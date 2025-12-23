Dos okupas matan de una paliza a dos hombres que pretendían desalojarlos de un chalé en Elche

Los hechos tuvieron lugar en torno a las seis de la tarde del lunes en un chalé independiente situado junto al Residencial El Pinet, una zona de costa habitada mayoritariamente por residentes extranjeros, junto a las salinas de Santa Pola. Según fuentes cercanas a la investigación, las tres víctimas acudieron al inmueble con la intención de echar de allí a los dos presuntos homicidas, que lo habían ocupado. La situación desembocó en una pelea en la que dos de los alemanes fallecieron a golpes y un tercero acabó ingresado en un hospital.