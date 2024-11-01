Los salarios en España pierden fuerza y su crecimiento se sitúa a la cola de Europa

En los últimos tres meses, la cuantía bruta de los salarios ha aumentado un 2,67% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta tasa es 1,16 puntos porcentuales menor que la del primer trimestre del año y queda lejos del 4% o 5% de los meses precedentes.
| etiquetas: salarios , españa , europa
La patronal, CCOO y UGT son los que más daño le hacen a la clase obrera, con la complicidad de millones de padefos que no reclaman ni lo mínimo para ellos.
A la clase obrera lo que le hace daño es el padefismo. Con una plantilla comprometida las siglas son irrelevantes.
Ese es el camino.
El empresario no va a subir los sueldos a no ser que se les presione para ello.
(Sé que no va a pasar, pero sí tiene el gobierno algún que otro mecanismo para presionar subidas de sueldo)