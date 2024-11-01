edición general
12 meneos
54 clics
España acaba de convertirse en uno de los mercados eléctricos más baratos de Europa. Así es como lo ha conseguido [ENG]

España acaba de convertirse en uno de los mercados eléctricos más baratos de Europa. Así es como lo ha conseguido [ENG]  

En los primeros cuatro meses de 2026, el precio medio mayorista de la electricidad en España fue de 44 euros por megavatio hora. En Italia fue de 127 euros. En Alemania, de 96 euros. En Reino Unido, de 103 euros. España es ahora más barata que Francia, está muy por debajo del bloque centroeuropeo y se acerca a los países nórdicos con gran peso de la hidroeléctrica y la nuclear, que históricamente han liderado el ranking de la electricidad barata. No es aquí donde la mayoría de los analistas esperaba ver a España.

| etiquetas: españa , electricidad , barata , mercados , europa
10 2 0 K 131 actualidad
8 comentarios
10 2 0 K 131 actualidad
Format_C #2 Format_C
Haciendo lo contrario de lo que dicen pp y vox
6 K 87
Desideratum #6 Desideratum *
¿Recuerdan a los patrioteras de cartón piedra? Me refiero los de la pulserita rojigualda. Los mismos que conspiraron contra nuestro país para que Teresa Ribera no formara parte de la Comisión Europea, al mismo tiempo que ordenaron a sus despreciables esbirros de la caverna mediática más nauseabunda a que indujeran en esa mitad de españoles ,con la mente arrasada por el pensamiento crítico, que la denominada "Excepción Ibérica" era en realidad el "Timo Ibérico" y que lo único…   » ver todo el comentario
3 K 46
sorrillo #4 sorrillo
El precio mayorista y el que pagamos en factura apenas se parecen.
2 K 34
manzitor #8 manzitor
#4 Igual que el precio mayorista del aceite de oliva y el que pagamos en el super. Entre comercializadores hay grandes diferencias.
0 K 11
#5 Grahml *
Esta gráfica es muy significativa:

«La energía solar y eólica superan a todos los combustibles fósiles en España»  media
0 K 20
#7 tierramar
Con la superficie y el sol que gozamos, el enorme litoral que nos baña, si tuviéramos politicos inteligentes, cultos, honrados, que trabajaran para el bienestar del pais seriamos una potencia en producción de energía. Francia en verano, con la reducción de caudal en los rios que refrigeran las centrales nucleares, suelen para las centrales y pedir sopitas a España.
0 K 16
eltxoa #1 eltxoa
pues según eso los curritos andamos pagando los kilovatios a precio de megavatio
0 K 11
DaniTC #3 DaniTC
Vaya, Francia es el siguiente con la electricidad más barata. Me preguntó si tendrá algo que ver por todos los bloqueos que ponen a que nos interconectados con el resto de Europa. :roll:
0 K 10

menéame