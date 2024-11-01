edición general
El hacker que expuso datos de ADIF reaparece con una nueva filtración que afecta a Red Eléctrica, Policía y Ministerio del Interior

El presunto ciberdelincuente Vindex, investigado desde hace unos días por la filtración de datos personales de responsables de ADIF y del sector del transporte, vuelve a ser noticia tras la publicación de una nueva filtración de gran alcance. En esta ocasión, los datos afectados pertenecen a organismos especialmente sensibles del Estado, como Red Eléctrica, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Según ha podido saber ADSLZone en exclusiva, la fecha de publicación ha sido el 23 de enero.

johel #13 johel
otra con el mismo contenido politico diciendo no ser ni de izquierdas ni de derechas... claaro, es del ingsoc.  media
6 K 78
#22 gadish
#19 partido?

Ha sido decir una subnormalidad sobre los impuestos y la gente normal ha dicho "que clase de subnormalidad es ésta?"
3 K 43
#27 mcfgdbbn3 *
#22: Exacto, aunque en mi caso con interrogación de apertura y tilde en la E. :-P
1 K 23
enriquefriki #15 enriquefriki *
Otro facha desinformando.

Votarles...votarles y os vais a enterar de lo que vale un peine

Voto irrelevante por que el "hacker" en cuestión no tiene ni puta idea.
3 K 41
Febrero2034 #18 Febrero2034
#15 4,59e en amazon
0 K 7
ExtremoCentro #32 ExtremoCentro
#15 directamente voto bulo, dandole voz al payaso del cracker y al pedazo de medio adslzone que es tremenda basura
0 K 8
#20 hecho
doxbin.com/home De nada, usad VPN que las cabronas de las operadoras tienen bloqueadas las búsquedas, registros y esas cosas.
2 K 36
Iqui_Balam #1 Iqui_Balam
"hace unos meses, España sufrió un apagón total de 12 horas, durante el cual los españoles, que pagan altos impuestos para tener buenos servicios públicos, se quedaron sin electricidad. Por eso he decidido revelar la identidad del director, el director general y un miembro de la red eléctrica. Hago esto para que los españoles sepan quiénes están detrás de esto: gente que antes pertenecía al PSOE y que ha sido enviada aquí para ganarse la vida a costa del pueblo español."
5 K 36
tommyx #5 tommyx
#1 más de lo mismo puertas giratorias, enchufismo, nepotismo... Una gran mierda todo
1 K 11
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
#1 Pues menos mal que no se podía saber.

www.ree.es/es/conocenos/quienes-somos
17 K 177
#11 Perico_de_les_Palotes
#6 esto está lleno de hackers!
1 K 16
#8 mcfgdbbn3 *
#1: Solo por el discurso yo diría que ha sido algún empleado seguidor de Alvise y compañía, que le ha pasado los datos.

Que pagamos altos impuestos... que se larguen a USA, que ahí un apagón similar te deja una semana sin luz, eso sí, con un poquito más de impuestos en el bolsillo, pero no mucho más, que hay que pagar ejército, policía, ICE y los jueces que miran para otro lado.
7 K 48
#17 osids
#8 y solo hay enchufados del PSOE, ojalá! Así el cáncer sería fácil de extirpar
2 K 29
blid #19 blid *
#8 Vaya, han nombrado impuestos y ya os ponéis a defender al partido.
0 K 9
ExtremoCentro #31 ExtremoCentro
#19 Decir que se pagan muchos impuestos en España ya dice mucho del nivel de subnormalidad del que dice eso y lo perdido que está.
0 K 8
Herumel #21 Herumel
#8 Mossad
2 K 31
#24 mcfgdbbn3
#21: Yo creo que es algún "voluntario" entre los empleados, de estos que están todo el día mirando contenido basura en redes sociales y al final están tan ciegos que arriesgan su puesto de trabajo con tal de colaborar con la causa.
0 K 12
#9 euacca
#1 Qué cosa más absurda. Tener la red funcionando día y noche todos los días del año es dificilísimo y es lógico que alguna vez haya un fallo, y se revisen las cosas para tratar de que no suceda más, o las menos veces posibles, y además recordamos a todos que la luz se pude ir alguna vez, es inevitable, y por eso los generadores auxiliares tienen que estar preparados donde haga falta. Hay que trabajar para tener una eficacia del 99.999%, pero sabiendo que el 100% no es viable.
1 K 23
Cantro #16 Cantro
#1 seguro que se pone a hinbestigar quien está detrás de las empresas de catering de ciertos sitios, como hospitales y residencias de la tercera edad con quejas acerca de la calidad de los alimentos... y que acaban recibiendo más contratos como castigo
3 K 41
alfre2 #25 alfre2
#1 ufff, vaya argumentario
1 K 24
#29 mcfgdbbn3 *
#25: Son como si Burns se pone la máscara de Anonymous y se intenta hacer el revolucionario, pero con sus intereses.

Cualquiera que tenga un poco de idea le chirría y casi consiguen lo contrario a la adherencia: que la gente se aleje.
0 K 12
ExtremoCentro #30 ExtremoCentro *
#1 "que pagan altos impuestos". Joder hasta el anonymous de turno es mas tonto que un comprador del curso de yados. VitoQuiles el hacker no me jodas.

Bastante pena buscando carroña tras el accidente la verdad. Lo mínimo que hay que hacer es escuchar a los currelas no a estos payasos..
0 K 8
#7 mcfgdbbn3 *
No es un hacker, seguramente haya pagado por esos datos o tenga acceso a ellos, o bien alguien le ha dado la "llave" para las puertas traseras de los equipos informáticos que solemos usar.

En GNU/Linux es más complicado meter las puertas traseras porque el código está a la vista de todo el mundo, pero aún así lo han intentado y casi lo han conseguido con casos como este:
en.wikipedia.org/wiki/XZ_Utils_backdoor
Y no descartéis que en otros casos similares que no conozcamos…   » ver todo el comentario
3 K 36
#12 guillersk
#7 tío, que los rootkit se llaman rootkit por algo
1 K 22
Sandman #14 Sandman *
#7 No es ni el primero, ni el segundo... al final todos estos 'hackers' que filtran datos (que la mitad de ellos suelen ser públicos o desfasados), son chavalillos jóvenes que se las dan de revolucionarios intelectuales hasta que la Guardia Civil se presenta en su casa.

Relacionada: meneame.net/story/hacker-filtro-datos-pedro-sanchez-solo-estudiante-in
Relacionada 2: meneame.net/story/detenidos-dos-menores-edad-filtracion-datos-sensible
4 K 53
tul #23 tul
#14 esos solo revolucionaban su bolsillo trabajando para el partido podrido
0 K 12
#26 soberao *
#14 También hay mucho "servicio secreto" porque los que más datos revelan son los que tienen acceso a ellos.
Vas a limpiar el móvil y te llevas varias horas para descargar las fotos y hacer las copias, pero te llega un "hacker" y "en unos minutos" se descarga teras de información, claro que sí.
O tú en el trabajo te llevas meses para usar tus programas, encontrar la documentación y los manuales, pero te llega un "hacker" y en unos minutos sabe donde está toda la información relevante sin haber trabajado en esos sistema, claro que sí.
El que revela estos datos es porque trabaja o ha trabajado con esta información y estos sistemas.
1 K 27
#4 diablos_maiq
Uno que quiere vivir unos años a costa de nuestros impuestos.
2 K 27
sotillo #2 sotillo
Si este no es Casper y la cuadrilla del pequeño Nicolás es un disidente
1 K 23
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
la informacion es poder, gracias
3 K 19
powernergia #10 powernergia
#3 Seguro que es un gran patriota pensando en el bien común.
5 K 50
#33 konde1313
Este tipo de acusaciones indiscriminadas que buscan el linchamiento público sólo logran generar desconfianza en el sistema y abrir la puerta a los populismos.
0 K 10
crysys #28 crysys
A ver, que no sé yo. He estado revisando la filtración en la darknet y varias conclusiones:

Este tío no es español siquiera. A Pedro Sanchez lo llama ministro de interior y reconoce que Koldo no sabe ni quién es. Que le han dicho que un tipo de una trama famosa.

La dirección de Pedro Sanchez no sé cuál es, pero la que pone ahí ya os digo que no. A poco que conozcas Madrid ya sabes lo que hay ahí y no son viviendas.
0 K 10

menéame