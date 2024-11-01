El hacker que expuso datos de ADIF reaparece con una nueva filtración que afecta a Red Eléctrica, Policía y Ministerio del Interior

El presunto ciberdelincuente Vindex, investigado desde hace unos días por la filtración de datos personales de responsables de ADIF y del sector del transporte, vuelve a ser noticia tras la publicación de una nueva filtración de gran alcance. En esta ocasión, los datos afectados pertenecen a organismos especialmente sensibles del Estado, como Red Eléctrica, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Según ha podido saber ADSLZone en exclusiva, la fecha de publicación ha sido el 23 de enero.