sería interesante seguir pudiendo votar a los partidos de una coalición por separado para conocer el respaldo a cada uno y así adjudicar sin discusión los escaños obtenidos en común.
Tengo claro que no apoyaré una plataforma que incorpore a estas obtusas tóxicas; a los tocapelotas de compromís tampoco quiero premiar su deslealtad.
Pues nada, al perro...
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Ya tiene que cobrar bien de vox IM... es Atila! Por donde pasa no vuelve a crecer la izquierda.
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#25 thekeeper
Ostras esta tipa no porfavor ????????
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#29 pirat
#25 Falta la pam
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FunFrock #49 FunFrock
Sacar violadores y corruptos de la cárcel. Lo que les une
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#12 veratus_62d669b4227f8
No ,.por favor...por favor ...
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CharlesBrowson #22 CharlesBrowson
Los Loles están asegurados
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Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
Se disfruta muncho leyendo estos comentarios. Voy a por pipas y cerveza en porrón. :popcorn:
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josde #16 josde
#10 Bien buena que esta si le echas gaseosa tambien
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Estoeslaostia #17 Estoeslaostia
#16 Igual le echo un poco de gaseosa, que me han dicho que está muy rica así.
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#26 Tiranoc
<<...y para frenar a la derecha y la extrema derecha>> ... atacando e insultando a nuestro público objetivo hasta que consigamos que nos voten.
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JuanCarVen #42 JuanCarVen
#26 A mí me sorprende el nivel de credulidad de quien siendo un currante cree que la derecha o extrema derecha va a tomar alguna medida que le favorezca, la hemeroteca está ahí para encontrar las pocas ocasiones en las que esto ha ocurrido.
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menéame