El dueño de un bar en Granada estafa 22.000 euros a un cliente anciano: le cobró de 30 a 400 euros más en el desayuno durante dos años

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 57 años de edad como presunto responsable de un delito de estafa continuada aun anciano de 94 años que acudía habitualmente al negocio del detenido a desayunar. El hombre, que se encuentra ya en prisión, supuestamente le hizo cargos en su tarjeta de crédito por un importe superior a los 22.000 euros. Según ha informado la Policía en un comunicado, a la hora de pagar perdía de vista su tarjeta de crédito con la excusa de que no había cobertura del datáfono en la terraza y era necesario re

#2 mr._cortimer
"la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión por un periodo de un año y cuatro meses." tenía antecedentes, vaya pieza...
nopolar #1 nopolar
Pero que digan el bar.
