El Gobierno incluye la bajada al 10% del IVA de los carburantes en su plan de medidas por la guerra de Irán

Las fuentes consultadas por la SER avanzan que en el apartado de rebajas fiscales, el Gobierno va a incluir una rebaja del IVA de los carburantes que pasará del 21 al 10%. Esto supone una novedad respecto a lo que el Ejecutivo hizo durante la crisis provocada por la guerra de Ucrania, cuando se apostó por una bonificación universal de 20 céntimos por litro en el precio de esos carburantes. El decreto elimina también el impuesto especial a los hidrocarburos, una decisión que supondrá un alivio directo en el precio del diésel y la gasolina.