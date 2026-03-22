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Los hombres de la Semana Santa de Sagunto rechazan que las mujeres procesionen con ellos: “La tradición es la tradición”

Los hombres de la Semana Santa de Sagunto rechazan que las mujeres procesionen con ellos: “La tradición es la tradición”

267 cofrades votan en contra y 114 a favor de cambiar los estatutos de la organizadora de la fiesta de 500 años a pesar del riesgo de perder la categoría de Interés Turístico Nacional

| etiquetas: sagunto , semana santa , cofrades , machismo
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 candonga1
En Irán y en sus actos religiosos, hombres y mujeres también separados, como Dios manda.
4 K 80
makinavaja #7 makinavaja
#2 Y en Israel, y en sus actos religiosos, hombres y mujeres también separados, como Yhave manda.... mismos perros con distintos collares...
2 K 40
jonolulu #11 jonolulu
#8 La afección es ser víctima del machismo sí. Alguno os hacen una reducción al absurdo y todavía dais por bueno el absurdo
6 K 63
Cuñado #13 Cuñado
#10 Vaya, hombre, el tipo que viene a soltar bulos se siente ofendidito.
3 K 52
#15 rystan
#13 Vas al ignore, por hartazgo. No se puede hablar contigo.
5 K -16
lgm1976 #17 lgm1976
Los hombres de la Semana Santa de Sagunto tienen un problema legal:

Históricamente, las cofradías se escudaban en que eran asociaciones privadas con fines religiosos para mantener tradiciones exclusivas de hombres. Sin embargo, la jurisprudencia ha evolucionado drásticamente bajo los siguientes puntos:

Naturaleza Pública de la Actividad: Aunque la cofradía sea privada, el acto de la procesión ocurre en la vía pública y tiene una proyección social evidente. Las leyes de igualdad…   » ver todo el comentario
4 K 35
#4 Suleiman
No conocen el término de evolución... Se quedaron en el protozoo.
1 K 31
#18 astur365_628eed2f50e0f
Esta tontería se acaba rápido, no queréis aceptar mujeres ? Fuera subvenciones.
2 K 28
Dene #19 Dene
#18 no son solo las subveciones.
La administración puede negar el uso exclusivo del espacio público a organizaciones que no cumplan la ley, incluida esa tontería de la constitución sobre la igualdad.
si quieren reunion de pitos, que procesionen en su puta casa
1 K 23
#3 Sacapuntas
Las personas no machistas deberían organizar otra organizadora con unos estatutos nuevos y pedir al Ayuntamiento de Sagunto que no deje organizar la tradicional Semana Santa a entidades TRADICIONALMENTE MACHISTAS.
1 K 20
Urasandi #20 Urasandi *
#3 Suele ser un requisito en el registro de fundaciones y asociaciones, o para pedir subvenciones.
0 K 11
#1 Nouveau
Que se lo hagan mirar...
0 K 10
Poplíteo #12 Poplíteo
En la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, promulgada por Juan Pablo II en 1994, el tío dice: dios eligió hombres como apóstoles, nosotros no tenemos autoridad para cambiarlo, y no supone discriminación, sino fidelidad a la voluntad de dios.

Agárrate los machos.

Ya cambiaron la trinidad, pusieron, alicataron el infierno y lo derruyeron, ya enmendaron 500 veces la palabra infalible de dios en la biblia, pero esto no.

Está escrito, y es motivo suficiente como para ilegalizar a la institución y prohibirle toda actividad en España.

Ninguna institución que promulgue tal cosa como parte del tuétano de su ideario tiene permitido actuar en España.
0 K 8
#5 rystan
A las asociaciones donde no se aceptaban mujeres, les obligaron a aceptar mujeres. Pero a las asociaciones de sólo mujeres nadie les obliga a aceptar hombres.
6 K -26
jonolulu #6 jonolulu
#5 No es que en las asociaciones no se acepte a alguien, es que en algunas hay que ser afectado. Es como si yo quiero asociarme en una de víctimas de terrorismo alegando estar operado de apendicitis.

Ánimo que es sencillo de entender
4 K 48
Barney_77 #8 Barney_77 *
#6 ¿Ser mujer es una afección? Tú ejemplo es, por decirlo de alguna manera, bastante malo
0 K 14
Cuñado #9 Cuñado
#5 les obligaron a aceptar mujeres

... gimoteas en un envío que habla de una asociación que no acepta mujeres xD Si es que no os da para más.
4 K 56
#10 rystan
#9 "gimoteas". Así no se puede hablar.

O aprendes a ser más respetuoso o vas al ignore.
4 K -25
mis_cojones_en_bata #14 mis_cojones_en_bata
#5 sois un chiste xD

¿Necesitas una tirita para tu nepe? :foreveralone:
1 K 16
Cuñado #16 Cuñado
#14 Son terriblemente ridículos xD

-Que te digo que estás mintiendo.
-Jolines, no se puede hablar contigo.

xD
1 K 16

menéame