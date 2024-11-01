·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8838
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4472
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
3760
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
4621
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
4110
clics
10 000 carteleras de películas descargables de los años 40, 50, 60 y 70
más votadas
469
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
315
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
344
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
394
Un segundo testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 20.00 y cambiado de ropa
327
Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
116
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
No empieza un nuevo día hasta que te tomas un café y Mazón y el PP tratan de colarte una nueva versión sobre la DANA.
|
etiquetas
:
dana
,
mazón
,
pp
8
1
1
K
99
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
1
K
99
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Cehona
La indignación sin verse reflejada en las urnas es una pataleta.
0
K
17
#1
lordban
*
No solo estaba follando cuando el pueblo le necesitaba, sino que lo hizo para durar 20 segundos, forzando a la mujer a volverse lesbiana por tamaña insatisfacción. Indignante.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente