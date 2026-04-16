Se ha producido un incendio en otro superportaaviones de la Armada de los Estados Unidos; tres marineros han resultado heridos (Eng)

Por segunda vez este año, se ha producido un incendio en uno de los superportaaviones de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos. Según se ha informado, tres marineros resultaron heridos el martes a causa de un pequeño incendio a bordo del USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Los marineros recibieron atención médica a bordo del buque de guerra y ya han vuelto a sus puestos de trabajo, según ha confirmado la Armada de los Estados Unidos.