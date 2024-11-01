edición general
Para saltarse la censura de los archivos de Epstein basta copiar y pegar o buscar "Trump " en vez de "Trump" (ING)

Hackers aficionados descubrieron que los textos censurados en los más de 11.000 documentos del caso Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia pueden deshacerse copiando y pegando el texto en otro archivo, incluso usando Photoshop. El fallo desató furor en X y permitió revelar pasajes sobre pagos a presuntas víctimas y acusaciones de encubrimiento. Otro método consiste en usar el buscador: puedes presionar Ctrl + F y buscar ‘Trump ’ (con un espacio) en vez de "Trump" para ver su nombre aparecer más de 600 veces”.

#3 hipernes
O sea han dibujado un rectángulo negro sobre el texto, han dejado el PDF permitiendo copiar . En el FBI alguien es un :troll:
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 despidieron a los mejores y mejor pagados con DOGE y quedaron los más inútiles?
Olepoint #17 Olepoint
#4 Y la IA, no olvides el nuevo deporte nacional en EEUU, despedir a los buenos y poner a la IA a hacer sus trabajos...
Dramaba #23 Dramaba
#4 O se la han devuelto con intereses... :-D
BiRDo #30 BiRDo
#4 O es un modo de venganza y ellos mismos han filtrado cómo encontrarlo.
#5 poxemita
#3 igual simplemente han remarcado con negro.
#6 Eukherio
#3 Si ha sido tal cual como dicen yo soy China y los invado mañana. No debe quedar uno solo competente en la administración Trump. Eso de tener al FBI cagándola como si fuesen becarios de un diario local no terminaré de creérmelo hasta la confirmación, pero sería épico.
Milmariposas #8 Milmariposas
#6 Kash Patel es el próximo en salir despedido de la administración del zanahorio. Le quedan dos telediarios.
#9 dakota
#6 quien dice que ha sido un error y no algo a propósito para joder a Trump? Dentro del FBI y otras administraciones deben estar bastante molestos con lo de DOGE, los recortes y otras decisiones estúpidas de Trump.
#11 Eukherio
#9 A ver, que si es así van a localizar al que lo hizo y lo van a joder bien, y si no es ese será el supervisor. No creo que libres ante una así.
Lerena #14 Lerena
#11 Que van a hacer, despedirlo ? Las risas valen la pena.
#16 dakota
#11 puede que no sea tan fácil, dudo que haya sido solo uno y a saber si pueden aducir un fallo informático, aqui en España funciona esa excusa
jm22381 #10 jm22381
#6 No atribuyas a la maldad al deepstate lo que puede explicarse por la ignorancia :troll:
trivi #15 trivi *
#6 quién querría invadir EEUU? Demasiado riesgo de que les peguen algo
NinjaBoig #20 NinjaBoig
#6 Desde q despidieron los responsables de no sé qué movidas de supervisión nuclear q no me extrañaría nada que los hackeen y les dejen el arsenal nucelar inutilizado o hasta q lo usen contra ellos mismos o algo... {0x1f606}
avalancha971 #25 avalancha971 *
#6 Un ucraniano precisamente eso es lo que me contó de Ucrania, que Putin vio lo inútil que era el gobierno de Zelensky y aprovechó para invadir.
#29 Abril_2025
#25 Pues qué ojo tuvo.
BiRDo #31 BiRDo
#6 Cuando el enemigo se equivoca, no se le corrige. Traduciendo en plata: si les invades van a levantarse todos para defenderse, hasta los realmente inteligentes pedirían alistarse. Si los dejas con Trump al mando es evidente que se van a estrellar ellos solos. Actualmente se están estrellando y es Trump el que acusa a la pared de chocarse contra ellos.
Urasandi #13 Urasandi
#3 Creo que hicieron la misma cagada con los "papeles de Panamá"
Doisneau #24 Doisneau
#3 Si ha sido a proposito tenemos heroe sin capa desde luego
#27 lordban
#3 Empiezo a pensar que los funcionarios del FBI están haciéndolo adrede, esto, lo de subir fotos que después hay que retirar, dejarse la telemetría en el video de Epstein para que la gente pudiera ver que faltan segundos, etc.
ochoceros #33 ochoceros
#3 Cuando el COVID con los contratos de Pfizer hicieron algo parecido, en el índice aparecía casi todo xD

Si tuviesen media neurona para censurar y dificultar búsquedas, hubiesen transformado el contenido de los PDFs censurados a imagen.
kipper #12 kipper *
Llevo semanas pensando que todos los gritos, las actitudes violentas y los acosos gratuitos son parte de una estrategia para ocultar la tremenda incompetencia de estos personajes.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Al final Trump jr tenía razón.

escribió en 2023: “¡Muéstrennos la lista completa de clientes de Epstein ahora! ¿Por qué alguien protegería a esos canallas? ¡Háganse esta pregunta diariamente y la respuesta será muy evidente!”
calde #18 calde
#1 Yo me pregunto: Cuándo acabará alguien en la cárcel por esta manipulación?

O es que manipular a la población de manera tan evidente es plato habitual en todos los países del mundo???

:wall:
tul #22 tul
#18 mentir y manipular no es delito, sobre todo si lo hace alguien muy rico y de derechas
jm22381 #2 jm22381
Demandas de las víctimas al Departamento de Justicia por revelación de datos privados en 3, 2,...
Milmariposas #7 Milmariposas
Pepe Gotera y Otilio o incluso Mortadelo y Filemón lo habrían hecho mucho mejor xD xD xD
Dramaba #21 Dramaba
NNNNOOOOOOOOOOOOOO!!! Lerdos hasta el final!!! xD xD xD
#26 lordban
Mira que pensé de probarlo como si fuera un pdf chusquero normal pero pensé "imposible que el redactado sea un objeto en pdf que se pueda editar".
#32 Whitefox
Al nivel de Homer Simpson :-D  media
#28 Gurripander
Nosotros colaboramos... pero es que más...no podemos hacer, ¿eh?
#19 vertedero_de_rojos
Made in USA
