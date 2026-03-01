Ataques sin precedentes hoy de Israel y Estados Unidos sobre la infraestructura civl de Irán, a pesar de las declaraciones de tregua de Trump [eng]

Israel y EE. UU. han lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán, mientras que Teherán ha reanudado sus ataques contra sus vecinos del Golfo y ha prometido atacar centrales eléctricas en Israel y otros países de la región en represalia. El ejército israelí declaró el lunes que había "iniciado una oleada de ataques a gran escala" contra objetivos de infraestructura en Teherán, sin dar más detalles. En total, la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní ha informado que más de 80.000 edificios civiles han sido alcanzados: hospitales, escuelas, ...
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Cosas de que este sistema sea feudalismo 2.0.
"Bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los ataques a centrales eléctricas pueden constituir un crimen de guerra, especialmente si causan daños desproporcionados a la población civil o si la infraestructura no es un objetivo militar legítimo."
Artículo 56 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de… » ver todo el comentario
Como en Gaza pero desde más lejos.
news.un.org/en/story/2026/03/1167175
La magnitud es tal que muchos expertos ya la califican como la campaña de bombardeo convencional más intensa desde la Segunda Guerra Mundial, superando en ritmo de ataques de la Guerra de Vietnam o la Guerra del Golfo.
airwars.org/record-pace-of-strikes-in-iran-bombing-campaign-analysis/&; » ver todo el comentario
Espero estar equivocado, pero tiene mala pinta este asunto, estos son capaces de tirar la n... no quiero ni nombrarlo
1. Trump ha escrito en su red social que están hablando con Irán para un proceso de paz y que ha ordenado una tregua de cinco días.
2. En cinco minutos tanto el precio del petróleo como algunas bolsas han tenido enormes cambios optimistas.
3. Irán ha dicho que no tienen constancia de estar hablando con nadie.
4. Siguen bombardeando.
Cuando ahora Irán haga lo mismo, los medios de comunicación dirán que están comentando crímenes de guerra, seguro.
Parece que solo es crimen si lo hacen los de un bando