España entra en la 'trampa del SMI': los salarios se igualan por abajo como nunca y se estancan en un bucle peligroso

Los sueldos en España han sufrido un cambio de paradigma en los últimos años y no necesariamente para mejor, ya que el salario mínimo interprofesional va camino de convertirse en el más frecuente en nuestro país. De hecho, en términos reales, es decir, descontando la inflación, la brecha entre ambas referencias se ha reducido a mínimos del 2,97%, cuando en 2018 era del 39,3%. Una evolución que tiene una lectura clara: el SMI está tan desvinculado de la economía y el mercado laboral, que no ha tenido ningún 'efecto arrastre' positivo en las nómi
- Gano 1.100 euros ... 400 por encima del mínimo. Soy clase media y voy a votar al PP para que defienda mis intereses.
que decir
- Gano 1.100 euros ... el mínimo. Soy un puto pringado (al igual que antes)
Pa que les bajen el sueldo a los otros.
Productividad laboral= Numero de trabajadores o horas trabajadas / PIB real
Es sabido que cuando la productividad se estanta se estancan los salarios
Sin embargo, remarca que el ajuste entre ambos parámetros no es preocupante. Lo preocupante no son las alzas del SMI, sino lo que ha pasado con el salario más frecuente. "Se ha estancado porque lo ha hecho la productividad. Está claro que no es bueno, es realmente preocupante. Los salarios más comunes crecen muy poco".
Quien sabe, a lo mejor si siguen subiendolo llegara un momento donde se iguale con el salario medio y ya todos suban al mismo ritmo
Creo que confundes media y moda.
Exacto, pal que no lo pille pongo un ejemplo: si 1.000 personas ganan 1,000 euros y 1 persona gana 1.000.000, entonces:
- sueldo medio: 2.000 euros (bueno, un pelín menos)
- Sueldo moda: 1.000 euros.