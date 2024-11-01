Irene Montero: "A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea"

"A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea". En estos términos se ha expresado la eurodiputada morada, Irene Montero, preguntada por una futura alianza electoral con el portavoz republicano de cara a las próximas elecciones generales de 2027. Una idea que ha saltado la mañana de este jueves a los medios de comunicación después de que la dirigente morada y el político independentista anunciaran un acto en común el próximo 9 de abril en Barcelona para discutir sobre el futuro de la izquierda. Què s'ha de fer?
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Si se sigue los mismos patrones seguira pasando lo mismo , las cosas que se critiquen seran alabadas en el futuro o incluso los que las criticaban se las apropiaran, como si no hubieran presentado resistencia para aplicarlas.
Pero bueno es lo que hay, es el pais que es, con lo que hay que hacer el trabajo.
Mientras se critica y se tacha de imposible cosas que son aplicables y necesarias , se pierde la capacidad de cambiar la realidad.
Pero siempre hay que recoger la cosecha y veremos hasta que punto somos capaces de llegar, para hacer o no hacer lo que sea necesario.
Mientras eso no cambie tendrá las puertas cerradas a la intención de voto de las masas.No se trata de que hizo o hará,ni de que es factible o no,se trata de que entienda y asuma que la gente quiere algo distinto a lo que ofrecen.
La gente que pide vetar a los candidatos no quiere nada de Podemos, por eso esta en otros partidos.
Por lo visto quieren esos votos a cambio de nada, y que se jodan sus votantes.
Eso es algo que los líderes de otras formaciones con las que podrían navegar ven pero no los cuadros de Podemos.
Si no te gusta lo que es algo eso no te da derecho a vetarlo. No es obligatorio votar a nadie.
Tu voto es igual que el del resto y votas, no vetas.
Porque oye, vale que no te gusten los dirigentes de Podemos, ok, pero si quieres sus votos quizá tendrás que ceder en algo que guste a sus votantes, digo yo. Supongo que esto no va de obligar a otros a que voten lo que a ti te gusta, ¿verdad que no?
cc #39
No los que venís a soltar cualquier chorrada para criticarles, que eso no es cainismo...
Llevar a Podemos en una coalición a estas alturas perjudica más que beneficia.
Irene, mejor sigue con tus colegas siendo los guardianes de las esencias y deja a los demás que intenten algo diferente.
Cada vez tengo más claro que hay un interés del capital por enterrar definitivamente a Podemos, el único partido que no debe dinero a los bancos.
Llega a ser esquizofrénico, como comentas, que a la vez sean irrelevantes y que tengan tanto poder que pueden hundir a la izquierda, a España y a lo que sea. Es como los inmigrantes vagos que no quieres currar y que sólo vienen por paguitas... y que a la vez nos quitan el trabajo
Y a ella le quedan 2 años en Europa. Hay que buscarse otro sillon...
La prepotencia que no falte.
Pero si va ella no les votarán.
buscaré un hogar
entre los escombros
de mi soledad
Cuando te están acusando de haber sido financiado por Venezuela, tener cuentas en Granadinas, que te ha "fundado" Irán, etc, etc pues al final esa defensa numantina sabiendo que todo son bulos y embustes puede llegar a parecer soberbia.
Además, tener a una sarta de subhumanos en las puertas de tu casa gritando y molestando con la aquiescencia de Marlaska también pone un poco de mala leche.
CERO ESCAÑOS en Castilla León.
Mejor que se calle, y si hay otro proyecto político serio, que se mantenga al margen.
Te roban a manos llenas por todos lados, pero eh... es que el que te está diciendo que te roban te parece soberbio...
Es que EL TAMAÑO DE LA GILIPOLLEZ ARGUMENTAL ES JODIDAMENTE ESTRATOSFÉRICO. JAJAJAJAJAJAJA
El caso es que a los posibles votantes les parezca también buena idea.
Tengo claro que no apoyaré una plataforma que incorpore a estas obtusas tóxicas; a los tocapelotas de compromís tampoco quiero premiar su deslealtad.
Pues nada, al perro...