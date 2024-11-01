El gobierno estadounidense desplegó Grok, el chatbot de xAI de Elon Musk, en RealFood.gov para proporcionar asesoramiento dietético. Sin embargo, la IA generó recomendaciones absurdas sobre inserción rectal de verduras cuando se le hizo la pregunta. El incidente expone vulnerabilidades en los sistemas de IA y plantea preocupaciones sobre la confiabilidad de herramientas de IA en programas gubernamentales de salud pública, especialmente bajo el liderazgo del secretario de HHS Robert F. Kennedy Jr.