Diez años del impuesto al Sol

El 10 de octubre de 2015, hace ahora diez años, el Ejecutivo de Rajoy publicó en el BOE su real decreto de autoconsumo, ese que incluía un disparatado impuesto al Sol que causó sensación en medio mundo. Iberdrola había planteado algo muy parecido al impuesto al Sol un 12 de abril de 2012, en el marco de la feria Genera, en un evento titulado "Jornada sobre autoconsumo y balance neto" que dejó ojipláticos a los presentes. El Gobierno comenzó pronto a coquetear con la idea... y España empezó a perder una oportunidad histórica.

Cantro
#3 ¿Cómo? ¿Que seguir a los lobbies y hacer leyes a la medida de las grandes empresas jode la economía?
albertiño12
Relacionada:

La absurda reforma energética de Soria es de Iberdrola
Evolución de la potencia solar instalada en España:

F.Redondo
#1 Cómo? Que liberalizar y eliminar impuestos y trabas burocráticas estimula el crecimiento de un sector?

No puede serrrrrrrrr!!!!!!

No puede serrrrrrrrr!!!!!!
Abdo_Collo
#1 No todos debimos perder...
vvjacobo
Seremos fachas pero sabemos gobernar (para forrarnos a vuestra costa, votantes mermardos)
berkut
Esa reforma de la que usted me habla...
khalil
A los votantes del PP todo esto les da igual. Si les importase no votarían al PP, pero lo hacen.
