Escándalos de Ayuso con Madrid Network y la privatización de la sanidad

Escándalos de Ayuso con Madrid Network y la privatización de la sanidad  

Repasamos los escándalos que rodean a Isabel Díaz Ayuso, desde su vinculación con Madrid Network —un auténtico agujero negro de dinero público— hasta el modelo de privatización de la sanidad madrileña que ha beneficiado a grandes grupos como Quirón y Ribera Salud mientras la sanidad pública colapsa. Analizamos contratos millonarios, puertas giratorias, recortes de personal, urgencias desbordadas y la utilización de lo público para enriquecer a empresas privadas.

#1 laruladelnorte
Pobre gente,la impotencia que tienen que sentir al trabajar en esas condiciones mientras el dinero se riega sobre las privadas.
Deviance #4 Deviance
#1 Sin embargo el ciudadano anónimo defraudador confeso se lo lleva calentito sin hincarla, y el muy cabrón encima se quiere escaquear de pagar a hacienda como hacemos todo hijo de vecino.
Son unos impresentables, tanto él, como la dama de la muerte.
#5 laruladelnorte
#4 Son gente de bien...
Glidingdemon #6 Glidingdemon
#4 yo creo que ese es uno de los pocos trabajos que tiene, hincarla, en ese puto bicho que tiene por novia.
Deviance #7 Deviance
#6 Eso se lo hace después de quitarla la camisa de fuerza ...... xD
Glidingdemon #8 Glidingdemon
#7 Eso ya entra en deporte de riesgo. xD xD .
Deviance #9 Deviance
#8 Hostia tu, se me acaba de venir a la mente después de leer tu comentario la imagen de IDA ahí dale que te pego cabalgando cual valkyria y de repente te gira la cabeza 360 grados, jajajajaja , me muero de la risión.... xD xD xD xD
Glidingdemon #12 Glidingdemon
#9 lo que te digo, deporte de riesgo. xD xD xD de todas maneras yo no la veo tan sexual, la veo más como del opus, con un agujero en el camisón, tiene pinta de ser una muerta en el catre, pero lo mismo estoy equivocado, no de por si acaso ni con un palo.
Deviance #13 Deviance
#12 La vida me ha enseñado una cosa compañero....: una loca, folla como una loca.... así sin más, xD xD xD xD
#10 angar300
#4 Hombre, sin hincarla... algo hincará, creo yo.
Deviance #11 Deviance
#10 hombre...., si antes no se suicida o se va de España ..... algo hará, digo yo... :roll:
Deviance #2 Deviance
Que bueno Julián Macías, dice ....: "un lumbreras" ........ xD
lameiro #3 lameiro
P'alante
