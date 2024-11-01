Irán desmiente a Trump: crece la confusión en pleno conflicto

La narrativa sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán vuelve a enturbiarse. Mientras Donald Trump hablaba de conversaciones “muy productivas” durante el fin de semana, desde Irán la respuesta ha sido directa: no ha habido ningún contacto, ni directo ni indirecto.
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Me creo a los Iranis. Créete siempre al que menos interés tiene en las declaraciones
siendo que el meneo es sobre las declaraciones de Irán, me supongo que ellos también tienen intereses en tener todo hecho un polvorín y mantener la tensión.
Contra mayor tensión en los mercados, más está Trump acorralado y más rápido firmará una "paz"
Irán va a ir a por Israel, si no se cierra bien el acuerdo... están dejando la zona hecha un polvorín que va a dinamitar todo mercado posible, hasta que "una de ambas naciones perezca", y algo me dice que "amigos", por allí, Israel, no tiene muchos.
Si EEUU recula... la van a liar... me temo que Trump, no está calculando el efecto de "retirar sus tropas" actualmente, en la zona. Y a ver cómo sigue financiando a Israel, ante su congreso y sus votantes.
Los medios de comunicación en el terreno ya informan de ataques sin precedentes sobre la infraestructura civil
www.meneame.net/story/ataques-sin-precedentes-hoy-israel-estados-unido
www.wionews.com/world/-no-direct-or-indirect-talks-iran-denies-convers
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó la afirmación, declarando que no hay conversaciones en curso entre Teherán y… » ver todo el comentario
Pero, en realidad, no hay negociaciones en curso, ni Trump tiene la capacidad de reabrir el estrecho de Ormuz.
Igual es que Barron está comerciando en corto con activos afectados por la guerra. Y si no es el nepotrumpito será algún amigo de Donald.
Puede haber comunicaciones con terceros, pero no ha hablado con Irán o Irán no ha contestado. Si el ministro de exteriores de Irán dice que está esperando que Estados Unidos responda a sus exigencias es que no… » ver todo el comentario