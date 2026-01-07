·
22
meneos
24
clics
El Gobierno urge a Europa a asumir "su propia soberanía"
El ministro Albares ha urgido a que Europa alce la voz "unida y fuerte" convirtiéndose en un "referente global" de paz y seguridad.
etiquetas
europa
españa
eeuu
18
4
0
K
201
actualidad
34 comentarios
18
4
0
K
201
actualidad
#2
Tarod
*
Ejército europeo a la de ya y de calidad.
Bombazo nuclear a todo el que se acerque por el este, oeste, norte o sur.
Y luego empezamos a hablar.
10
K
101
#3
Findeton
#2
Eso y que cuando algún país quiera salirse, le hacemos una guerra civil.
O mejor no tener un ejército europeo.
0
K
8
#9
JanSolo
#3
Exacto, como en la OTAN pero sin la OTAN.
1
K
21
#18
oceanon3d
*
#3
¿También estas en contra de que la UE tenga identidad propia y peso en el tablero internacional? ? ¿que coño defiendes tu entonces?
Es que cada día es mas difícil entender que coño defiendes ...
Sobre la noticia; bien por España ... con peso y identidad propios. Me pregunto hasta que punto estaríamos ahora con el PP en el gobierno ... pero aventuro que con los pantalones por la rodillas como siempre.
2
K
33
#22
Findeton
*
#18
Descentralización. Propongo descentralización.
Hacer un ejército a nivel UE es convertir a la UE en un estado y a España en una provincia. Los políticos de Bruselas mandarán cada vez más (de hecho ya pasa y eso que todavía no tienen ejército) sin necesidad de jamás haber pisado Madrid, no digamos ya Vigo o Cádiz.
Y sobre identidad propia, eso es precisamente lo que quiero que se conserve. La identidad catalana, la gaditana, la madrileña, la gallega... Y su independencia. Independencia real, no tutelada por los políticos de bruselas.
0
K
8
#30
BiRDo
#22
Se ve que te preocupan todos los costes y el rendimiento... Excepto el militar. Ahí cada país armado hasta los dientes.
Deberías hablar con un experto sobre tu problema.
0
K
11
#31
Findeton
#30
Lo más barato es la redundancia.
0
K
8
#33
BiRDo
#31
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. Dile tú a un fabricante que compre el doble de maquinaria. Pero cómo va a ser más barata la redundancia así, sin tener en cuenta ninguna otra cosa.
¿Qué habías estudiado tú?
0
K
11
#34
oceanon3d
#22
Ya... como para creerte nada de lo que vendes.
0
K
8
#27
GanaderiaCuantica
#18
he tenido que ponerle en ignore después de tantos años leyendo sus explicaciones sobre lo bueno del neoliberalismo. Es verdad que en los últimos días sus comentarios tienen aún menos sentido de lo normal. No se si le habrá pasado algo… Por eso lo metí en ignore por ahora.
1
K
22
#32
BiRDo
#27
Sí, se ha venido unos días a España con la familia. Tiene pinta de que no le ha sentado bien. Está para psicoterapia, se le ha encendido el piloto de la paranoia y está diciendo que todo el mundo debería ir armado por la calle. Hace propuestas de defensa propias del feudalismo y hoy ya está dando bandazos.
Si lo tuviera delante, le daría un abrazo.
0
K
11
#29
karaskos
#3
le hacemos una guerra civil
Esa es la solución a la caída de USA.
0
K
7
#4
antesdarle
#2
y sobretodo con EEUU y Rusia, se dispara primero y se pregunta después.
0
K
14
#7
sotillo
#4
Si lo cuentas pierde la gracia
0
K
11
#14
Dav3n
*
#4
Rusia, de momento no te ha atacado (Ucrania no es UE), al revés, es la UE quien ha atacado a Rusia de múltiples formas, principalmente siguiendo órdenes de los anglo (si si, UK es tan maligna como EEUU), hasta el punto de hacernos daño a nosotros mismos mientras los jefes reflotan su economía a nuestra costa.
Si hoy estamos en peor posición para decir "NO" a EEUU es precisamente por haber seguido a rajatabla el guión yankee (por ejemplo, renunciando a la energía rusa para…
1
K
25
#6
Mk22
*
#2
¿ y como lo pagamos? ¿Vamos a quitar gasto social para invertir en defensa? Cada punto porcentual del PIB que gastemos en defensa son 15.000 millones al año, que lógicamente deben de salir de algún sitio.
0
K
7
#8
Tarod
#6
Sí.
No hay peor gasto social que dejar que te invadan por uno u otro lado. Se cae todo el chiringuito
2
K
33
#12
taSanás
#6
podríamos dejar de derrochar en muchas cosas.
También en ciertos “Gastos sociales”
1
K
22
#20
Mk22
#12
son importes gigantes. Sin recortar significativamente en otras partidas yo no veo posible un aumento en el presupuesto de defensa de ese calibre.
Para gastar lo mismo que USA sobre PIB casi tendríamos que doblar nuestro gasto militar.
0
K
7
#16
chavi
#6
Lo mismo que lo pagamos formando parte de la OTAN
1
K
26
#21
Mk22
#16
si precisamente es lo que la OTAN nos echa en cara, que no gastamos suficiente en defensa.
0
K
7
#25
chavi
#21
No. Es EEUU el que nos echa en cara que no le compramos suficientes armas
0
K
12
#10
Horkid
#2
Eso es una bobada, un desperdicio de recursos, no podemos competir con EEUU militarmente ni en 100 años,
pero sí economica-financieramente :
amenazando con abandonar el petrodolar y aliarnos con el Yuan chino. Pero necesitariamos gobernantes europeos que no son meros titeres de EEUU
0
K
10
#15
Dav3n
#10
Y necesitas la energía rusa...
Qué cosas eh?
0
K
13
#26
Alakrán_
#10
No te has enterado de nada.
0
K
11
#11
taSanás
#2
solo tenemos capacidad nuclear en Francia… y no creo que quieran ser el punto de mira en exclusiva de los “enemigos”
Habría que repartir sus explosivos nucleares por el resto de países, y estoy seguro que la opinión pública no querría. No quiebre antenas de móvil cerca imagina un misil nuclear
1
K
11
#13
Tarod
#11
Correcto. Bandera de UE a esas bombas mientras construimos las nuevas. La gente lo entenderá cuando vea a nuestros pobres groenlandeses rodeados de yanquis
1
K
25
#28
VFR
#11
No la quiero si el botón lo tiene Francia, para eso ya tenemos USA, si el botón lo tenemos nosotros ponla al lado de mi casa ayer
0
K
8
#19
Ishkar
#2
Y federalismo, estados unidos de europa de una vez
0
K
10
#23
Casiopeo
El único gobierno europeo ahora mismo con un poquito de valor y mirada larga, os guste o no
0
K
17
#17
wata
Las bases americanas yankis fuera de Europa. No se puede tener el ejercito enemigo dentro de tu propio país.
0
K
12
#24
bizcobollo
Paz y seguridad no funciona, hay que ser peligroso y voluble para que te respeten.
0
K
7
#1
angar300
Soberano, es cosa de hombres.
0
K
7
#5
sotillo
#1
Si espera algo de la derecha trumpista va de culo
1
K
22
