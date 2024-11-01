edición general
[ENG] El Gobierno de EE.UU. Implementa Grok de Elon Musk como Bot de Nutrición, Donde Inmediatamente Aconseja sobre el Uso Rectal de Verduras

El gobierno estadounidense desplegó Grok, el chatbot de xAI de Elon Musk, en RealFood.gov para proporcionar asesoramiento dietético. Sin embargo, la IA generó recomendaciones absurdas sobre inserción rectal de verduras cuando se le hizo la pregunta. El incidente expone vulnerabilidades en los sistemas de IA y plantea preocupaciones sobre la confiabilidad de herramientas de IA en programas gubernamentales de salud pública, especialmente bajo el liderazgo del secretario de HHS Robert F. Kennedy Jr.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Recomiendo sandía, a ser posible con pepitas. Por la fibra.
GranTipo #4 GranTipo
supongo que metierón el guión de little nicky en el dataset de entrenamiento de Grok :troll:
#2 Pitchford
El café, muy recomendado por ahí, no sé si es verdura, pero por lo menos viene de planta..
Robus #3 Robus
especialmente bajo el liderazgo del secretario de HHS Robert F. Kennedy Jr.

A ver, reconozcamos que con ese tipo a la cabeza que el sistema te aconseje que te metas un pepino por el culo es de lo mejor que te podría pasar.
