Diez años del impuesto al Sol

El 10 de octubre de 2015, hace ahora diez años, el Ejecutivo de Rajoy publicó en el BOE su real decreto de autoconsumo, ese que incluía un disparatado impuesto al Sol que causó sensación en medio mundo. Iberdrola había planteado algo muy parecido al impuesto al Sol un 12 de abril de 2012, en el marco de la feria Genera, en un evento titulado "Jornada sobre autoconsumo y balance neto" que dejó ojipláticos a los presentes. El Gobierno comenzó pronto a coquetear con la idea... y España empezó a perder una oportunidad histórica.