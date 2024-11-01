El director ejecutivo de IBM advierte que la actual construcción de centros de datos de IA, con un coste de billones de dólares, es insostenible [ENG]

El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, aprovechó su aparición en el podcast Decoder de The Verge para cuestionar si la inversión de capital que se está realizando actualmente para desarrollar la IA generalizada (AGI) podrá amortizarse alguna vez. Krishna afirmó que las cifras actuales para la construcción y el abastecimiento de grandes centros de datos de IA sitúan al sector en una trayectoria en la que unos 8 billones de dólares de compromisos acumulados requerirían alrededor de 800 000 millones de dólares de beneficios anuales solo par