Irene Montero: "A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea"

"A mí hacer equipo con Gabriel Rufián me parece una muy buena idea". En estos términos se ha expresado la eurodiputada morada, Irene Montero, preguntada por una futura alianza electoral con el portavoz republicano de cara a las próximas elecciones generales de 2027. Una idea que ha saltado la mañana de este jueves a los medios de comunicación después de que la dirigente morada y el político independentista anunciaran un acto en común el próximo 9 de abril en Barcelona para discutir sobre el futuro de la izquierda. Què s'ha de fer?