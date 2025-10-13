El director ejecutivo de GoFundMe afirma que la economía está tan mal que cada vez más clientes recurren al crowdfunding solo para pagar la compra (EEUU) [EN]

edición general
El director ejecutivo de GoFundMe acaba de decir en voz alta lo que todos pensaban: en esta economía, cada vez más estadounidenses recurren al crowdfunding para comprar alimentos y poder sobrevivir. El director de GoFundMe, Tim Cadogan, declaró a Yahoo! Finance que la economía está tan mal que cada vez más estadounidenses están recaudando dinero para comprar comida, un dato llamativo que refleja la creciente brecha entre los presupuestos familiares y las necesidades básicas. En una entrevista reciente en el podcast Opening Bid Unfiltered con

Podrían hacer un crowdfunding obligatorio que todo el mundo tuviera que hacer en función de su patrimonio... lo llamaría impuestos :roll:
