Un F-35 estadounidense, dañado por un presunto ataque iraní, realiza un aterrizaje de emergencia (EN)

Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, un caza F-35 estadounidense realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea estadounidense en Oriente Medio tras ser alcanzado por lo que se cree que fue fuego iraní.
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Deja clara la superioridad militar
Irán tiene (tenía, seguramente) aviones de los años 70, nada que hacer aquí. De hecho tenía F14 Tomcat de cuando eran aliades de los americanos.
Menos mal que el Gobierno canceló la compra de este trasto con alas.
El Puretech de los cazas.