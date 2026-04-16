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Se ha producido un incendio en otro superportaaviones de la Armada de los Estados Unidos; tres marineros han resultado heridos (Eng)

Por segunda vez este año, se ha producido un incendio en uno de los superportaaviones de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos. Según se ha informado, tres marineros resultaron heridos el martes a causa de un pequeño incendio a bordo del USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Los marineros recibieron atención médica a bordo del buque de guerra y ya han vuelto a sus puestos de trabajo, según ha confirmado la Armada de los Estados Unidos.

| etiquetas: uss , dwight , d. , eisenhower , (cvn-69) , incendio , eeuu , soldados
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
La lavandería, seguro. xD
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 fijo que es la misma subcontrata que alicató el wc en el anterior
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smilo #12 smilo
#1 si es que esto pasa por no hacer caso de las especificaciones. Si metes 10kg de ropa en una lavadora de 8 al final se lía :troll:
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MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#12 Todo en el ejército norteamericano apunta a un exceso de lavado, ropa y crímenes de guerra principalmente.
2 K 55
#20 Setis
#1 Las lavadoras las carga el diablo.
1 K 23
#6 Albarkas
Que curiosa ola de accidentes...
3 K 67
RoterHahn #16 RoterHahn
#6
Es por no pasar la itv de las lavanderias.
1 K 32
#5 soberao *
Es la mejor forma de salir de allí, se le mete fuego a la lavandería, el barco lo llevan a reparar y a la tripulación la mandan a la base de Rota a jugar al golf y disfrutar de la playa.
Lo mismo que estar pendiente de cuando Trump quiera enviarles a pegar tiros a Irán donde los van a recibir con dones y fuego de artillería.
4 K 52
#9 candonga1
Los iraníes tienen una super-lupa gigante que al dirigirla hacia el balcón de la colada de los portaaviones gringos les prenden fuego.
2 K 48
#8 lestat
Tienen que dejar de servir platos flambeados en el comedor de oficiales....
2 K 45
#4 HangTheRich
Iran lo tiene facil, solo tiene que esperar que las super maquinas de guerra invencibles de USA se incendien solas
3 K 43
Andreham #14 Andreham
Complejo.

O le dices a los accionistas que estos son traidores y desertores que están cargándose la lavandería (como indican más arriba) para que el barco tenga que retirarse, lo que supone una hostia de opinión pública (¿por qué nuestros chicos no quieren luchar por la libertad?).

O les dices a los accionistas que unos cacharritos de a euro el kilo que están construyendo follacabras en el subsuelo de un desierto pueden saltarse las CARÍSIMAS armas anti-defensa y hacerle un boquete al barco tan grande que no le queda más huevos que retirarse, lo que supone una hostia en la confianza de los accionistas a la hora de cumplir sus designios por la fuerza, que para eso pagan.
2 K 29
Io76 #10 Io76
No todo el mundo está dispuesto a morir por la coalición de Epstein y Nazinyahu.
2 K 25
Stathamdepueblo #19 Stathamdepueblo
¿un superportaaviones es un portaaviones que vuela con los calzoncillos por fuera?
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angeloso #17 angeloso
Creo que algunos están pensando que el barco estaba en oriente medio, pero está en puerto:

The service has not indicated where the fire broke out, but it occurred during CVN-69’s “maintenance availability,” the scheduled period where a warship pauses operations for repairs or upgrades, at Norfolk Naval Station, Va.

www.marinevesseltraffic.com/vessels/USS-Dwight-D.-Eisenhower-(CVN-69)/
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asola33 #11 asola33
Todos los portaaviones son enormes. No hace falta llamarlos "superportaaviones".
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Aokromes #18 Aokromes
#11 superportaaviones es como se denominan los portaaviones de mas de 75 000 tn de desplazamiento.
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Lutin #7 Lutin
La ropa sucia se está convirtiendo en el primer combustible de esta guerra del siglo XXI. Putas lavadoras con chips rusos.
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#15 xuanra2002
Curioso que pase el mismo día que hablan de racionar más comidas por falta de alimentos en los portaaviones
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#3 hackerman
Los recubren de papel de fumar
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menéame