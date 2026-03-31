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Irán anuncia que atacará a una veintena de compañías estadounidenses en Oriente Próximo a partir de este miércoles como represalia

Irán anuncia que atacará a una veintena de compañías estadounidenses en Oriente Próximo a partir de este miércoles como represalia

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que atacarán a compañías de EEUU en la región: "Recomendamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus puestos de trabajo para preservar sus vidas. Asimismo, los residentes de las inmediaciones de estas empresas terroristas en todos los países de la región deben abandonar sus hogares en un radio de un kilómetro y trasladarse a un lugar seguro.", dice Irán. La lista de empresas escogidas por Irán incluye a Microsoft, Oracle, Apple, Google, Meta, Tesla o Boeing.

| etiquetas: iran , estados unidos , israel , guerra
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
rojo_separatista #7 rojo_separatista
La forma con la que se está comportando Iran en esta guerra es de las más honorables que se recuerdan. Avisando a los trabajadores que abandonen sus trabajos a diferencia de quienes bombardean una escuela de niñas en plena jornada escolar.
7 K 92
Ze7eN #3 Ze7eN
Vamos a pagar durante años el caprichito del psicópata pelirrojo y sus votantes.
6 K 89
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#3 Con suerte servirá para que algunos caigan del guinfo y sepan /recuerden que votar a nazis ,a fachas y a gentuza, tiene consecuencias nefastas(siempre ha sido así)
O al menos servirá para que cuando así y todo, les voten,poderles decir, una vez la lien, "te jodes,por Subnormal"
2 K 37
#10 Dav3n
#3 Queridos capitalistas occidentales, vamos a pagar por colaborar durante años con los psicópatas anglosionistas, no simplifiquemos esto que viene de bien atrás...

PD: Escurrir el bulto y referirlo todo a un tipo con millones de capital detrás no nos va a ayudar una mierda, ahí os lo dejo para reflexionar.
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cocolisto #6 cocolisto
Al menos avisan o "el que avisa no es traidor",añadieron.
3 K 66
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
¿Ningún miembro del gobierno iraní ha invertido en corto contra estas empresas antes de estas declaraciones?

Menudos pringados, a esta gente le falta mentalidad de tiburón.
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#5 Tronchador.
Más honor que los carniceros genocidas de "occidente tm".
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Ze7eN #1 Ze7eN
Coño, lo estaba enviando.
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azathothruna #2 azathothruna
Seria un cago de risa que Nvidia tenga siquiera archiveros alla.
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Kantinero #11 Kantinero
Creo que lo dicen porque en muchas de esas empresas también tendrán trabajadores Iraníes
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
Al único que le han dicho que no abandone la instalación es al informático :troll:
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menéame