·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10518
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
7674
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
6029
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7593
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
4338
clics
Irán, la operación secreta que nadie ve
más votadas
711
Iniciativa Ciudadana Europea Suspensión acuerdo UE Israel
556
Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia
565
La Guardia Civil revela que la mano derecha de Mazón en Emergencias en la dana obtuvo el audio de Aemet que se manipuló
429
Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de "redefenir" el derecho penal para condenarle por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso
463
El genocidio en Sudán es aún peor de lo que pensábamos [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
369
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
"Fijaos si la afirmación de Ana Rosa es ruin y miserable, que hasta Moreno Bonilla le dice que hoy no es el día".
|
etiquetas
:
ana rosa quintana
,
moreno bonilla
,
adamuz
13
3
1
K
144
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
144
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Toponotomalasuerte
Ve alguien a esta ponzoña todavía?
3
K
60
#1
Pertinax
*
Joder con la campañita. Menudo juguete han recibido algunos meneantes.
2
K
26
#3
oceanon3d
*
#1
Sacar a las ratas de la desinformación a la luz es un campaña.
Yo creo que es uno de los grandes males de esta época.
4
K
67
#4
dclunedo
#3
Llámala rata de cloaca o lo que consideres oportuno, pero sacar la bandera de desinformación demuestra la comida de tarro que tenéis
3
K
13
#7
Andreham
#4
Le dijo la sarten al cazo.
0
K
8
#6
Pertinax
*
#3
El AVE Madrid-Andalucía sufre problemas recurrentes. Que no sea el momento de comentarlo, estoy de acuerdo. Y de que no ha dicho ninguna mentira lo sabemos todos porque las continuas incidencias se han meneado aquí muchas veces.
Es una lerda desde siempre, pero está es una no-noticia muy rebuscada.
0
K
15
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
*
Espectadores no, ℂristina ℙ. Macorte
x.com/crispmarcote/status/2013245557683147092?t=kzoQ03xLVSzh7WXu9p3m6w
Esta es cómo Delay pero en X
Otra monotematica
0
K
15
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo creo que es uno de los grandes males de esta época.
Es una lerda desde siempre, pero está es una no-noticia muy rebuscada.
x.com/crispmarcote/status/2013245557683147092?t=kzoQ03xLVSzh7WXu9p3m6w
Esta es cómo Delay pero en X
Otra monotematica