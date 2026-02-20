edición general
Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida

La principal hipótesis del fallecimiento es el suicidio

Pacman #1 Pacman
Terrible noticia

El suicidio es una mala salida :'(
sotillo #2 sotillo
#1 Dicen que psiquiatría infantil está desbordada con la cantidad de casos de niñas con intento de suicidio
Pacman #3 Pacman
#2
Si, psiquiatras y psicólogos

La hija de una compañera de trabajo lleva dos años de tratamiento, tras tres intentos.
