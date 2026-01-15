edición general
5 meneos
7 clics
Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»

Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»

El 95% de trabajadoras de Textil Lonia, que realizan la ropa para firmas como Carolina Herrera o Purificación García, secundaron el paro tras una oferta de subida salarial que ven «un insulto»

| etiquetas: trabajadoras , lujo , textil , galicia
4 1 0 K 62 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 62 actualidad

menéame