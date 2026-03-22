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Los hombres de la Semana Santa de Sagunto rechazan que las mujeres procesionen con ellos: “La tradición es la tradición”
267 cofrades votan en contra y 114 a favor de cambiar los estatutos de la organizadora de la fiesta de 500 años a pesar del riesgo de perder la categoría de Interés Turístico Nacional
|
etiquetas
:
sagunto
,
semana santa
,
cofrades
,
machismo
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#2
candonga1
En Irán y en sus actos religiosos, hombres y mujeres también separados, como Dios manda.
4
K
80
#7
makinavaja
#2
Y en Israel, y en sus actos religiosos, hombres y mujeres también separados, como Yhave manda.... mismos perros con distintos collares...
2
K
40
#11
jonolulu
#8
La afección es ser víctima del machismo sí. Alguno os hacen una reducción al absurdo y todavía dais por bueno el absurdo
6
K
63
#13
Cuñado
#10
Vaya, hombre, el tipo que viene a soltar
bulos
se siente ofendidito.
3
K
52
#15
rystan
#13
Vas al ignore, por hartazgo. No se puede hablar contigo.
5
K
-16
#17
lgm1976
Los hombres de la Semana Santa de Sagunto tienen un problema legal:
Históricamente, las cofradías se escudaban en que eran asociaciones privadas con fines religiosos para mantener tradiciones exclusivas de hombres. Sin embargo, la jurisprudencia ha evolucionado drásticamente bajo los siguientes puntos:
Naturaleza Pública de la Actividad:
Aunque la cofradía sea privada, el acto de la procesión ocurre en la vía pública y tiene una proyección social evidente. Las leyes de igualdad…
» ver todo el comentario
4
K
35
#4
Suleiman
No conocen el término de evolución... Se quedaron en el protozoo.
1
K
31
#18
astur365_628eed2f50e0f
Esta tontería se acaba rápido, no queréis aceptar mujeres ? Fuera subvenciones.
2
K
28
#19
Dene
#18
no son solo las subveciones.
La administración puede negar el uso exclusivo del espacio público a organizaciones que no cumplan la ley, incluida esa tontería de la constitución sobre la igualdad.
si quieren reunion de pitos, que procesionen en su puta casa
1
K
23
#3
Sacapuntas
Las personas no machistas deberían organizar otra organizadora con unos estatutos nuevos y pedir al Ayuntamiento de Sagunto que no deje organizar la tradicional Semana Santa a entidades
TRADICIONALMENTE MACHISTAS
.
1
K
20
#20
Urasandi
*
#3
Suele ser un requisito en el registro de fundaciones y asociaciones, o para pedir subvenciones.
0
K
11
#1
Nouveau
Que se lo hagan mirar...
0
K
10
#12
Poplíteo
En la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, promulgada por Juan Pablo II en 1994, el tío dice: dios eligió hombres como apóstoles, nosotros no tenemos autoridad para cambiarlo, y no supone discriminación, sino fidelidad a la voluntad de dios.
Agárrate los machos.
Ya cambiaron la trinidad, pusieron, alicataron el infierno y lo derruyeron, ya enmendaron 500 veces la palabra infalible de dios en la biblia, pero esto no.
Está escrito, y es motivo suficiente como para ilegalizar a la institución y prohibirle toda actividad en España.
Ninguna institución que promulgue tal cosa como parte del tuétano de su ideario tiene permitido actuar en España.
0
K
8
#5
rystan
A las asociaciones donde no se aceptaban mujeres, les obligaron a aceptar mujeres. Pero a las asociaciones de sólo mujeres nadie les obliga a aceptar hombres.
6
K
-26
#6
jonolulu
#5
No es que en las asociaciones no se acepte a alguien, es que en algunas hay que ser afectado. Es como si yo quiero asociarme en una de víctimas de terrorismo alegando estar operado de apendicitis.
Ánimo que es sencillo de entender
4
K
48
#8
Barney_77
*
#6
¿Ser mujer es una afección? Tú ejemplo es, por decirlo de alguna manera, bastante malo
0
K
14
#9
Cuñado
#5
les obligaron a aceptar mujeres
... gimoteas en un envío que habla de una asociación que
no
acepta mujeres
Si es que no os da para más.
4
K
56
#10
rystan
#9
"gimoteas". Así no se puede hablar.
O aprendes a ser más respetuoso o vas al ignore.
4
K
-25
#14
mis_cojones_en_bata
#5
sois un chiste
¿Necesitas una tirita para tu nepe?
1
K
16
#16
Cuñado
#14
Son terriblemente ridículos
-Que te digo que estás mintiendo.
-Jolines, no se puede hablar contigo.
1
K
16
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
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Históricamente, las cofradías se escudaban en que eran asociaciones privadas con fines religiosos para mantener tradiciones exclusivas de hombres. Sin embargo, la jurisprudencia ha evolucionado drásticamente bajo los siguientes puntos:
Naturaleza Pública de la Actividad: Aunque la cofradía sea privada, el acto de la procesión ocurre en la vía pública y tiene una proyección social evidente. Las leyes de igualdad… » ver todo el comentario
La administración puede negar el uso exclusivo del espacio público a organizaciones que no cumplan la ley, incluida esa tontería de la constitución sobre la igualdad.
si quieren reunion de pitos, que procesionen en su puta casa
Agárrate los machos.
Ya cambiaron la trinidad, pusieron, alicataron el infierno y lo derruyeron, ya enmendaron 500 veces la palabra infalible de dios en la biblia, pero esto no.
Está escrito, y es motivo suficiente como para ilegalizar a la institución y prohibirle toda actividad en España.
Ninguna institución que promulgue tal cosa como parte del tuétano de su ideario tiene permitido actuar en España.
Ánimo que es sencillo de entender
... gimoteas en un envío que habla de una asociación que no acepta mujeres Si es que no os da para más.
O aprendes a ser más respetuoso o vas al ignore.
¿Necesitas una tirita para tu nepe?
-Que te digo que estás mintiendo.
-Jolines, no se puede hablar contigo.