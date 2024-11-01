Los empresarios temen que España también sea ingobernable con PP y Vox

Quién lo iba a decir: la posibilidad -cada vez más real- de que caiga Pedro Sánchez no está generando el alivio esperado entre muchos empresarios; particularmente, en los más alineados a la derecha. En los círculos directivos donde debía estar cuajándose la euforia, se está cociendo otro caldo de cultivo, más agrio. Proviene de la percepción de que España también puede ser ingobernable con PP y Vox.