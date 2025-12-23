edición general
9 meneos
79 clics

Dos okupas matan de una paliza a dos hombres que pretendían desalojarlos de un chalé en Elche

Los hechos tuvieron lugar en torno a las seis de la tarde del lunes en un chalé independiente situado junto al Residencial El Pinet, una zona de costa habitada mayoritariamente por residentes extranjeros, junto a las salinas de Santa Pola. Según fuentes cercanas a la investigación, las tres víctimas acudieron al inmueble con la intención de echar de allí a los dos presuntos homicidas, que lo habían ocupado. La situación desembocó en una pelea en la que dos de los alemanes fallecieron a golpes y un tercero acabó ingresado en un hospital.

| etiquetas: okupas , paliza , muerte , hombres , desalojo , chalé , elche
7 2 4 K 44 actualidad
18 comentarios
7 2 4 K 44 actualidad
jonolulu #3 jonolulu
Dos polacos matan a dos alemanes
3 K 19
#2 Poll
Pues ale, vivienda gratis a pensión completa en el Hotel Barrotes.
1 K 19
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#16

Tampoco ando matando a gente por encargo como los polacos esos.
0 K 18
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

Cada vez que he tenido trato con ellos me han tratado como una persona. Y no he tenido que amenazarlos.
0 K 18
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#12 Se nota que no te has manifestado por causas de esas que no gustan a las milicias patrioticas.
0 K 11
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/


Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las seis de la tarde, cuando una vecina que circulaba en su vehículo alertó a las fuerzas de seguridad tras observar cómo una o varias personas intentaban introducir dos cuerpos sin vida en el maletero de un turismo. A la llegada de los agentes, se confirmó

…   » ver todo el comentario
3 K 15
starwars_attacks #15 starwars_attacks
son reincidentes.

Al primer delito hay que echarlos del país.
1 K 12
Abcdefghijklm #1 Abcdefghijklm *
europeos,...
0 K 7
StuartMcNight #5 StuartMcNight
#1 Polacos segun otros medios.

En cualquier caso, no entiendo muy bien que "negocia" la Guardia Civil si los tipos no estan armados. Con lo facil que reparten hostias en otros casos y aqui tienen a dos presuntos homicidas a los que quieren sacar ofreciendoles galletas, o algo.
2 K 23
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

En cualquier caso, no entiendo muy bien que "negocia" la Guardia Civil si los tipos no estan armados.

Por si acaso lo estuvieran. Y mejor que se entreguen a que le abran la cabeza a un GC con un martillo o una estaca, por ejemplo.
2 K 16
jonolulu #8 jonolulu
#5 #6 En el último atrincheramiento sonado se cargaron a un teniente coronel de la GC a través de la puerta
1 K 21
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#8

Otro excelente motivo para no entrar como en las pelis americanas.
0 K 18
jonolulu #14 jonolulu
#13 Si no entraron, era el negociador
0 K 12
StuartMcNight #9 StuartMcNight
#6 Por si acaso lo estuvieran. Y mejor que se entreguen a que le abran la cabeza a un GC con un martillo o una estaca, por ejemplo.

Corolario... si quereis que la GC os trate como a personas... suponed una amenaza real para su integridad fisica.
0 K 11
javibaz #7 javibaz
#5 ni armas ni rehenes, no tienen nada que negociar.
0 K 12
Spirito #10 Spirito *
#5 Si se entregan voluntariamente, porque no van a tener comida ni agua, pues mejor que usar violencia ¿no?
3 K 16
#4 dclunedo
Caso aislado, pobres de necesidad se defienden de rentistas fachas :troll:
5 K -25

menéame