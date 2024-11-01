edición general
¿Por qué Google ha quitado las reseñas de colegios en Google Maps?

Google ha implementado una medida significativa que afectará a la forma en que los usuarios interactúan con la información sobre centros educativos. A partir del 30 de abril de 2025, la compañía ha decidido eliminar por completo las reseñas y valoraciones de colegios primarios y secundarios, tanto en Google Maps como en Google Business Profile. Esta decisión implica que ya no será posible ver, añadir o editar las opiniones y puntuaciones que los usuarios han dejado sobre estos establecimientos educativos. La medida se aplicará de forma global.

pitercio #2 pitercio *
Porque no estaban tan desacertadas y la peña se las tomaba en serio, porque ir o no a un bar es algo irrelevante, pero meter a tu crío X años en un sitio inapropiado es una condena. A ellos les daban más problemas que beneficios.
oscarius24 #3 oscarius24
#2 Es que en parte muchos son sus clientes y utilizan sus servicios....
Feindesland #1 Feindesland
Me pregunto por qué....

:-/
#5 Mustela
Reseñas en el S. XXI, con las sanciones a Google por posición dominante... www.meneame.net/story/abogada-general-ue-avala-multa-4-125-millones-go

Por no hablar de su extremísima fiabilidad, sobretodo en los negocios. www.meneame.net/story/intenta-peaje-salga-gratis-insistiendo-influence

¿Y qué es una escuela privada sino un negocio?
babuino #4 babuino
Cada uno habla de la feria según le va en ella. Normalmente en las reseñas de este tipo que he leído se trata de exalumnos o padres de exalumnos a los que no les fue del todo bien.
Y no digo que no haya críticas acertadas y razonadas.
