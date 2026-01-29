Directora de colegio público con alumnado TEA encabeza lista del partido xenófobo de Alvise en Aragón

¿Y si una directora de colegio público, responsable de niños racializados, se convierte en la cara visible de un partido xenófobo? ¿No es esto el colmo de la incoherencia en un sistema educativo que debería combatir el racismo? Cristina Falcón, directora del CEIP Miguel Artazos de Utebo (Zaragoza), encabeza la lista por Zaragoza de SALF («Se Acabó la Fiesta»), el partido del ultraderechista xenófobo Alvise Pérez para las elecciones autonómicas del 8F en Aragón. Este colegio atiende a alumnado vulnerable, muchos con TEA y procedentes de familia