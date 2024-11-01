edición general
Por qué la humanidad elige la esclavitud. Profesor Jiang Xueqin (traducido)

Por qué la humanidad elige la esclavitud. Profesor Jiang Xueqin (traducido)  

Este fragmento explora la mecánica de nuestra prisión voluntaria: desde lo que las experiencias cercanas a la muerte revelan sobre nuestro verdadero hogar espiritual, hasta cómo la validación social y el miedo a ser un "perdedor" se utilizan como cadenas para mantenernos sumisos.

Barbol_Pelao #2 Barbol_Pelao *
Desde 2025 Jiang Xueqin está on-fire en Youtube, es alucinante como ha crecido "su marca personal" desde entonces. Sus clases de Historia (predictiva) de instituto son bastante heterodoxas -con ello no pretendo desacreditarlas o encumbrarlas-, pero desde luego son muy adictivas, y sin tapujos. Una mirada fresca y diferente a la tradicional mirada occidental.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Porque damos demasiado crédito a charlatanes y mesías que prometen dar respuestas a preguntas que nunca te has hecho.
alehopio #1 alehopio
