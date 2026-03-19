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Un F-35 estadounidense, dañado por un presunto ataque iraní, realiza un aterrizaje de emergencia (EN)

Un F-35 estadounidense, dañado por un presunto ataque iraní, realiza un aterrizaje de emergencia (EN)

Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, un caza F-35 estadounidense realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea estadounidense en Oriente Medio tras ser alcanzado por lo que se cree que fue fuego iraní.

| etiquetas: eeuu , irán , sionismo , israel , guerra , f-35
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
powernergia #2 powernergia
Se le ha incendiado la secadora.
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#6 yukatan
#2 despego ya incendiado del portaviones hombre
3 K 44
#7 j-light
#6 Porque los baños estaban atascados y habían cenado tacos
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security_incident #1 security_incident
#0 pero no era que tenían ya el espacio aéreo iraní controlado hace dos semanas?
4 K 78
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Llevan más daño hecho a la aviación norteamericana UN solo kuwaití que todo el ejército iraní.

Deja clara la superioridad militar
4 K 68
#8 j-light
#5 Los países de la península Arábiga tiene un armamento de categoría, el mejor y más moderno que el dinero puede comprar, no cabe duda, así que sí, pueden hacer mucho daño y eso debería de preocupar a los americanos.

Irán tiene (tenía, seguramente) aviones de los años 70, nada que hacer aquí. De hecho tenía F14 Tomcat de cuando eran aliades de los americanos.
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rojo_separatista #10 rojo_separatista
#8, no te olvides de las secadoras que se incendian solas y obligan al portaviones más nuevo del ejército de EEUU a estar fuera de servicio durante varios meses.
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karakol #9 karakol
Más de una veintena de F-35 han sido destruidos por accidentes o fallos técnicos, y otros tantos, o más, han resultado significativamente dañados por las mismas causas, que se tenga constancia.

Menos mal que el Gobierno canceló la compra de este trasto con alas.

El Puretech de los cazas.
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Suigetsu #4 Suigetsu
Por lo que veo las capacidades furtivas no son lo que vendían.
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azathothruna #3 azathothruna
Es que no tenia chips de lavadora :troll:
1 K 28
pitercio #11 pitercio *
Un efe treinta y cinco na menos. Como les pillen el truco... A China esto le da pa paja.
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menéame