edición general
28 meneos
45 clics
Directora de colegio público con alumnado TEA encabeza lista del partido xenófobo de Alvise en Aragón

Directora de colegio público con alumnado TEA encabeza lista del partido xenófobo de Alvise en Aragón

¿Y si una directora de colegio público, responsable de niños racializados, se convierte en la cara visible de un partido xenófobo? ¿No es esto el colmo de la incoherencia en un sistema educativo que debería combatir el racismo? Cristina Falcón, directora del CEIP Miguel Artazos de Utebo (Zaragoza), encabeza la lista por Zaragoza de SALF («Se Acabó la Fiesta»), el partido del ultraderechista xenófobo Alvise Pérez para las elecciones autonómicas del 8F en Aragón. Este colegio atiende a alumnado vulnerable, muchos con TEA y procedentes de familia

| etiquetas: directora , colegio , público , encabeza , xenófobo , alvise
23 5 1 K 324 actualidad
7 comentarios
23 5 1 K 324 actualidad
#3 HangTheRich *
Slogan “ellos o nosotros”

Luego empiezan los trenes de la muerte y nos preguntamos como llegamos a esto.
2 K 28
johel #4 johel *
Si se lleva a juicio es probable que un juez diga que el engaño es tan burdo que no se acepta la denuncia.
Por encima de xenofobo lo de alpiste es una secta con animo de lucro rascando del fondo del barril de necios.
.  media
1 K 27
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Lo que les importa es la pasta, esa es su verdadera vocación.
1 K 16
eltxoa #1 eltxoa
Elenika? :troll:
0 K 11
MIrahigos #7 MIrahigos
"¿Y si una directora de colegio público, responsable de niños racializados, se convierte en la cara visible de un partido xenófobo?"

Hombre, hay dos maneras de verlo.
0 K 10
#5 OTANASIA
Es por las paguitas, no por los principios.
0 K 7
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1 *
Pues mira, casualmente en abril juzgan en Francia a un etarra
¿Vas a ir Eltxoa o ya estás allí esperando?
0 K 7

menéame