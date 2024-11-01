Los empresarios temen que España también sea ingobernable con PP y Vox

Quién lo iba a decir: la posibilidad -cada vez más real- de que caiga Pedro Sánchez no está generando el alivio esperado entre muchos empresarios; particularmente, en los más alineados a la derecha. En los círculos directivos donde debía estar cuajándose la euforia, se está cociendo otro caldo de cultivo, más agrio. Proviene de la percepción de que España también puede ser ingobernable con PP y Vox.
| etiquetas: empresarios , temen , españa , ingobernable , pp , vox , derechas
Y encima con mas mayoría que ahora
Bajadas de impuestos que salpican a ellos mismos con menos ayudas, inversiones, obras o infraestructuras.
Y saben que si gana la derecha vamos hacia ese modelo.
Estamos dando muy por supuesto que PP y VOX llegarían a gobernar, pero no lo demos por seguro. Aún suponiendo que les salgan las cuentas, como VOX saque un número de diputados alto y el PP más bajo de lo que esperan, lo mismo Abascal se pone farruco y fuerza repetición de elecciones, bloquea presupuestos, etc, etc.
Por cierto, verás las risas en Extremadura como el PP no saque absoluta, sigan dependiendo de VOX y se queden como estaban.
Me recuerda a aquel título de poemario de Luis Cernuda "La realidad y el deseo".
Con la derecha no se puede pactar, ni saben, ni quieren, ni soportan cualquier compromiso.
Algo no nos cuentan los empresaurios.