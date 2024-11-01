El hacker que expuso datos de ADIF reaparece con una nueva filtración que afecta a Red Eléctrica, Policía y Ministerio del Interior

El presunto ciberdelincuente Vindex, investigado desde hace unos días por la filtración de datos personales de responsables de ADIF y del sector del transporte, vuelve a ser noticia tras la publicación de una nueva filtración de gran alcance. En esta ocasión, los datos afectados pertenecen a organismos especialmente sensibles del Estado, como Red Eléctrica, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Según ha podido saber ADSLZone en exclusiva, la fecha de publicación ha sido el 23 de enero.
Ha sido decir una subnormalidad sobre los impuestos y la gente normal ha dicho "que clase de subnormalidad es ésta?"
Votarles...votarles y os vais a enterar de lo que vale un peine
Voto irrelevante por que el "hacker" en cuestión no tiene ni puta idea.
Que pagamos altos impuestos... que se larguen a USA, que ahí un apagón similar te deja una semana sin luz, eso sí, con un poquito más de impuestos en el bolsillo, pero no mucho más, que hay que pagar ejército, policía, ICE y los jueces que miran para otro lado.
Cualquiera que tenga un poco de idea le chirría y casi consiguen lo contrario a la adherencia: que la gente se aleje.
Bastante pena buscando carroña tras el accidente la verdad. Lo mínimo que hay que hacer es escuchar a los currelas no a estos payasos..
En GNU/Linux es más complicado meter las puertas traseras porque el código está a la vista de todo el mundo, pero aún así lo han intentado y casi lo han conseguido con casos como este:
Y no descartéis que en otros casos similares que no conozcamos… » ver todo el comentario
Vas a limpiar el móvil y te llevas varias horas para descargar las fotos y hacer las copias, pero te llega un "hacker" y "en unos minutos" se descarga teras de información, claro que sí.
O tú en el trabajo te llevas meses para usar tus programas, encontrar la documentación y los manuales, pero te llega un "hacker" y en unos minutos sabe donde está toda la información relevante sin haber trabajado en esos sistema, claro que sí.
El que revela estos datos es porque trabaja o ha trabajado con esta información y estos sistemas.
Este tío no es español siquiera. A Pedro Sanchez lo llama ministro de interior y reconoce que Koldo no sabe ni quién es. Que le han dicho que un tipo de una trama famosa.
La dirección de Pedro Sanchez no sé cuál es, pero la que pone ahí ya os digo que no. A poco que conozcas Madrid ya sabes lo que hay ahí y no son viviendas.