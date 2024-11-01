edición general
Los salarios en España pierden fuerza y su crecimiento se sitúa a la cola de Europa

En los últimos tres meses, la cuantía bruta de los salarios ha aumentado un 2,67% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta tasa es 1,16 puntos porcentuales menor que la del primer trimestre del año y queda lejos del 4% o 5% de los meses precedentes.

ipanies #2 ipanies
Y todos distraídos con que si Sánchez hijodeputa o Feijóo subnormal...
La patronal, CCOO y UGT son los que más daño le hacen a la clase obrera, con la complicidad de millones de padefos que no reclaman ni lo mínimo para ellos.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#2

A la clase obrera lo que le hace daño es el padefismo. Con una plantilla comprometida las siglas son irrelevantes.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Lucha obrera.

Ese es el camino.

El empresario no va a subir los sueldos a no ser que se les presione para ello.
SMaSeR #3 SMaSeR
Huelga general o que?, putos sindicatos cabrones.
mono #7 mono
#3 espera a que gobierne la derecha
SMaSeR #10 SMaSeR
#7 Idiotez sin sustento alguno, en 2010 gobernaba el PP?
#6 listillo
Yolanda, hay que hacer algo con esto. Hay que subir salarios.
nemesisreptante #9 nemesisreptante
#6 precisamente una de las pocas cosas que no puede hacer el Gobierno porque no les dejan subir los sueldos
Dramaba #11 Dramaba
#9 Depende. Si suben el SMI al doble, pues...

(Sé que no va a pasar, pero sí tiene el gobierno algún que otro mecanismo para presionar subidas de sueldo)
Fisionboy #1 Fisionboy
La realidad es que estamos casi a niveles de 2005.
Veo #4 Veo
#1 Ya quisiera yo que mi salario real fuese el que tenía en 2005... y entonces cobraba tres categorías por debajo de la que tengo ahora.
