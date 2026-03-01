Ataques sin precedentes hoy de Israel y Estados Unidos sobre la infraestructura civl de Irán, a pesar de las declaraciones de tregua de Trump [eng]

Israel y EE. UU. han lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán, mientras que Teherán ha reanudado sus ataques contra sus vecinos del Golfo y ha prometido atacar centrales eléctricas en Israel y otros países de la región en represalia. El ejército israelí declaró el lunes que había "iniciado una oleada de ataques a gran escala" contra objetivos de infraestructura en Teherán, sin dar más detalles. En total, la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní ha informado que más de 80.000 edificios civiles han sido alcanzados: hospitales, escuelas, ...