Dos hombres se atrincheran en la casa de una urbanización de Elche tras matar de una paliza a dos personas y herir a una tercera

Un doble crimen ha alterado por completo la calma de una urbanización de El Pinet, en la pedanía de la Marina del municipio alicantino de Elche. En esta zona costera plagada de chalets, dos hombres de nacionalidad polaca mataron de una paliza a otros dos alemanes este lunes por la tarde y, tras tratar de ocultar los cadáveres, se han atrincherado en la vivienda, aunque al parecer sin armas ni rehenes.

#1 Mesopotámico
Comen Chucrut?
javibaz #13 javibaz
Atrincherarse en una casa, sin armas ni rehenes, no sé si me parece una opción muy lógica.
GeneWilder #4 GeneWilder
Suena a casus belli.
#11 DenisseJoel
Qué poco valen las vidas humanas para algunos.
manuelmace #5 manuelmace
Estos son inmigrantes buenos.
Spirito #14 Spirito
Buenooooo... puede que tengamos una Navidad movidita. o_o
Wachoski #6 Wachoski
Que barbaridad... Como tienen que ser los angelitos
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Que mal está la gente...
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
agradables sujetos
Febrero2034 #8 Febrero2034
Es terrible, al lado de donde vivo.

Después que si la ocupación no es un problema.
devilinside #9 devilinside
#8 Disculpa, igual me falta café, pero de dónde sacas lo de la ocupación, es que no lo he visto en la noticia
Febrero2034 #10 Febrero2034
#9 Dos okupas matan de una paliza a dos hombres que pretendían desalojarlos de un chalé en Elche
elpais.com/espana/2025-12-23/dos-okupas-matan-de-una-paliza-a-dos-homb

Aquí, en El País. Quería subir la noticia pero no se que medios están ahora "bloqueados"
devilinside #12 devilinside
#10 Vale. Gracias
