El Gobierno incluye la bajada al 10% del IVA de los carburantes en su plan de medidas por la guerra de Irán

Las fuentes consultadas por la SER avanzan que en el apartado de rebajas fiscales, el Gobierno va a incluir una rebaja del IVA de los carburantes que pasará del 21 al 10%. Esto supone una novedad respecto a lo que el Ejecutivo hizo durante la crisis provocada por la guerra de Ucrania, cuando se apostó por una bonificación universal de 20 céntimos por litro en el precio de esos carburantes. El decreto elimina también el impuesto especial a los hidrocarburos, una decisión que supondrá un alivio directo en el precio del diésel y la gasolina.
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Pero tranquilo... la derecha, va a blasfemar en arameo, descarnando todo brazo que muerda cual perro rabioso.
Ni lo dudes.
El problema no es "lo que haga el gobierno", sino el mero hecho de que "lo haga", es digno de vomitar las hieles más inmundas de las que dispongan, aunque acaben vomitando en sus propias gargantas.
Quiero decir, el país X, Arabia Saudi por ejemplo, vende el barril a 100, España ha puesto un tope máximo de 80 y dice que no le paga más que 80, pero Francia no tiene tope máximo y entonces se lo vende a Francia. España se queda sin suministros, pero oye, a 80.
No acabo de ver lo de poner el tope máximo a un producto que no es producido por ti.
motor.elpais.com/actualidad/asi-estan-frenando-el-encarecimiento-de-la
Igual es que el margen de beneficio y los impuestos daa para aplicar esta medida provisional.
No sabía que ahora Hungría era el faro a seguir, pero vaya, que por lo que sé la medida lo que plantea es usar reservas estatales, rebajar impuestos y cubrir con presupuesto si hace falta las diferencias en mercado, en caso de que las hubiera, al final pagan todos los contribuyentes.
Si lo vendes por debajo de X, 10%, si lo vendes entre X e Y, 15% por encima de Y, 21%
10 litros a los 100km
A 1,50 €/litro → 8.000 × 1,50 = 12.000 €
A 1,70 €/litro → 8.000 × 1,70 = 13.600 €
En cambio con mi actual coche el gasto hubiese sido:
17kWh a los 100km
13.600kWh × 0,07 = 952 €
Que tampoco ha sido eso, puesto que muchas veces cargo en el trabajo y el pueblo al que voy tiene cargador gratuito.
Pero es que hay cosas mejores como saber que no escupes humo en la cara de tus vecinos y que además la electricidad que consumes cada vez es más limpia.
Si, no puedo hacer 1.000km del tirón, cosa que no he hecho en mi vida.
No seas inocente, GO TO #_6 no te quedes mucho rato porque da mucho asco
>www.eldebate.com/espana/castilla-y-leon/20260313/feijoo-acusa-vox-cont
Y es algo objetivo que muchos políticos y países llevan tiempo proponiendo estas rebajas y que el de España va tarde.
Mejor descapitalizar el estado removiendo impuestos para que se lo lleven calentito 4
La presión funciona
Vaya... ya es casualidad que lo q hace 10 días era chufla, ahora sea lo q se hace y aquí se diga q los otros son los malos.
O esto es lo que he encontrado. Sobre las medidas en específico "el gobierno no se cierra a realizar rebajas fiscales" (hace 11 días)
elpais.com/espana/2026-03-11/bolanos-llama-al-pp-en-la-ronda-de-contac
"Montero reprocha al PP que se limite a proponer rebajas fiscales sin ideas innovadoras"
es.investing.com/news/stock-market-news/montero-reprocha-al-pp-que-se-
www.elmundo.es/espana/2026/03/03/69a6f2abfdddff89318b458b-video.html
www.lavanguardia.com/politica/20260319/11493986/feijoo-traslada-europa
www.eldebate.com/espana/20260319/feijoo-acusa-sanchez-estar-contra-gue
www.elboletin.com/feijoo-acusa-a-pedro-sanchez-de-ir-contra-la-segurid
#34
Solo hay dos posiciones, o estás a favor o estás en contra. Si criticas que no apoye a la guerra, es que está favor.
Vaya películas que te estas montando para desviar la atención de la cuestión.
¿Qué donde ha apoyado el PP la guerra?
Y no, las cosas no son binarias, deja de gritar tu carencia argumental.
¿Tienes fuente de eso?
De lo que compartes se ve que va con 11 días de retraso el gobierno en esto.
Y tamibén está que se incluirá en la votación, si solo estas medidas o un popurri de todas. Y entonces a lo mejor no vota nadie a favor.
Vale, has dicho que el PP apoya la guerra ¿puedes ponerme una fuente que respalde lo que dices? Puedes usar todas las rotondas argumentarias que quieras, pero has dicho algo muy especifico y ahora usas rotandas ¿donde el PP apoya la guerra?
Respecto a comprar a Irán o a Rusia petróleo es un tema de la Unión Europea.
Si se disparara sin bonificaciones a 2,50€ , se quedaría en 1,91€
Anda que si la solución a la subida desmedida de la gasolina fuera ponerle un precio regulado...