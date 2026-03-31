Irán anuncia que atacará a una veintena de compañías estadounidenses en Oriente Próximo a partir de este miércoles como represalia

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que atacarán a compañías de EEUU en la región: "Recomendamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus puestos de trabajo para preservar sus vidas. Asimismo, los residentes de las inmediaciones de estas empresas terroristas en todos los países de la región deben abandonar sus hogares en un radio de un kilómetro y trasladarse a un lugar seguro.", dice Irán. La lista de empresas escogidas por Irán incluye a Microsoft, Oracle, Apple, Google, Meta, Tesla o Boeing.