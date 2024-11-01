edición general
26 meneos
38 clics
Gobierno de EEUU no descarta servicio militar obligatorio en medio de tensión por posible escalada bélica

Gobierno de EEUU no descarta servicio militar obligatorio en medio de tensión por posible escalada bélica

Aunque la Casa Blanca no ha anunciado un plan, ni una medida formal de servicio militar obligatorio. El hecho de que no descarte más opciones militares alimenta el debate público sobre escenarios que hace apenas unos días parecían lejanos. La inquietud aumentó después de que en la entrevista se planteara directamente el miedo de muchas madres a ver a sus hijos e hijas involucrados en una guerra. Una preocupación que Leavitt respondió sin cerrar por completo la puerta a nuevas decisiones militares por parte del presidente.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , militar , reclutamiento
21 5 0 K 227 actualidad
15 comentarios
21 5 0 K 227 actualidad
Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
A morir por los archivos de Epstein, patriota !!
13 K 185
freeclimb #15 freeclimb
#1 Make America Great Again.
0 K 19
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
Yo solo puedo decir.... www.draftbarrontrump.com/
5 K 94
reivaj01 #3 reivaj01
No entiendo para que quieren más militares, si el zanahorio no hace más que acabar con las guerras.
4 K 43
Tachy #11 Tachy
#3 Salen más baratos que los misiles y así bajan la tasa de paro y de pobreza.
1 K 17
YoSoyTuPadre #14 YoSoyTuPadre *
Se está comentando en lo mentireros de OSINT que hay una importante preocupación tanto en el Pentagono como en la Casa Blanca, de que una parte de los soldados que se vayan enviar a Irán, ya estén en activo o en la reserva, lleguen a usar la ley anti-trans de Trump aprobada hace unos meses, en la cual aún sigue activo la "auto definición como trans" para anular el contrato y ser expulsado

nota: por si viene uno con el mimimi... "sólo había unos 30 días para autodefinirse trans y eso acabó en mayo-junio pasado". No, ese período era para autodefinirte y ser expulsado del ejército pero cobrando una paga, ahora sigue activo esa modalidad pero es expulsión sin derecho a cobrar nada
1 K 34
Kantinero #6 Kantinero
Es el momento de llamar al ejército a todos los chicanos como carne de cañón, para esto si son estadounidenses, incluso para al ICE le van a parecer más yankis que el mismísimo JFK
1 K 29
Premutos73 #7 Premutos73
Como están expulsando a los hispanos, se les está acabando la carne de cañón para el ejercito y van a tener que obligar a los ilusos que no sean hijos de millonarios o políticos.
2 K 23
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Trump: No descarto ningún plan de acción.
Sandiegored: ¡Servicio militar obligatorio!
0 K 16
Guanarteme #5 Guanarteme
¿De verdad que en los tiempos de los drones y la robótica el general estamos con estás pamplinas?

Ya no saben qué hacer para acabar con nosotros...
0 K 16
#8 Banshee2x
Dejo este temazo por aquí:

www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
0 K 10
oscarius #12 oscarius
Pues como creo que propuso el Jesse Ventura -ex governador de Minnesota-, que empiecen a hacerla los hijos de los congresistas y del gobierno... Y si eso también, pues que siga el resto.
0 K 10
oscarius #13 oscarius *
Pues como creo que propuso el Jesse Ventura -ex governador de Minnesota-, que empiecen a hacer la mili los hijos de los senadores y del resto del gobierno... Y si eso también, pues que siga el resto.
0 K 10
aupaatu #9 aupaatu *
Que tomen nota los infuenciados por la ultradetrecha que no se enteran de lo que trae el paquete social y economico de las derechas mas o menos extremas.
0 K 9
CaféDescafeinado #10 CaféDescafeinado
Me parece perfecto! Los hijos del cheto los primeros para dar ejemplo. Con la pasta que tiene el papi que le construyan un Hummer a medida para que quepa el pobrecito y no se pierda la fiesta :troll:
0 K 6

menéame