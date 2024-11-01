edición general
El director ejecutivo de IBM advierte que la actual construcción de centros de datos de IA, con un coste de billones de dólares, es insostenible [ENG]

El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, aprovechó su aparición en el podcast Decoder de The Verge para cuestionar si la inversión de capital que se está realizando actualmente para desarrollar la IA generalizada (AGI) podrá amortizarse alguna vez. Krishna afirmó que las cifras actuales para la construcción y el abastecimiento de grandes centros de datos de IA sitúan al sector en una trayectoria en la que unos 8 billones de dólares de compromisos acumulados requerirían alrededor de 800 000 millones de dólares de beneficios anuales solo par

HeilHynkel #1
Lo cierto es que se me escapan si sus números son ciertos o no, pero una cosa sí es correcta, si un DC de 1 GW cuesta 80.000 millones y hay que renovar los equipos cada cinco años (que supongo será como poco la mitad de ese coste) todo eso tiene que salir del margen bruto de la IA (ingresos - gastos) y al parecer toda la industria de computación y telco no genera ese margen ni de coña (no hay que confundir ingresos y margen)
7
#2 Dav3n
#1 Exacto, por eso es un burbujón y por eso habrá ajuste tarde o temprano.

Es solo cuestión de tiempo.
4
HeilHynkel #3
#2

Eso pienso yo, pero el tema financiero junto con la energía y los suministros son puntos muy serios a tener en cuenta.
0
#6 chavi
#3 Lo mas preocupante del tema financiero es que ese dinero podia ir a asuntos más provechosos para la sociedad, aparte de eso, me importa una higa
2
HeilHynkel #8
#6

Mejor en la IA que en armas, especulación inmobiliaria o a los que fuera a ir ¿o te piensas que lo iban a usar para solucionar el hambre?
1
Chinchorro #15
#8 La IA alimenta armas, además de la especulación de recursos hídricos y eléctricos. No matará a gente de manera directa, pero indirecta...
1
tusitala #17
#8 No sé, hay algunos entendidos que dicen que la IA va a acabar con la humanidad.
0
powernergia #19
#8 El objetivo n° 1 de la IA por lo que se está metiendo mucho dinero (que pueda ser una burbuja es otro tema) es el aumento de productividad y reducción de costes, fundamentalmente de empresas.
Este aumento de productividad obviamente se hace fundamentalmente reduciendo costes laborales.
El objetivo final de este aumento de productividad es mejorar márgenes de beneficio y eliminar competencia.

Nada de todo esto beneficia en nada a la gente normal.
1
rojo_separatista #24
#19, spoiler: les va salir bien. Por mucho que muchos no se quieran dar por aludidos pensando que cualquier día van a despertar en 2019 y todo habrá sido una mala pesadilla.
0
#25 chavi
#19 El aumento de la productividad es algo objetivamente bueno.

Que sea bueno para el conjunto de la sociedad y no perjudicial debe ser la tarea principal de los estados.

De modo que más nos vale votar a gobernantes que piensen así.
0
Mildranx #20
#6 Pues no te debería de importar una higa, porque como la burbuja estalle va a afectar a todo la economía.
0
#22 chavi
#20 Exactamente por quë ?

El dinero no desapareció, solo cambió de manos.

Que lo paguemos los demas depende solo de los gobiernos
0
tul #5
#2 y cuando llegue saciaremos nuestras ansias de ram barata xD
2
tul #21
#14 en Vallecas hay datacenters de ia?
0
Magog #23
#21 no, pero el grupo de accionistas que tiene metido dinero en Massachusetts también lo tiene en Aldi , y la hostia no se queda solo en Massachusetts, se expande por todo el entramado y afecta globalmente
Y no solo hay un grupo de accionistas, hay cien, doscientos, que tienen dinero en otros tantos negocios, por lo que, por visualizarlo, es como una onda sísmica, se pega una hostia la IA de Massachusetts y empiezan a caer las fichas del dominó que al final afectan…   » ver todo el comentario
0
jonolulu #10
Espero que después tengamos memoria
0
#4 chavi
Como les están colando la moto...:palm:
0
Magog #7
Veamos cuando haga pum! cuanto alcanza la deflagracion....
0
HeilHynkel #9
#7

Pues va a reventar toda la economía de EEUU que lo ha apostado todo ahí.
0
tul #11
#9 y con suerte se lleva por delante tb la de corea del sur, taiwan y japon
1
Magog #14
#9 el problema es que toda la economía está interconectada, ahí se tira un pedo gordo uno en Massachusetts y se van al paro 400 en Vallecas
0
hazardum #12
Es una carrera donde nadie quiere perder el puesto, por lo que ahora mismo hay muchos jugadores invirtiendo (incluido paises), pero solo quedaran unos pocos, que son los que se quedaran con el pastel para vender productos a empresas, profesionales, etc.

Un despilfarro de recursos y tiempo que nos afecta a todos, pero esta gente solo esta pensando en la pasta que van a ganar a futuro y en el poder que podrá dar, ser los dominantes de esta tecnología.
0
#13 chipi4_6201696deddc9
Me recuerda a las perdidas que arrojaban Terra y las tecnológicas, cuando todo valía para posicionarse en la revolución WEB y me acuerdo como acabo eso...
0
#18 zappbranigam
#13 de ahi salieron las mayores empresas del mundo con beneficios astronómicos.

Si estas empresas inviertes esas cantidades es por algo. No nos creamos más listos.
0

