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El Gobierno incluye la bajada al 10% del IVA de los carburantes en su plan de medidas por la guerra de Irán

El Gobierno incluye la bajada al 10% del IVA de los carburantes en su plan de medidas por la guerra de Irán

Las fuentes consultadas por la SER avanzan que en el apartado de rebajas fiscales, el Gobierno va a incluir una rebaja del IVA de los carburantes que pasará del 21 al 10%. Esto supone una novedad respecto a lo que el Ejecutivo hizo durante la crisis provocada por la guerra de Ucrania, cuando se apostó por una bonificación universal de 20 céntimos por litro en el precio de esos carburantes. El decreto elimina también el impuesto especial a los hidrocarburos, una decisión que supondrá un alivio directo en el precio del diésel y la gasolina.

| etiquetas: iva , 10 , bajada , carburantes , guerra , iran
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49 comentarios
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Comentarios destacados:          
cosmonauta #2 cosmonauta
En mi opinión, es un gran error. Esto va a ser largo. Hay que desincentivar el consumo de combustible al máximo.
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#4 covacho
#2 tranquilo, que ya se encargarán las gasolineras de subirlo todo lo que el consumidor pueda aguantar
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Edheo #9 Edheo
#1 Pues eso, en menos de una semana, subirá un 15% #4
Pero tranquilo... la derecha, va a blasfemar en arameo, descarnando todo brazo que muerda cual perro rabioso.
Ni lo dudes.
El problema no es "lo que haga el gobierno", sino el mero hecho de que "lo haga", es digno de vomitar las hieles más inmundas de las que dispongan, aunque acaben vomitando en sus propias gargantas.
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yopasabaporaqui #12 yopasabaporaqui *
#4 Exacto. Lo que tienen es que poner un tope, un máximo (provisional por la situación) . Lo que los dueños de las petroleras ven al leer este tipo de anuncios es "un 10% extra de beneficios".
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#25 eipoc
#12 ¿para qué te piensas que han puesto a Pedro Sánchez ahí? Es el maestro del engaño, te vende que nos baja los precios y lo que hace realmente es aumentar los beneficios de las petroleras. Con la vivienda hace igual. Es un trilero y le funciona, pero no os penséis que es un error de cálculo porque en realidad es su objetivo.
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pedrario #29 pedrario *
#12 ¿Cómo funcionaría ese tope máximo?

Quiero decir, el país X, Arabia Saudi por ejemplo, vende el barril a 100, España ha puesto un tope máximo de 80 y dice que no le paga más que 80, pero Francia no tiene tope máximo y entonces se lo vende a Francia. España se queda sin suministros, pero oye, a 80.

No acabo de ver lo de poner el tope máximo a un producto que no es producido por ti.
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yopasabaporaqui #35 yopasabaporaqui
#29 Pues porque el tope es al precio de venta de la gasolina, no al de compra de petróleo. Pregunta a Hungría cómo hacen :

motor.elpais.com/actualidad/asi-estan-frenando-el-encarecimiento-de-la

Igual es que el margen de beneficio y los impuestos daa para aplicar esta medida provisional.
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pedrario #40 pedrario
#35 Vaya nitpick por la simplificación que no cambia absolutamente la premisa.

No sabía que ahora Hungría era el faro a seguir, pero vaya, que por lo que sé la medida lo que plantea es usar reservas estatales, rebajar impuestos y cubrir con presupuesto si hace falta las diferencias en mercado, en caso de que las hubiera, al final pagan todos los contribuyentes.
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yopasabaporaqui #49 yopasabaporaqui
#40 Pues ya es mejor que lo del 10%.
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#44 fingulod
#29 Yo pondría un tope a los precios del combustible condicionado al precio del petroleo en el mercado internacional. O condicionar la bajada de impuestos a este precio.

Si lo vendes por debajo de X, 10%, si lo vendes entre X e Y, 15% por encima de Y, 21%
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lithium777 #42 lithium777
#4 Se supone que van a controlar que eso no ocurra: roams.es/actualidad/energia/gobierno-vigilara-ia-12600-gasolineras-esp
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mariKarmo #8 mariKarmo
#2 en eso estamos. Intentando desengancharnos de los combustibles fósiles y tirar más de renovables
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shake-it #13 shake-it *
#2 Estoy de acuerdo. Es una ocasión de oro para forzar el cambio de paradigma energético apostando más aún por las renovables, baterías, autoconsumo, eficiencia energética... Soberanía energética = riqueza y poder
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#22 Pitchford
#2 Efectivamente, sería mejor cobrar esos impuestos y emplearlos para subir las ayudas a eléctricos sencillos para moverse por ciudades y áreas metropolitanas. También para poner más puntos de carga económicos en farolas.
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cosmonauta #27 cosmonauta
#22 Yo preferiría más transporte público. Por ejemplo, el pollo que tienen montado los inútiles de ADIF/Renfe en Barcelona significa mayor uso del coche privado. Ahí es donde hay que meter la pasta, no en regalar gasolina.
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#33 Pitchford
#27 También, por supuesto. El transporte público debería ser siempre aceptablemente cómodo, incluso en horas punta. El coche privado, preferentemente pequeño y eléctrico, permite optimizar el conjunto, sobre todo en horas punta.
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Peka #36 Peka
#2 Después de 4 años y 80.000 km, si llego a tener mi antiguo diésel el consumo hubiera sido:

10 litros a los 100km
A 1,50 €/litro → 8.000 × 1,50 = 12.000 €

A 1,70 €/litro → 8.000 × 1,70 = 13.600 €

En cambio con mi actual coche el gasto hubiese sido:
17kWh a los 100km
13.600kWh × 0,07 = 952 €

Que tampoco ha sido eso, puesto que muchas veces cargo en el trabajo y el pueblo al que voy tiene cargador gratuito.


Pero es que hay cosas mejores como saber que no escupes humo en la cara de tus vecinos y que además la electricidad que consumes cada vez es más limpia.

Si, no puedo hacer 1.000km del tirón, cosa que no he hecho en mi vida.
:troll:
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shake-it #1 shake-it *
Y en la electrcidad también. Me encantará ver qué opinan los vendepatrias de la derecha de esto. Es dialécticamente imposible criticar a Perrochanche por esto desde la derecha. Por cierto, también hay una rebaja de impuestos a la electricidad.
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Kantinero #10 Kantinero
#1 Es dialécticamente imposible criticar a Perrochanche por esto desde la derecha

No seas inocente, GO TO #_6 no te quedes mucho rato porque da mucho asco
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Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#1 Todo el mundo sabe que lo ha hecho porque se lo ha dicho Feijoo, el estadista.
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pedrario #26 pedrario
#11 Seguramente lo ha hecho por electoralismo, como todo lo que hacen los políticos hoy día, pero vaya, que Feijoo lleva tiempo diciendo que había que hacerlo

>www.eldebate.com/espana/castilla-y-leon/20260313/feijoo-acusa-vox-cont
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Un_señor_de_Cuenca #31 Un_señor_de_Cuenca
#26 Si no hace nada, mal, y si lo hace es por electoralismo. Yo también estoy convencidísimo de que ha sido gracias a Feijoo, ese gran hombre que entre otras cosas se enfadó mucho cuando Sánchez se negó a colaborar en la invasión de Irán, mientras se quedaba solito cuando Reino Unido, Francia, Italia y Alemania también se negaron unos días después. Un genio de la política.
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pedrario #37 pedrario
#31 Mi premisa es que todos los políticos hoy día hacen cosas por electoralismo, así que en ese punto, sí. Cuando vea que hacen medidas impopulares, pero necesarias, como meter tijera a pensiones, quizá cambie de idea.

Y es algo objetivo que muchos políticos y países llevan tiempo proponiendo estas rebajas y que el de España va tarde.
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dunachio #5 dunachio
Da igual. Para el PP y VOX estará mal, hagan lo que hagan. No digo que esté bien, digo que para los demás estará mal. :roll:
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karlos_ #3 karlos_
Y que tal pagar dejar de pagar en USD y asi poder comprar a mas proveedores como Iran o Rusia ?

Mejor descapitalizar el estado removiendo impuestos para que se lo lleven calentito 4
3 K 42
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
#3 Eso no es tan sencillo: Haría subir el precio del oro y del yuan, contrarrestando en parte la medida, bajaría aún más el precio del dólar, perdiendo aún más competitividad la producción nacional y haciendo que las reservas existentes en dólares (que son la mayoría) pierdan valor. La desdolarización es buena en el largo plazo en un mundo multipolar, pero hay que hacerlo poco a poco.
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cosmonauta #30 cosmonauta
#3 Por ejemplo, ¿En euros?
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josde #43 josde
También se rebaja el Iva de la luz y el gas, noticia a medias por ponerla pronto
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FunFrock #16 FunFrock
Anda, si el PP pidió esto hace unos 10 días y el gobierno se reia pq decian q no tenian imaginación.
Vaya... ya es casualidad que lo q hace 10 días era chufla, ahora sea lo q se hace y aquí se diga q los otros son los malos.
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#20 Onaj *
#16 El PP lo pidió y les criticaron por hipócritas, porque el PP apoyó públicamente la guerra que está teniendo como resultado la subida de precios.

O esto es lo que he encontrado. Sobre las medidas en específico "el gobierno no se cierra a realizar rebajas fiscales" (hace 11 días)

elpais.com/espana/2026-03-11/bolanos-llama-al-pp-en-la-ronda-de-contac
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FunFrock #23 FunFrock
#20 ¿Puedes ponerme la noticia donde el PP apoya públicamente la guerra?

"Montero reprocha al PP que se limite a proponer rebajas fiscales sin ideas innovadoras"
es.investing.com/news/stock-market-news/montero-reprocha-al-pp-que-se-
1 K 18
elGude #41 elGude
#24 ¿Criticar al gobierno por no apoyarla no sirve? -> #34
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pedrario #46 pedrario
#41 pues cuando uno ve los videos de las declaraciones y critican las formas mientras dicen cosas como que "nadie esta a favor de las guerras" y que es un "asunto muy complejo de analizar", pues te diría que no vale mucho, no. Criticar los numeritos de Sánchez a los que no se adhiere casi nadie y acaba aislando al país es muy distinto a apoyar la guerra, por muchos titulares de prensa y redacción sin entrecomillado se ponga >www.abc.es/internacional/reino-unido-francia-alemania-italia-paises-ba

#34
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elGude #47 elGude
#46 Me parece que te estás agarrando con papel de fumar. ¿Me estás diciendo que si el PSOE apoyara sin condiciones a EEUU el PP no encontraría la manera de criticarlo? ¿Crees que el precio de la gasolina sería menor si se hubiera apoyado?

Solo hay dos posiciones, o estás a favor o estás en contra. Si criticas que no apoye a la guerra, es que está favor.
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pedrario #48 pedrario
#47 > ¿Crees que el precio de la gasolina sería menor si se hubiera apoyado?

Vaya películas que te estas montando para desviar la atención de la cuestión.

¿Qué donde ha apoyado el PP la guerra?

Y no, las cosas no son binarias, deja de gritar tu carencia argumental.
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pedrario #24 pedrario
#20 >el PP apoyó públicamente la guerra

¿Tienes fuente de eso?

De lo que compartes se ve que va con 11 días de retraso el gobierno en esto.
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Priorat #32 Priorat *
#16 Bueno, pues menos mal. Si es lo que pidió el PP ahora votará a favor y estará de acuerdo con el gobierno.
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FunFrock #38 FunFrock
#32 No se si votará a favor o no. Estas proupestas las va a hacer el consejo de ministros, no pasará por ninguna votación en el congreso.
Y tamibén está que se incluirá en la votación, si solo estas medidas o un popurri de todas. Y entonces a lo mejor no vota nadie a favor.

Vale, has dicho que el PP apoya la guerra ¿puedes ponerme una fuente que respalde lo que dices? Puedes usar todas las rotondas argumentarias que quieras, pero has dicho algo muy especifico y ahora usas rotandas ¿donde el PP apoya la guerra?
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MoñecoTeDrapo #45 MoñecoTeDrapo
#38 Son medidas que irán en un decreto-ley. El congreso tendrá que convalidarlo en un plazo de 30 días o quedarán sin validez.
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Priorat #28 Priorat *
No hay ninguna ley en España que obligue a comprar en USD en el exterior. Quien compra son las empresas, el estado no compra combustible. Normalmente es el que vende el que impone la moneda, no el que compra.

Respecto a comprar a Irán o a Rusia petróleo es un tema de la Unión Europea.
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#18 Onaj
Es necesario, no tanto por el utilitario como por la subida en los precios que llevaría una subida en el precio de la gasolina.
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plutanasio #17 plutanasio
Bueno en esto la psoe tiene mucha experiencia. Lo que pasa es que sus votantes tienen las tragaderas muy grandes y la memoria muy corta. Porque ninguno se acuerda ya de la trama hidrocarburos
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MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo *
El descuento acumulado de quitar el impuesto especial (considerando 0,40€/L) y la bajada del IVA al 10%, partiendo de un precio inicial de 2,15€/L (un poco más que el actual), deberían dejar el precio bonificado en 1,59€/L.
Si se disparara sin bonificaciones a 2,50€ , se quedaría en 1,91€
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pedrario #21 pedrario
Vaya, yo que pensaba que la UE prohibía estas cosas....
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Herrerii #14 Herrerii
Medida que va directa al bolsillo de las energéticas, gracias Pedro.
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YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
Pedro y Yoli regalándoles un 11% más de margen de beneficio al oligopolio energético (TODOS SABEMOS QUE LOS PRECIOS NO VAN A BAJAR ESE 11% QUE YA NO TENDRÁN QUE PAGAR A HACIENDA) es la medida más deseada por la casta empresarial y que habrían tomado PP y VOX de estar en el gobierno (traducción: gobiernan de facto sin estar en el Gobierno)
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emegece #39 emegece
#6 con la gasofa harán lo que quieran, pero con electricidad y gas a precio regulado no podrán quedarse ese 11%, por el mismo hecho de estar regulado.

Anda que si la solución a la subida desmedida de la gasolina fuera ponerle un precio regulado...
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menéame