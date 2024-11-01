¿Por qué Google ha quitado las reseñas de colegios en Google Maps?

Google ha implementado una medida significativa que afectará a la forma en que los usuarios interactúan con la información sobre centros educativos. A partir del 30 de abril de 2025, la compañía ha decidido eliminar por completo las reseñas y valoraciones de colegios primarios y secundarios, tanto en Google Maps como en Google Business Profile. Esta decisión implica que ya no será posible ver, añadir o editar las opiniones y puntuaciones que los usuarios han dejado sobre estos establecimientos educativos. La medida se aplicará de forma global.