Dos okupas matan de una paliza a dos hombres que pretendían desalojarlos de un chalé en Elche

Los hechos tuvieron lugar en torno a las seis de la tarde del lunes en un chalé independiente situado junto al Residencial El Pinet, una zona de costa habitada mayoritariamente por residentes extranjeros, junto a las salinas de Santa Pola. Según fuentes cercanas a la investigación, las tres víctimas acudieron al inmueble con la intención de echar de allí a los dos presuntos homicidas, que lo habían ocupado. La situación desembocó en una pelea en la que dos de los alemanes fallecieron a golpes y un tercero acabó ingresado en un hospital.
| etiquetas: okupas , paliza , muerte , hombres , desalojo , chalé , elche
Tampoco ando matando a gente por encargo como los polacos esos.
Cada vez que he tenido trato con ellos me han tratado como una persona. Y no he tenido que amenazarlos.
Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las seis de la tarde, cuando una vecina que circulaba en su vehículo alertó a las fuerzas de seguridad tras observar cómo una o varias personas intentaban introducir dos cuerpos sin vida en el maletero de un turismo. A la llegada de los agentes, se confirmó
Al primer delito hay que echarlos del país.
En cualquier caso, no entiendo muy bien que "negocia" la Guardia Civil si los tipos no estan armados. Con lo facil que reparten hostias en otros casos y aqui tienen a dos presuntos homicidas a los que quieren sacar ofreciendoles galletas, o algo.
En cualquier caso, no entiendo muy bien que "negocia" la Guardia Civil si los tipos no estan armados.
Por si acaso lo estuvieran. Y mejor que se entreguen a que le abran la cabeza a un GC con un martillo o una estaca, por ejemplo.
Otro excelente motivo para no entrar como en las pelis americanas.
Corolario... si quereis que la GC os trate como a personas... suponed una amenaza real para su integridad fisica.