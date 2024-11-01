Destrucción del lugar de reunión de los comandantes estadounidenses en la oleada 97 / Bombardeo de misiles navales israelíes [PER]

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1. Destrucción del lugar de reunión de comandantes y oficiales terroristas estadounidenses en una ubicación secreta cerca de la base naval "Mohammed Al-Ahmad" en Kuwait, mediante el uso de varios misiles balísticos y una multitud de drones de precisión. La gran cantidad de ambulancias en la zona evidencia el elevado número de víctimas tras el ataque. 2. En el marco de esta operación, un buque sionista con el nombre comercial "King Dao Star" fue alcanzado con precisión en el canal del puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos.
| etiquetas: irán , oleada 97 , golfo pérsico , kuwait , eeuu , king dao star
Una cosa es querer dar por culo a los sionistas y otra enlazar algo en persa ininteligible
Soy el primero que quiere ver a EEUU e Israel en la mierda pero los derroteros que está tomando Meneame es preocupante. Luego que si la derecha, los bulos, la desinformación, las tragaderas y que son… » ver todo el comentario
¿O como va esto si no?
¿Dejamos meneame sólo con la propaganda sionista?
Estoy aceptando lo que hay, como siempre en las guerras.
La verdad vas a tener que buscarla entre la propaganda de ambos bandos, no solo de uno.
Je.
Eso es una noticia, eso es información. Esto no, es propaganda.
Una cosa es querer dar por culo a los sionistas y otra enlazar algo en persa ininteligible
#70
«La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado del bombardeo con misiles del lugar de reunión de los comandantes terroristas estadounidenses en la ola 97 de la operación Promesa Veraz.
Según el informe del grupo de defensa de la agencia de noticias Tasnim, las relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica han anunciado lo siguiente:
La fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, en una operación amplia y combinada con misiles y drones
… » ver todo el comentario
O tal vez la gente menea titulares que coinciden con sus gustos o tal vez hace lo mismo que quien envió la noticia: pasar la página a un traductor automático www-tasnimnews-ir.translate.goog/fa/news/1405/01/16/3557899/انهدا
La Guardia Revolucionaria Islámica anunció el bombardeo del lugar de reunión de comandantes terroristas estadounidenses durante la 97ª oleada de la Operación Sadeq Promise.
Según el Grupo de Defensa de la Agencia de Noticias Tasnim , la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció:
En el nombre de Alá, el Misericordioso.
La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, durante una… » ver todo el comentario
¿Eres terrícola?
Pero me lo traduce directamente el navegador.
Me gustaria poder contrastarlo cin algún medio laico iraní, si es que existe.
Gracias #0
Es un coñazo de leer cualquier texto porque son increíblemente efusivos, parece Korea del Norte refiriéndose a los Kim.
En fin.
Cuando la ves desde fuera, puedes elegir cuál de las dos te gusta más.
La operación de rescate que se ha montado EEUU sin ninguna prueba, es igual de "vídeo de lego" que esto.
A eso me refiero y por eso las subo.
Parece que en general nos gusta comernos sólo la de un lado y obviar completamente la contraria.
La verdad suele quedar entre medias de las dos propagandas.
Cada vez tienes menos fichas por el , querida Usa