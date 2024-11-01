España acaba de convertirse en uno de los mercados eléctricos más baratos de Europa. Así es como lo ha conseguido [ENG]  

En los primeros cuatro meses de 2026, el precio medio mayorista de la electricidad en España fue de 44 euros por megavatio hora. En Italia fue de 127 euros. En Alemania, de 96 euros. En Reino Unido, de 103 euros. España es ahora más barata que Francia, está muy por debajo del bloque centroeuropeo y se acerca a los países nórdicos con gran peso de la hidroeléctrica y la nuclear, que históricamente han liderado el ranking de la electricidad barata. No es aquí donde la mayoría de los analistas esperaba ver a España.