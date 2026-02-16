Giorgia Meloni pisa el acelerador: Italia intervendrá el precio de la recarga para salvar al coche eléctrico

Meloni lo tiene claro. No tiene sentido pedir a los ciudadanos que hagan un esfuerzo económico importante para cambiar de coche y, después, dejarles a merced de tarifas eléctricas imprevisibles o directamente elevadas. Según su planteamiento, la energía no puede convertirse en el impuesto invisible que termine por hundir la competitividad del coche eléctrico frente a los combustibles fósiles. Y es que el problema no está solo en el precio del coche. En Italia, como en España, muchos potenciales compradores hacen números.