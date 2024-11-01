Impuesto sobre sociedades: La banca y grandes empresas apenas pagan una quinta parte de lo que les correspondería por sus beneficios reales

Las estadísticas recientes del Agencia Tributaria revelan que el impuesto de sociedades en España continúa presentando importantes diferencias en el tipo efectivo que pagan las empresas, según su tamaño y sector.Aunque el tipo legal general está fijado en el 25 %, ciertos sectores como la banca y la energía deberían aplicar un tipo más elevado —30 % en principio—, la realidad muestra que muchas empresas quedan muy por debajo.
"En 2023, Hacienda logró recaudar 35.198 millones de euros mediante este impuesto, lo cual se traduce en un tipo medio efectivo del 12,05 % para el conjunto de las empresas. Sin embargo, cuando se analiza por sectores, las discrepancias son llamativas. Las entidades bancarias abonaron únicamente un 4,26 % sobre sus beneficios, y las grandes compañías —con facturación superior a 1.000 millones de euros— pagaron de media un 6,97 %, es decir, apenas una quinta parte del teórico 25% o 30% (según el sector) que les correspondería por sus beneficios reales".
Por poner un ejemplo, el Grupo Santander:
Banco Santander reportó un… » ver todo el comentario
Vamos lo de siempre, "casualmente" a los legisladores se les pasa legislar ciertas cosas o las hacen de forma que los que más tienen más pueden ahorrarse.
no será... no será... el gobierno más progresista de la historia el que tiene el poder de cambiar esto, verdad?