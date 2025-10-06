La Fiscalía pide el archivo de toda la investigación de Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha comparecido este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado. Dice el fiscal que "ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas".
Ahora está viviendo en sus propias carnes lo que es capaz de hacer la derecha y extrema derecha.
Por supuesto no apoyo éste acoso hacia la mujer del Presidente, pero es lo que tiene dejar a los criminales que hagan a su antojo.
La proporción de psicópatas, narcisistas, sociópatas y absolutos fanáticos en la extrema derecha es alarmante, y aún a sabiendas se les deja hacer. Y no entiendo por qué, sinceramente.
En el caso de Podemos han aprovechado cualquier bulo o ida de olla de la derecha para debilitar a sus socios de gobierno.
Y coincido contigo, no está bien que esto suceda con nadie.
Y es así porque en el PSOE hay mucho capillita e hipócrita. El PSOE en España es un partido de moderada derecha, pero derecha.
El PSOE no es de izquierdas ni por asomo.
Del PSOE no. Pero Peinado y algunos otros togados trabajan descaradamente para el PP. En un país medio normal, sin Justicia burguesa, estarían condenados.
La fiscalía defensora al rescate de la mujer del jefe
No te lo tomes a mal pero directo al ignore vas.