edición general
170 meneos
395 clics
Ataques sin precedentes hoy de Israel y Estados Unidos sobre la infraestructura civl de Irán, a pesar de las declaraciones de tregua de Trump [eng]

Ataques sin precedentes hoy de Israel y Estados Unidos sobre la infraestructura civl de Irán, a pesar de las declaraciones de tregua de Trump [eng]

Israel y EE. UU. han lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán, mientras que Teherán ha reanudado sus ataques contra sus vecinos del Golfo y ha prometido atacar centrales eléctricas en Israel y otros países de la región en represalia. El ejército israelí declaró el lunes que había "iniciado una oleada de ataques a gran escala" contra objetivos de infraestructura en Teherán, sin dar más detalles. En total, la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní ha informado que más de 80.000 edificios civiles han sido alcanzados: hospitales, escuelas, ...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
81 89 0 K 422 actualidad
28 comentarios
81 89 0 K 422 actualidad
Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿EE.UU e Israel mintiendo? No creo...
20 K 272
#7 omega7767
#1 y matando que es lo suyo
1 K 21
jm22381 #10 jm22381
#1 Irán dice que de qué conversaciones están hablando... www.meneame.net/story/iran-desmiente-trump-crece-confusion-pleno-confl
1 K 39
Free_palestine #11 Free_palestine
#1 que bien los conocían los indígenas americanos cuando decían que los rostros palidos hablaban con lengua bífida o lengua de serpiente en alusión al incumplimiento de promesas, falta de sinceridad, hipocresía y engaño :palm:
6 K 92
#23 Dav3n
#11 No hemos avanzado una puta mierda, hablando en plata, seguimos gobernados por los mismos genocidas.

Cosas de que este sistema sea feudalismo 2.0.
0 K 12
josde #15 josde
#1 Eso tiene que ser un error de la noticia, Trump y Netanyahu siempre cumplen todo lo que dicen. :troll:
0 K 20
#17 Takeshi_Kovacs
#1 Ya solo por las veces que Israel ha incumplido un alto el fuego, es para no volver a negociar nada con ellos.
1 K 20
DDJ #19 DDJ
CRÍMENES DE GUERRA

"Bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los ataques a centrales eléctricas pueden constituir un crimen de guerra, especialmente si causan daños desproporcionados a la población civil o si la infraestructura no es un objetivo militar legítimo."

Artículo 56 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas

1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de…   » ver todo el comentario
4 K 47
#3 guuilesmiz
80.000 edificios alcanzados en unas semanas de guerra no es una barbaridad?
3 K 47
#6 soberao
#3 Habrá que ver los kilos de explosivos que han usado, que esta gente parece que les regalan el armamento no tienen fondo en el gasto y aún así Irán anuncia que el bloqueo del estrecho de Ormuz es indefinido, sin fecha de apertura a la vista. Para Irán la cosa va para largo aunque a Israel y a EE.UU. les habría gustado ya tener a Irán como Gaza por lo menos su industria militar y su capacidad de lanzar misiles.
2 K 34
#21 NO86
#6 En la noticia comentan declaraciones iraníes sobre que los israelíes en especial están usando "very heavy bombs", destruyendo barrios enteros.

Como en Gaza pero desde más lejos.
1 K 19
joffer #26 joffer
#4 ver a #21
0 K 12
alehopio #12 alehopio *
#3 #4 La campaña de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán es comparable a las campañas de bombardeos masivos de la segunda guerra mundial.

news.un.org/en/story/2026/03/1167175

La magnitud es tal que muchos expertos ya la califican como la campaña de bombardeo convencional más intensa desde la Segunda Guerra Mundial, superando en ritmo de ataques de la Guerra de Vietnam o la Guerra del Golfo.

airwars.org/record-pace-of-strikes-in-iran-bombing-campaign-analysis/&;   » ver todo el comentario
10 K 117
#20 guuilesmiz
#12 qué locura absoluta. Tremendos hijos de puta. No sabía que era record comparado incluso con Vietnam, o lo que hicieron en Dresde.
Espero estar equivocado, pero tiene mala pinta este asunto, estos son capaces de tirar la n... no quiero ni nombrarlo :-S
1 K 30
Supercinexin #5 Supercinexin
Es para destruir la infraestructura de túneles de Hamás que va por debajo de todos esos edificios.
1 K 34
#8 omega7767
#5 claro, exactamente igual que en Gaza
0 K 11
chupacabres #16 chupacabres
Pffff estos no van a parar
2 K 23
#2 kreator
Y otra vez.
1 K 22
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
Pues no creo que Irán se quede quieto.
0 K 20
makinavaja #9 makinavaja
Luego vienen los lloros cuando Irán conteste...
1 K 16
#14 chavi
#9 Entonces será "Un crimen contra la Humanidad" y nos tendremos que juntar todos para "hacerles frente".
2 K 29
#24 Onaj
Para quien ande perdido.

1. Trump ha escrito en su red social que están hablando con Irán para un proceso de paz y que ha ordenado una tregua de cinco días.
2. En cinco minutos tanto el precio del petróleo como algunas bolsas han tenido enormes cambios optimistas.
3. Irán ha dicho que no tienen constancia de estar hablando con nadie.
4. Siguen bombardeando.
0 K 13
joffer #27 joffer
#24 EEUU casa vez pinta menos. Israel es quien manda.
0 K 12
#28 daniMate
Esto no es un crimen de guerra??

Cuando ahora Irán haga lo mismo, los medios de comunicación dirán que están comentando crímenes de guerra, seguro.

Parece que solo es crimen si lo hacen los de un bando
0 K 11
#18 Culpepper
Más perfidia.
0 K 10
#22 Txominagirre
La respuesta de Irán será reventar las centrales eléctricas de la entidad sionista, donde según dicen la generación de electricidad está mucho más centralizada. Así que cortes de luz. Los soldados en la reserva suelen desplazarse en tren para presentarse al servicio; Irán bombardea estaciones de tren. 0 turismo, 0 actividad económica. Ataúdes llegando del frente en un número que ya no pueda ocultarse. Y cada vez más israelíes acojonados registrando los cajones en busca del pasaporte y el libro de familia de los abuelos.
0 K 8
Nihil_1337 #25 Nihil_1337
Son crímenes de guerra entonces, no ataques.
0 K 7
dark_soul #4 dark_soul
Suena un poco fantasía... 80k? Solo, si dicen 100k igual queda un poco bulo
0 K 7

menéame