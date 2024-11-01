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Echenique, al banquillo por un tuit sobre abusos en Iglesia

Echenique, al banquillo por un tuit sobre abusos en Iglesia

La Fiscalía no vio delito, pero el dirigente de Podemos será juzgado por odio

| etiquetas: religión , abusos , echenique , abogados cristianos
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11 comentarios
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cocolisto #3 cocolisto
Que vergüenza de justicia hampona!.Los pederastas sentando en el banquillo a los denunciantes.
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Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Justicia española de cachondeo. Cuantos menos cristianos quedan en España, más problemas dan y con más dinero público se quedan.
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#9 Eukherio
#1 Yo si fuese él sacaba la estadística en juicio. Si quieren rebatirle que den sus números oficiales, que siempre pasan del tema todo lo que pueden y se niegan a dar por buenas las cifras que aportan terceros.
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JackNorte #4 JackNorte *
Cuando la ley es una herramienta de coaccion y de censura , puedes denunciar hasta a los lunnis.
Y el resultado importa poco porque una herramienta de tal calibre funciona hasta cuando no te dan la razon.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Cuantos puntos suma esto en la app del Hodio :troll:
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#5 infernaculo725_614899207
La curia contra la ciencia. Lo de siempre.
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#8 VFR
Noviembre de 2019 "¿Pero quién controla la Fiscalía? Pues el Gobierno"
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M.Rajoy. #7 M.Rajoy.
Panfleto tu!!!
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DDJ #10 DDJ *
"Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria"

Los curas te hablan de la familia tradicional y cosas así, pero su vida de tradicional no tiene nada, es muy rara, pero rara rara. A mi me parece que ese tipo de vida tiene que atraer a gente poco común, y entre…   » ver todo el comentario
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#11 harverto
Ahora es delito hablar de cosas ciertas, pero molestas según a qué grupo de poder se refieran.
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erfollonero #6 erfollonero
Echenique: "Lo siento mucho... Fue un fallo de programación..."
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menéame