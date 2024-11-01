edición general
Impuesto sobre sociedades: La banca y grandes empresas apenas pagan una quinta parte de lo que les correspondería por sus beneficios reales

Las estadísticas recientes del Agencia Tributaria revelan que el impuesto de sociedades en España continúa presentando importantes diferencias en el tipo efectivo que pagan las empresas, según su tamaño y sector.Aunque el tipo legal general está fijado en el 25 %, ciertos sectores como la banca y la energía deberían aplicar un tipo más elevado —30 % en principio—, la realidad muestra que muchas empresas quedan muy por debajo.

En 2023 Hacienda logró recaudar 35.198 millones de euros mediante este impuesto, lo cual se traduce en un tipo medio...

cocolisto #1 cocolisto
Cojonudo.

"En 2023, Hacienda logró recaudar 35.198 millones de euros mediante este impuesto, lo cual se traduce en un tipo medio efectivo del 12,05 % para el conjunto de las empresas. Sin embargo, cuando se analiza por sectores, las discrepancias son llamativas. Las entidades bancarias abonaron únicamente un 4,26 % sobre sus beneficios, y las grandes compañías —con facturación superior a 1.000 millones de euros— pagaron de media un 6,97 %, es decir, apenas una quinta parte del teórico 25% o 30% (según el sector) que les correspondería por sus beneficios reales".
#4 lamarisevadecañas
#1 eso solo lo pagan las pequeñas
Barney_77 #9 Barney_77
#1 #2 #3 #5 A lo mejor es porque se pagan impuestos por las actividades y beneficios en el pais. Si la matriz tiene beneficios de 10000 millones pero sus actividades aqui solo representan 1000 millones de beneficio, paga impuestos por los beneficios de 1000, no por los beneficios en otros paises. A lo mejor y solo a lo mejor el panfleto este ha obviado ese aspecto para que quede mas acorde a su ideologia y editorial.
Por poner un ejemplo, el Grupo Santander:

Banco Santander reportó un…   » ver todo el comentario
Barney_77 #11 Barney_77
#9 Perdon, he pillado los datos de benficios de Brasil, pero creo que la idea se capta.
Andreham #2 Andreham
La explicación que dan los expertos apunta a que el impuesto está diseñado con múltiples “agujeros” —deducciones, exenciones, compensaciones de pérdidas— que permiten que la base imponible termine siendo mucho menor que el beneficio real. Por ejemplo, la deducción por compensación de bases imponibles —pérdidas que las empresas pueden imputar en ejercicios futuros— ascendió en 2023 a 27.752 millones.

Vamos lo de siempre, "casualmente" a los legisladores se les pasa legislar ciertas cosas o las hacen de forma que los que más tienen más pueden ahorrarse.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 Bueno, es algo que respalda la inmensa mayoría de votantes españoles cada vez que hay elecciones.
globaltempo #3 globaltempo
En mi opinión, justo aquí es donde está el cuello de botella de nuestro sistema. El sistema se sostiene de exprimir en impuestos a los pequeños autónomos, a las pequeñas empresas, a los asalariados, etc... es el mundo al revés, los que más tienen que aportar son los que más tienen, según dice la constitución española. Patriotas!
Mikhail #8 Mikhail
#3 Eeniendo en cuenta que "nuestro sistema" no es sólo el sistema español. Todo el Occidente liberal tiene el mismo sistema económico fundamentado en las espaldas de los que menos tienen.
ChatGPT #5 ChatGPT
"La explicación que dan los expertos apunta a que el impuesto está diseñado con múltiples “agujeros” —deducciones, exenciones, compensaciones de pérdidas— que permiten que la base imponible termine siendo mucho menor que el beneficio real."

no será... no será... el gobierno más progresista de la historia el que tiene el poder de cambiar esto, verdad?
#7 pedromoralesnn_62a8fccf7
Pero la culpa es de las medianas y pequeñas empresas y los autónomos, diría nuestra Yolanda
Mikhail #10 Mikhail
#7 ¿Puedes poner algún ejemplo de cuándo ha dicho eso? ¿O es una de esas afirmaciones sin ningún respaldo para engañar a los votontos de derechas; como el Txocas diciendo que los de Podemos están matando streamers? :coletas:
