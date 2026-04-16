Por segunda vez este año, se ha producido un incendio en uno de los superportaaviones de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos. Según se ha informado, tres marineros resultaron heridos el martes a causa de un pequeño incendio a bordo del USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Los marineros recibieron atención médica a bordo del buque de guerra y ya han vuelto a sus puestos de trabajo, según ha confirmado la Armada de los Estados Unidos.
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Es por no pasar la itv de las lavanderias.
Lo mismo que estar pendiente de cuando Trump quiera enviarles a pegar tiros a Irán donde los van a recibir con dones y fuego de artillería.
O le dices a los accionistas que estos son traidores y desertores que están cargándose la lavandería (como indican más arriba) para que el barco tenga que retirarse, lo que supone una hostia de opinión pública (¿por qué nuestros chicos no quieren luchar por la libertad?).
O les dices a los accionistas que unos cacharritos de a euro el kilo que están construyendo follacabras en el subsuelo de un desierto pueden saltarse las CARÍSIMAS armas anti-defensa y hacerle un boquete al barco tan grande que no le queda más huevos que retirarse, lo que supone una hostia en la confianza de los accionistas a la hora de cumplir sus designios por la fuerza, que para eso pagan.
The service has not indicated where the fire broke out, but it occurred during CVN-69’s “maintenance availability,” the scheduled period where a warship pauses operations for repairs or upgrades, at Norfolk Naval Station, Va.
www.marinevesseltraffic.com/vessels/USS-Dwight-D.-Eisenhower-(CVN-69)/