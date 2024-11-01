Para saltarse la censura de los archivos de Epstein basta copiar y pegar o buscar "Trump " en vez de "Trump" (ING)

Hackers aficionados descubrieron que los textos censurados en los más de 11.000 documentos del caso Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia pueden deshacerse copiando y pegando el texto en otro archivo, incluso usando Photoshop. El fallo desató furor en X y permitió revelar pasajes sobre pagos a presuntas víctimas y acusaciones de encubrimiento. Otro método consiste en usar el buscador: puedes presionar Ctrl + F y buscar ‘Trump ’ (con un espacio) en vez de "Trump" para ver su nombre aparecer más de 600 veces”.