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Irán desmiente a Trump: crece la confusión en pleno conflicto

Irán desmiente a Trump: crece la confusión en pleno conflicto

La narrativa sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán vuelve a enturbiarse. Mientras Donald Trump hablaba de conversaciones “muy productivas” durante el fin de semana, desde Irán la respuesta ha sido directa: no ha habido ningún contacto, ni directo ni indirecto.

| etiquetas: trump , irán , eeuu , guerra
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 surco *
Trump ya lo ha hecho varias veces. Relaja la tensión del mercado. Sus colegas ya están vendiendo la subida y poniéndose cortos en unos días que es cuando va a atacar.
Me creo a los Iranis. Créete siempre al que menos interés tiene en las declaraciones
8 K 113
celyo #13 celyo
#1 Créete siempre al que menos interés tiene en las declaraciones

siendo que el meneo es sobre las declaraciones de Irán, me supongo que ellos también tienen intereses en tener todo hecho un polvorín y mantener la tensión.
Contra mayor tensión en los mercados, más está Trump acorralado y más rápido firmará una "paz"
1 K 26
#15 surco
#13 Correcto, pero el de la proactividad y los desmentidos casi siempre es Trump
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Edheo #17 Edheo
#13 Sigo pensanso, y ojalá sea cuñadez y torpeza mia.... que esta escalada, no se va a frenar con un "vale, paramos ya"
Irán va a ir a por Israel, si no se cierra bien el acuerdo... están dejando la zona hecha un polvorín que va a dinamitar todo mercado posible, hasta que "una de ambas naciones perezca", y algo me dice que "amigos", por allí, Israel, no tiene muchos.
Si EEUU recula... la van a liar... me temo que Trump, no está calculando el efecto de "retirar sus tropas" actualmente, en la zona. Y a ver cómo sigue financiando a Israel, ante su congreso y sus votantes.
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shake-it #6 shake-it
Trump intentando rascar algunos miles de millones para sus amiguetes.
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#10 bibubibu
El trumpetas ordeñando cada día al mercado para sacarle pasta a tope.
3 K 47
Mikhail #11 Mikhail
#10 Y los pececitos luchando contra los tiburones pensando que pueden rascar algo... :-(
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#8 omega7767
que se prepare Iran, que lo de las negociaciones de Trump es una clave secreta de que van a atacar
2 K 41
alehopio #12 alehopio
#8 Cada vez que hablan de tregua o negociaciones, es para atacar con más saña.

Los medios de comunicación en el terreno ya informan de ataques sin precedentes sobre la infraestructura civil

www.meneame.net/story/ataques-sin-precedentes-hoy-israel-estados-unido
1 K 30
alehopio #7 alehopio *
«Ni conversaciones directas ni indirectas»: Irán niega haber hablado con Trump después de que el presidente estadounidense afirmara haber mantenido conversaciones «detalladas y constructivas».

www.wionews.com/world/-no-direct-or-indirect-talks-iran-denies-convers

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó la afirmación, declarando que no hay conversaciones en curso entre Teherán y…   » ver todo el comentario
2 K 39
#3 xaxipiruli
Hola, comunidad internacional y países del mundo: ¿estáis viendo esto?
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Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#3 lo ven como en Gaza
1 K 23
#2 Leclercia_adecarboxylata
Obviamente.
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alehopio #18 alehopio
Cada semana, cuando abren los mercados, Trump hace este tipo de declaraciones para hacer bajar los precios del petróleo. Incluso su plazo de cinco días coincide con el cierre del mercado energético.

Pero, en realidad, no hay negociaciones en curso, ni Trump tiene la capacidad de reabrir el estrecho de Ormuz.
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#5 concentrado
¿Qué diría Luis Aragonés sobre Trump? : Miente, miente, miente, miente, miente y vuelve a mentir.
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elsnons #4 elsnons
Realmente todo se pospone cinco días más en lugar de dos. Los mercados mandan por ahora .
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#9 ces
Por mucho que los iraníes no lo califiquen como conversaciones, los canales diplomáticos nunca dejan de existir. Por lo que sabemos, a menudo son simplemente comunicaciones con terceros que sí tienen canales abiertos (en este caso el candidato más probable seria Rusia). Otra cosa son las declaraciones de Trump, que básicamente dicen que se ha dado a sí mismo una pausa a su ultimátum; como la amenaza no ha forzado a los iraníes a abrir Ormuz, ahora han de decidir qué hacen.
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#14 PerritaPiloto
#9 TACO Trump está sondeando. Si dice que hace una pausa pues le aplauden pues la mantiene cinco días. Si le critican pues bombardea de todos modos.

Igual es que Barron está comerciando en corto con activos afectados por la guerra. Y si no es el nepotrumpito será algún amigo de Donald.

Puede haber comunicaciones con terceros, pero no ha hablado con Irán o Irán no ha contestado. Si el ministro de exteriores de Irán dice que está esperando que Estados Unidos responda a sus exigencias es que no…   » ver todo el comentario
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#16 ces
#14 Creo que Iran ahora no esta por acordar nada con USA. En todo caso, en medio del discurso caótico de Trump siempre se ven los hechos: de momento no ha atacado las centrales electricas, aunque estan sobre la mesa. Es evidente que las cosas no han salido como habian planificado y hay dudas en el circulo de Trump sobre lo que hacer.
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menéame