Grok desnudó a la madre de uno de los hijos de Elon Musk, y ahora ella lo está demandando [Ing]

Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos del propietario de X, Elon Musk, ha demandado a su empresa por permitir que su IA la desnudara virtualmente en bikini sin su consentimiento. St. Clair es una de las muchas personas que, en las últimas semanas, se han visto desnudas sin permiso por el chatbot con IA de X, Grok. St. Clair presentó una demanda contra xAI en el estado de Nueva York, solicitando una orden de restricción para impedir que xAI siguiera creando deepfakes de ella.