El CEO de IBM cree que "no hay forma" de rentabilizar las inversiones en centros de datos de IA

El CEO de IBM cree que "no hay forma" de rentabilizar las inversiones en centros de datos de IA

Krishna ha llegado a la conclusión de que es "imposible" que estas compañías recuperen sus inversiones en centros de datos, dejando claro desde un principio que sus cálculos se basan en los costes actuales. "En mi opinión, no hay forma de obtener una rentabilidad, porque $8 billones de inversión significa que se necesitan aproximadamente $800.000 millones de beneficios solo para pagar los intereses". Krishna también ha mencionado la depreciación de los microchips de IA dentro de los centros de datos como otro factor a tener en cuenta.

alfon_sico #3 alfon_sico
Si una cosa no es rentable se desestima hasta que lo sea. Si se inventan una tecnología que requiere duplicar la demanda energética, usar recursos sin escatimar y nadie cae en los costes de eso, tenemos un problema grave en la formación de los CEOs de las empresas
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 Que formación? El único requisito que se le exige a un CEO es que sea un psicópata
Projectsombra #6 Projectsombra
#3 Los CEO de las empresas ya hace mucho que no piensan en la viabilidad a largo plazo de las empresas, solo piensan en hacer que los accionistas ganen dinero, para tenerlos contentos y en conseguir sus bonus mil-millonarios. Para eso harán lo que sea , aunque esas políticas se acaben cargando la empresa a medio o largo plazo, por que eso es lo que cuenta , que los accionistas ,los auténticos dueños , ganen ingentes cantidades de dinero para mantenerlos contentos aunque luego la empresa se vaya a la mierda.
frankiegth #7 frankiegth *
#3. No creo que se trate de un problema de "formación" por parte de los CEOs de las empresas multinacionales, son sus "personalidades megalómanas" y no tanto su formación las que condicionan sus decisiones. La "formación" puede servirles como "carta de presentación" pero una vez convertidos en CEOs la "patente de corso" se la toman por su mano.
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Van a usar los centros de datos ia para "esclavizarnos" a todos. Primero pondran gobiernos titeres* a traves de las rrss potenciadas con ia para subyugarnos y alienarnos todavia mas. Son todo asuntos que no figuran bien en las contabilidades de esas empresas. Usaran la ia para alimentar robots que invadiran y robaran lo que haga falta y mas.

* elpais.com/ideas/2025-11-30/trump-y-su-deseo-de-crear-un-electorado-eu
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Interesante ver que más de la mitad del 1,6% que creció el PIB estadounidense en el primer semestre de 2025 procede de la inversión ligada a IA. La interacción entre el boom tecnológico y la política comercial resume el caos económico del trumpismo.
El 2026 puede ser un año inolvidable.
#8 TusT
Necesitamos sacar dinero = te van a meter anuncios y crear otras necesidades de manera subliminal en chatGPT/gemini/copilot/...
frankiegth #10 frankiegth *
#8. "Anuncios y publicidad para sacar dinero"... No descartes que cuando se trata de multinacionales tan grandes y geoestratégicas su primo de Zumosol (el estado) no emplee todas sus 'herramientas' para robar los recursos a otros países extirpando previamente su soberanía.
ChatGPT #4 ChatGPT
Me La juego, IBM se ha quedado atrás y dice el típico despechado: no me dejas tú, te dejo yo
nospotfer #9 nospotfer
Los CEO siempre dicen aquello que se alinea con lo que hace y puede hacer su compañía, no aquello que piensan.
Se nota que IBM no fabrica GPUs ni memorias RAM
