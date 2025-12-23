Dos hombres se atrincheran en la casa de una urbanización de Elche tras matar de una paliza a dos personas y herir a una tercera

Un doble crimen ha alterado por completo la calma de una urbanización de El Pinet, en la pedanía de la Marina del municipio alicantino de Elche. En esta zona costera plagada de chalets, dos hombres de nacionalidad polaca mataron de una paliza a otros dos alemanes este lunes por la tarde y, tras tratar de ocultar los cadáveres, se han atrincherado en la vivienda, aunque al parecer sin armas ni rehenes.