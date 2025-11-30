El CEO de IBM cree que "no hay forma" de rentabilizar las inversiones en centros de datos de IA

Krishna ha llegado a la conclusión de que es "imposible" que estas compañías recuperen sus inversiones en centros de datos, dejando claro desde un principio que sus cálculos se basan en los costes actuales. "En mi opinión, no hay forma de obtener una rentabilidad, porque $8 billones de inversión significa que se necesitan aproximadamente $800.000 millones de beneficios solo para pagar los intereses". Krishna también ha mencionado la depreciación de los microchips de IA dentro de los centros de datos como otro factor a tener en cuenta.
Se nota que IBM no fabrica GPUs ni memorias RAM