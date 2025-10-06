edición general
23 meneos
25 clics
La Fiscalía pide el archivo de toda la investigación de Begoña Gómez

La Fiscalía pide el archivo de toda la investigación de Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha comparecido este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado. Dice el fiscal que "ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas".

| etiquetas: begoña gómez , peinado , fiscal
21 2 0 K 211 actualidad
9 comentarios
21 2 0 K 211 actualidad
Spirito #3 Spirito *
Sánchez permitió y se calló ante el acoso a Pablo Iglesias, su mujer y sus hijos en su propia casa.

Ahora está viviendo en sus propias carnes lo que es capaz de hacer la derecha y extrema derecha.

Por supuesto no apoyo éste acoso hacia la mujer del Presidente, pero es lo que tiene dejar a los criminales que hagan a su antojo.

La proporción de psicópatas, narcisistas, sociópatas y absolutos fanáticos en la extrema derecha es alarmante, y aún a sabiendas se les deja hacer. Y no entiendo por qué, sinceramente.
6 K 71
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Porque el PSOE es así, siempre ha considerado el enemigo a batir a cualquier partido con el que ha tenido que compartir gobierno.

En el caso de Podemos han aprovechado cualquier bulo o ida de olla de la derecha para debilitar a sus socios de gobierno.

Y coincido contigo, no está bien que esto suceda con nadie.
2 K 38
Spirito #6 Spirito
#5 Así ha sido.

Y es así porque en el PSOE hay mucho capillita e hipócrita. El PSOE en España es un partido de moderada derecha, pero derecha.

El PSOE no es de izquierdas ni por asomo.
2 K 38
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
normal, dependiendo de quien depende la fiscalia :troll: :popcorn:
9 K 26
Beltenebros #2 Beltenebros
#1
Del PSOE no. Pero Peinado y algunos otros togados trabajan descaradamente para el PP. En un país medio normal, sin Justicia burguesa, estarían condenados.
9 K 133
F.Hierro #4 F.Hierro
#2 Es verdad que no depende del PSOE, sino de Pedro Sánchez.

La fiscalía defensora al rescate de la mujer del jefe
5 K 35
oceanon3d #8 oceanon3d *
#4 Bienvenido a Menéame camarada.

8-D 8-D 8-D

No te lo tomes a mal pero directo al ignore vas.
0 K 7
Spirito #9 Spirito
#4 Se que no circula sangre por tus ausentes venas, pájaro de hierro. xD
0 K 8
Kantinero #7 Kantinero
Muy mal, además debería de pedir procesar al Pelucas
0 K 12

menéame