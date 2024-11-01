edición general
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"

No empieza un nuevo día hasta que te tomas un café y Mazón y el PP tratan de colarte una nueva versión sobre la DANA.

Cehona
La indignación sin verse reflejada en las urnas es una pataleta.
lordban
No solo estaba follando cuando el pueblo le necesitaba, sino que lo hizo para durar 20 segundos, forzando a la mujer a volverse lesbiana por tamaña insatisfacción. Indignante.
