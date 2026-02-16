edición general
22 meneos
45 clics
Giorgia Meloni pisa el acelerador: Italia intervendrá el precio de la recarga para salvar al coche eléctrico

Giorgia Meloni pisa el acelerador: Italia intervendrá el precio de la recarga para salvar al coche eléctrico

Meloni lo tiene claro. No tiene sentido pedir a los ciudadanos que hagan un esfuerzo económico importante para cambiar de coche y, después, dejarles a merced de tarifas eléctricas imprevisibles o directamente elevadas. Según su planteamiento, la energía no puede convertirse en el impuesto invisible que termine por hundir la competitividad del coche eléctrico frente a los combustibles fósiles. Y es que el problema no está solo en el precio del coche. En Italia, como en España, muchos potenciales compradores hacen números.

| etiquetas: italia , intervención , precio , recarga , coche eléctrico
18 4 0 K 324 actualidad
9 comentarios
18 4 0 K 324 actualidad
#1 candonga1
Meloni comonista!!!!
5 K 70
Fj_Bs #5 Fj_Bs
#3 #2 #1 algo mas ?? pocas palabritas no sirven de mucho ,,, yo le doy razon quiza solo en eso ,
2 K 34
#2 HangTheRich
El libre mercado regulándose solo
1 K 20
Torrezzno #3 Torrezzno
Porqué hay que salvarlo?
0 K 20
#6 Pitchford
Mejor que intervenir precios, que puede frenar la instalación de puntos de recarga, me parecería crear una empresa pública de puntos de recarga, que gane dinero pero no demasiado, que compita con las privadas. Por lo de evitar el efecto de los oligopolios..
0 K 17
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Meloni ha. Due, se vedette.
0 K 10
Lerena #7 Lerena
Italia es tan soleada como España y a penas tiene energías renovables.
En ese escenario el coche eléctrico no tiene sentido ni por ecologismo ni por el elevado coste de la carga.
0 K 10
Trigonometrico #8 Trigonometrico
#7 El coche eléctrico será el impulso que necesita Italia para cubrir el país con paneles fotovoltaicos.
Italia creo que compra mucha electricidad de Francia.

Portugal también compraba mucha electricidad de España, y a día de hoy se abastece casi completamente de su propia electricidad.
0 K 14
#9 mariopg
intervendrá???? jodida comunista!!
0 K 8

menéame