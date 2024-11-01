edición general
Los empresarios temen que España también sea ingobernable con PP y Vox

Quién lo iba a decir: la posibilidad -cada vez más real- de que caiga Pedro Sánchez no está generando el alivio esperado entre muchos empresarios; particularmente, en los más alineados a la derecha. En los círculos directivos donde debía estar cuajándose la euforia, se está cociendo otro caldo de cultivo, más agrio. Proviene de la percepción de que España también puede ser ingobernable con PP y Vox.

ummon #5 ummon
Siendo práctico cualquier empresario prefiere una derecha civilizada del PSOE que una panda de indocumentados de VOX influenciado a una derecha mafiosa del PP que termina siendo imprevisible
10 K 92
Pyrefox #14 Pyrefox
#5 pero eso de derecha sin que se les note mucho no era el PSOE?
1 K 19
Dene #4 Dene
O eso o los poderes fácticos forzaran cambios de liderazgo en el PPSOE para montar la gran coalición, que es lo que prefieren... gobiernos de derechas pero sin que se les vea la patita demasiado
5 K 50
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y esa sensación porque les viene? xD
2 K 48
#24 Setis
#2 No se deciden si es mejor que el perro santxe siga haciendo funcionar la economía o la confusión que va a causar el no saber si tienen que pasarle el soborno al del PP o al de Vox.
0 K 7
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Resumen: Vamos a mamar Perro hasta 2031 como mínimo.

Y encima con mas mayoría que ahora
3 K 47
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 así lo quiera Dios, hasta yo rezo por ello xD
10 K 105
perrico #18 perrico
#3 Yo no rezo, pero iré a votar para evitar un gobierno de ultraderecha.
2 K 43
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso
#18 las dos últimas fui a ver a la Santina de Covadonga y ponei velas… por aquí lo dejé escrito y mira tu xD xD
0 K 20
#19 kaos_subversivo
#3 rezale a satan que es mas de fiar
0 K 10
frankiegth #7 frankiegth *
#0. Lo que me resulta incomprensible es ese "también" del titular. Precisamente si temen a la extrema derecha debe ser porque con el gobierno actual no les va nada mal.
2 K 30
Ankor #15 Ankor
Los empresarios razonables han visto el panorama con gobiernos como los de Milei, Bolsonaro o Trump. Y han visto la patita con los gobiernos autonómico de esta gente.
Bajadas de impuestos que salpican a ellos mismos con menos ayudas, inversiones, obras o infraestructuras.
Y saben que si gana la derecha vamos hacia ese modelo.
2 K 26
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Pues normal, la derechas está teniendo problemas para aprobar presupuestos en varias comunidades.

Estamos dando muy por supuesto que PP y VOX llegarían a gobernar, pero no lo demos por seguro. Aún suponiendo que les salgan las cuentas, como VOX saque un número de diputados alto y el PP más bajo de lo que esperan, lo mismo Abascal se pone farruco y fuerza repetición de elecciones, bloquea presupuestos, etc, etc.

Por cierto, verás las risas en Extremadura como el PP no saque absoluta, sigan dependiendo de VOX y se queden como estaban.
1 K 25
Shuquel #10 Shuquel
Traducción: queremos mayoría absoluta para el PP. No votéis a Vox
1 K 20
#9 tierramar *
Por que está claro que Ayuso está siendo respaldada por poderes externos, esta por encima del bien y del mal.: se cargo a Casado, ignora a Feijoo, se rebela contra el gobierno central. Se parece a lo que sucede en los países latino americanos, que siempre hay presión para que EEUU coloque a su candidato, para beneficio de EEUU. Puede que los empresarios españoles se esten empezando a dar cuenta que si gobierna PP.VOX, no van a ser los empresarios españoles los beneficiarios, sino grandes empresas extranjeras,...pudiendo acarrear la ruina de empresas nacionales. Es lo que les sucede a los países sometidos a EEUU, no levantan cabeza economicamente, porque simplemente son saqueados por sus amos
1 K 18
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Quien lo iba a decir, Vozpopuli cayéndose del guindo.
0 K 15
Milmariposas #13 Milmariposas
Claro, porque una cosa es la euforia y otra la realidad.

Me recuerda a aquel título de poemario de Luis Cernuda "La realidad y el deseo".

:roll:
0 K 14
Brill #23 Brill
Pues que no les hubieran engordado durante años.
0 K 10
elTieso #26 elTieso
Si le aseguran el gobierno a Sánchez gobernará como el PP, esto ya lo inventó Felipe González, solo necesita un CiU, quizà por eso estàn haciendo tan popular a Rufiàn entre los votantes de izquierdas.
0 K 10
#12 Otrebla8002
La bolsa en máximos históricos y los empresarios quieren que cambie el gobierno, pero les da miedo que sea con VOX. Vamos que lo que les interesa es que gobierne el PP en mayoría para directamente ser ellos los que dicten las leyes.
0 K 10
gale #11 gale
En principio sería un pacto entre solo 2 partidos: PP y VOX. Debería ser más sencillo que el pacto que ha sumado ahora Pedro Sánchez.
0 K 10
Asimismov #16 Asimismov *
#11 pero si √0× te deja colgao siempre a mitad del camino igual que el Pepé dejó colgados a C's en CyL y la CdMadriz. Incluso Junts dejó colgado recientemente al PS0E.
Con la derecha no se puede pactar, ni saben, ni quieren, ni soportan cualquier compromiso.
0 K 12
#25 Setis
#11 Vox no quiere gobernar ni a medias. Eso es mucho trabajo. Sólo quieren cobrar las paguitas y los sobornos, pero entonces le hacen la competencia al PP por los sobornos.
0 K 7
#20 bibubibu
Pues no lo entiendo, si hasta ahora el país estaba ingobernable porque estaba al mando el perro chanchez. Deberían estar felices los empresaurios, porque si se ponen uno de los suyos al mando, el país será todo alegrías y disfrute del personal.

Algo no nos cuentan los empresaurios.
0 K 7
SeñorMarron #22 SeñorMarron
Saben que son unos inútiles que solo van robar todo lo que puedan y con el mundo precioso que está llegando, ante cualquier apagón o desastre van a ser tan inoperantes que puede acabar en revolución
0 K 7

