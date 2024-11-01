El director ejecutivo de IBM advierte que la actual construcción de centros de datos de IA, con un coste de billones de dólares, es insostenible [ENG]

El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, aprovechó su aparición en el podcast Decoder de The Verge para cuestionar si la inversión de capital que se está realizando actualmente para desarrollar la IA generalizada (AGI) podrá amortizarse alguna vez. Krishna afirmó que las cifras actuales para la construcción y el abastecimiento de grandes centros de datos de IA sitúan al sector en una trayectoria en la que unos 8 billones de dólares de compromisos acumulados requerirían alrededor de 800 000 millones de dólares de beneficios anuales solo par
| etiquetas: ceo , bim , costes , datacenter , margen , insostenible
Es solo cuestión de tiempo.
Eso pienso yo, pero el tema financiero junto con la energía y los suministros son puntos muy serios a tener en cuenta.
Mejor en la IA que en armas, especulación inmobiliaria o a los que fuera a ir ¿o te piensas que lo iban a usar para solucionar el hambre?
Este aumento de productividad obviamente se hace fundamentalmente reduciendo costes laborales.
El objetivo final de este aumento de productividad es mejorar márgenes de beneficio y eliminar competencia.
Nada de todo esto beneficia en nada a la gente normal.
Que sea bueno para el conjunto de la sociedad y no perjudicial debe ser la tarea principal de los estados.
De modo que más nos vale votar a gobernantes que piensen así.
El dinero no desapareció, solo cambió de manos.
Que lo paguemos los demas depende solo de los gobiernos
Y no solo hay un grupo de accionistas, hay cien, doscientos, que tienen dinero en otros tantos negocios, por lo que, por visualizarlo, es como una onda sísmica, se pega una hostia la IA de Massachusetts y empiezan a caer las fichas del dominó que al final afectan… » ver todo el comentario
Pues va a reventar toda la economía de EEUU que lo ha apostado todo ahí.
Un despilfarro de recursos y tiempo que nos afecta a todos, pero esta gente solo esta pensando en la pasta que van a ganar a futuro y en el poder que podrá dar, ser los dominantes de esta tecnología.
Si estas empresas inviertes esas cantidades es por algo. No nos creamos más listos.