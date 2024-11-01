Por qué la humanidad elige la esclavitud. Profesor Jiang Xueqin (traducido)  

Este fragmento explora la mecánica de nuestra prisión voluntaria: desde lo que las experiencias cercanas a la muerte revelan sobre nuestro verdadero hogar espiritual, hasta cómo la validación social y el miedo a ser un "perdedor" se utilizan como cadenas para mantenernos sumisos.
Jiang Xueqin, profesor de la Universidad de Yale: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que ni siquiera nos gusta”
