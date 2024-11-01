Escándalos de Ayuso con Madrid Network y la privatización de la sanidad  

Repasamos los escándalos que rodean a Isabel Díaz Ayuso, desde su vinculación con Madrid Network —un auténtico agujero negro de dinero público— hasta el modelo de privatización de la sanidad madrileña que ha beneficiado a grandes grupos como Quirón y Ribera Salud mientras la sanidad pública colapsa. Analizamos contratos millonarios, puertas giratorias, recortes de personal, urgencias desbordadas y la utilización de lo público para enriquecer a empresas privadas.