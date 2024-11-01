edición general
Fragmento de El indomable Will Hunting (1997)

Fragmento de El indomable Will Hunting (1997)

El indomable Will Hunting (1997) / Escena NSA: ¿Por que no deberia trabajar para nosotros?

| etiquetas: will hunting , nsa , eeuu , imperialismo , cine
  1. frankiegth #1 frankiegth *
    Es un meneo muy relevante. Ya no se hacen películas tan inteligentes, han olvidado como hacerlas.
  2. #2 CuiProdestHocBellum
    El que diga que lo que ocurre estos días (con los antecedentes que teníamos) no se podía saber, o es un idiota profundo o tiene una tarita mental.

    Trump es un síntoma, una consecuencia, del capitalismo basado en el neoliberalismo salvaje que nos llevan metiendo por el culo desde Reagan y Thatcher.

    O nos ponemos de acuerdo y echamos de las instituciones (DE TODAS) a estos psicópatas, o nos vemos en cuatro días en esas distopías que veíamos en el cine y creíamos impensables.

    Estamos más que avisados. Luego será un sálvese quien pueda y cada uno mirará por su familia, por los suyos. Yo lo tengo claro.
  3. Graffin #3 Graffin
    #1 Saben perfectamente como hacerlas el problema es que los estudios les piden cosas como que repitan el argumento de la peli varias veces durante la misma para que la gente que está con el móvil no se pierda.
    Dicho por el propio Matt

    www.google.com/amp/s/www.andaluciainformacion.es/articulo/jerez-cine/n
