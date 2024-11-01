edición general
España cierra 2025 con medio millón de empleos más y un nuevo máximo histórico de mujeres trabajando

El mercado laboral mejoró el año pasado los buenos registros de 2024, con un balance de casi 506.500 trabajadores más y 152.000 parados registrados menos

Comentarios destacados:    
#6 Thirsk
Cada día trabaja más gente y cada día mas gente tiene problemas para llenar la cesta de la compra y/o acceder a una vivienda digna.

A ver si sumando 1+1 llegáis a la conclusión de por donde se está rompiendo el contrato social y el estado del bienestar.
2 K 44
#13 Galton
#6 Espera, espera... que viene PP/VOX y lo arregla en un plis-plas...
2 K 21
#1 DobleCapital
Y máximo de desempleo en la UE.
3 K 32
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Mas trabajando que hace años, una buena noticia para el gobierno y sus politicas sociales,mala para el facherio y sus secuaces buleros.
1 K 24
Dene #3 Dene
#1 debe ser muy triste ser alguien que solo ve algo negativo en lo que objetivamente es una buena noticia
4 K 51
#4 DobleCapital
#3 Si, es una buena noticia, pero con su parte de crítica. No es la mejor noticia que otros países bajen más el desempleo que nosotros.
1 K 10
Dene #7 Dene *
#4 puestos a criticar, yo criticaria que, de todo lo que se genera de beneficio por ese trabajo, cada vez es mas la parte que se lleva el capital y menos el pago al trabajador
Tenemos mas empleo que nunca y mas trabajadores que no llegan a fin de mes... y empresarios cada vez mas ricos
1 K 16
#12 Galton
#4 Pareces un votante de izquierdas...
0 K 9
#5 Scutarius
#3 Pero está bien meter caña. Reconocen que si esta mejora no es suficiente hay que apretar para implantar más políticas de izquierda.
0 K 6
#9 mikasalo
#1 ¿cómo era el refrán? Mal de muchos... ¿consuelo de tontos?
0 K 6
Dragstat #10 Dragstat *
#1 desgraciadamente para muchos en cuanto actualicen a los últimos datos es posible que Finlandia nos arrebate el primer puesto. Sin embargo estamos en el podium. Eso también vende.

Finlandia 10,6%
datosmacro.expansion.com/paro/finlandia

España 10,5%
datosmacro.expansion.com/paro/espana
1 K 23
#11 Galton
#1 Pecas ¿Eres tú?
2 K 36
masde120 #8 masde120
medio millón de empleos más para medio millón de inmigrantes más es muy buena noticia. Lo de que sean máximo de mujeres trabajando es normal, no lo es el de hombres si cada vez hay más población?
0 K 10

