Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"

"Fijaos si la afirmación de Ana Rosa es ruin y miserable, que hasta Moreno Bonilla le dice que hoy no es el día".

Toponotomalasuerte
Ve alguien a esta ponzoña todavía?
Pertinax
Joder con la campañita. Menudo juguete han recibido algunos meneantes.
oceanon3d
#1 Sacar a las ratas de la desinformación a la luz es un campaña.

Yo creo que es uno de los grandes males de esta época.
dclunedo
#3 Llámala rata de cloaca o lo que consideres oportuno, pero sacar la bandera de desinformación demuestra la comida de tarro que tenéis :troll:
Andreham
#4 Le dijo la sarten al cazo.
Pertinax
#3 El AVE Madrid-Andalucía sufre problemas recurrentes. Que no sea el momento de comentarlo, estoy de acuerdo. Y de que no ha dicho ninguna mentira lo sabemos todos porque las continuas incidencias se han meneado aquí muchas veces.

Es una lerda desde siempre, pero está es una no-noticia muy rebuscada.
El_dinero_no_es_de_nadie
Espectadores no, ℂristina ℙ. Macorte
x.com/crispmarcote/status/2013245557683147092?t=kzoQ03xLVSzh7WXu9p3m6w

Esta es cómo Delay pero en X
Otra monotematica
