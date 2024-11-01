Gobierno de EEUU no descarta servicio militar obligatorio en medio de tensión por posible escalada bélica

Aunque la Casa Blanca no ha anunciado un plan, ni una medida formal de servicio militar obligatorio. El hecho de que no descarte más opciones militares alimenta el debate público sobre escenarios que hace apenas unos días parecían lejanos. La inquietud aumentó después de que en la entrevista se planteara directamente el miedo de muchas madres a ver a sus hijos e hijas involucrados en una guerra. Una preocupación que Leavitt respondió sin cerrar por completo la puerta a nuevas decisiones militares por parte del presidente.
nota: por si viene uno con el mimimi... "sólo había unos 30 días para autodefinirse trans y eso acabó en mayo-junio pasado". No, ese período era para autodefinirte y ser expulsado del ejército pero cobrando una paga, ahora sigue activo esa modalidad pero es expulsión sin derecho a cobrar nada
Sandiegored: ¡Servicio militar obligatorio!
Ya no saben qué hacer para acabar con nosotros...
