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Destrucción del lugar de reunión de los comandantes estadounidenses en la oleada 97 / Bombardeo de misiles navales israelíes [PER]

Destrucción del lugar de reunión de los comandantes estadounidenses en la oleada 97 / Bombardeo de misiles navales israelíes [PER]

1. Destrucción del lugar de reunión de comandantes y oficiales terroristas estadounidenses en una ubicación secreta cerca de la base naval "Mohammed Al-Ahmad" en Kuwait, mediante el uso de varios misiles balísticos y una multitud de drones de precisión. La gran cantidad de ambulancias en la zona evidencia el elevado número de víctimas tras el ataque. 2. En el marco de esta operación, un buque sionista con el nombre comercial "King Dao Star" fue alcanzado con precisión en el canal del puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos.

| etiquetas: irán , oleada 97 , golfo pérsico , kuwait , eeuu , king dao star
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75 comentarios
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Comentarios destacados:                  
#13 #1 pero que cojones es esto? Una noticia, un informe? un plan? Han matado a alguien?
Una cosa es querer dar por culo a los sionistas y otra enlazar algo en persa ininteligible
#3 Assoka
Ahora faltaría escuchar la versión comentada por los comandantes y oficiales estadounidenses (e israelíes): "Menudos salvajes los iraníes, aquí no había ninguna escuela de niñas ni campamento de refugiados palestinos que justificara tamaña destrucción"
23 K 194
elgranmago #27 elgranmago
#3 El fabricador de hielo se volvió loco y....bufff la que se ha liado.
2 K 26
#14 nosurrender
#13 Aquí llegan muchas noticias en muchos idiomas, y no pasa nada, no sé por qué tiene que haberlo con el persa. Usa la traducción automática
17 K 163
Niessuh #17 Niessuh *
#14 si, pero aún con la traducción automática el artículo no tiene sentido, ese es el problema ¿cuál es la noticia?
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #29 EsUnaPreguntaRetórica
#17 La traducción se entiende perfectamente. Si no eres capaz de entenderlo creo que el problema es otro y lo tienes tú.
1 K 20
Niessuh #39 Niessuh
#29 no es que no se entienda, es que no tiene sentido informativo. Yo aquí entro a informarme, no a que me suelten propaganda de ningún bando, por mucho que simpatize con el. Ese es el problema,que los iranies se inventen objetivos alcanzados no me vale para nada. Quien lea esto y se crea que Irán esta matando estadounidenses se engaña a si mismo y convierte deseos en realidades
2 K 24
Asmode0 #50 Asmode0 *
#39 llevo semanas diciendo esto mismo. El nivel informativo en Meneame ha caído a niveles subterráneos. No paran de subirse noticias de mierda, que directamente son mentira o propaganda, de fuentes de mierda. Y lo peor es que si lo criticas te llaman facha, Otanista o cualquier gilipollez.

Soy el primero que quiere ver a EEUU e Israel en la mierda pero los derroteros que está tomando Meneame es preocupante. Luego que si la derecha, los bulos, la desinformación, las tragaderas y que son…   » ver todo el comentario
3 K 30
Top_Banana #59 Top_Banana
#50 Si tenemos que chupar propaganda, la chupamos de los dos bandos.

¿O como va esto si no?

¿Dejamos meneame sólo con la propaganda sionista?
4 K 56
Asmode0 #64 Asmode0
#59 entonces como los demás usan bulos nosotros también? Estás diciendo eso?
0 K 10
Top_Banana #66 Top_Banana *
#64 No, yo no sé si es un bulo. Igual que no se si lo que dice Trump es un bulo, hasta que se desmiente horas después.

Estoy aceptando lo que hay, como siempre en las guerras.

La verdad vas a tener que buscarla entre la propaganda de ambos bandos, no solo de uno.
1 K 30
EsUnaPreguntaRetórica #53 EsUnaPreguntaRetórica
#39 La portada está llena de artículos de medios "occidentales", plagados de propaganda yanki. Pero por lo que sea tú vienes a poner el grito en el cielo solo en uno de los poquísimos envíos de un medio de Irán.
Je.
4 K 53
Niessuh #74 Niessuh
#53 si repasas mis comentarios verás que también me quejo de que haya tanto artículo de cada chorrada que dice Trump. Y acabo de menear una noticia en ingles que dice: "Irán está penetrando las defensas antimisiles balísticos de Israel con lanzamientos de ojivas de racimo a gran altitud [EN]"
Eso es una noticia, eso es información. Esto no, es propaganda.
0 K 11
#58 meneanet
#39 Bueno, si fuese por eso tampoco podrías subir declaraciones de trump. En este contexto (y mas cuando cada uno está censurando imágenes) solo puedes aspirar a recibir información (de cuantos mas bandos mejor) y entender wue el que lo recibe ya sabe que puede ser propaganda,.. o no.
0 K 6
#57 nosurrender
#17 Ah, no sé. Yo es que no soy de abrir las noticias, sabes? Yo miro de qué país es, y dependiendo de eso estoy a favor o en contra.
0 K 7
Niessuh #75 Niessuh *
#57 es que esto no es una noticia ni siquiera, es propaganda. Una noticia relevante es por ejemplo "Irán está penetrando las defensas antimisiles balísticos de Israel con lanzamientos de ojivas de racimo a gran altitud [EN]" que acabo de menear: eso sí informa., esto no
0 K 11
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Bien destruído está
15 K 125
Niessuh #13 Niessuh
#1 pero que cojones es esto? Una noticia, un informe? un plan? Han matado a alguien?
Una cosa es querer dar por culo a los sionistas y otra enlazar algo en persa ininteligible
5 K 44
BiRDo #28 BiRDo
#26 ¿Tú eres pro-pedofilia?
13 K 119
Mesto #30 Mesto *
#28 Ve a cenar que Mañana te toca volver al cole.
3 K -21
#40 wonsterboy
#30 No te gusta tu propia logica. Animo, se fuerte.
2 K 35
Spirito #42 Spirito *
#30 Lo que debéis hacer los yanquinejos es pagar el rescate para que liberen a la Agente Especial Elenita. :troll:
3 K 38
#2 carraxe
Fuerza, Irán!
12 K 103
#33 selufetto
#26 No a la guerra. Ojalá que todos los que apoyáis guerras acabéis en una de ellas, asesinos.
5 K 44
bubiba #36 bubiba
#26 Pero si Irán está bombardeando más países musulmanes que nadie; de hecho, hace tiempo también bombardeaba al ISIS. Y si Irán cae, tendremos a todos los radicales sunitas con todos sus recursos para islamizar Europa, algo que los iraníes no solo no quieren, sino que están en contra.
1 K 19
#43 guuilesmiz
#26 come negativos genocida.
1 K 17
#69 carraxe
#26 Pro islam será tu madre, ignorante. Yo soy pro justicia y pro derechos humanos
0 K 8
Mesto #70 Mesto
#69 @admin @eirene por favor, ¿qué pinta mi madre en todo esto? Insultos reportados.
1 K -1
#72 carraxe *
Llorica! vas insultando, te las devuelven igualitas y lloras. Das penica

#70
0 K 8
#4 covacho *
93 clicks y 16 meneos en un envío escrito en persa. ¿Soy el único que no entiende el persa?
5 K 46
#9 tropezon
#4 #6 Aquí no se leen las noticias en castellano, se van a leer en persa...
21 K 189
#18 Grahml
#9 Aquí traducción, por si interesa:


«La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado del bombardeo con misiles del lugar de reunión de los comandantes terroristas estadounidenses en la ola 97 de la operación Promesa Veraz.

Según el informe del grupo de defensa de la agencia de noticias Tasnim, las relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica han anunciado lo siguiente:


La fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, en una operación amplia y combinada con misiles y drones

…   » ver todo el comentario
5 K 55
#22 tropezon
#18 Que cabrón... si sabes persa xD
0 K 20
perrico #24 perrico
#9 #4 #8 #9 goto #21
0 K 12
#8 Robe7064
#4 شاید
O tal vez la gente menea titulares que coinciden con sus gustos o tal vez hace lo mismo que quien envió la noticia: pasar la página a un traductor automático www-tasnimnews-ir.translate.goog/fa/news/1405/01/16/3557899/انهدا
1 K 20
#10 Pitchford
#4 Los navegadores traducen cualquier idioma a español. Por lo menos el mío.
5 K 71
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones *
#4 Todos los navegadores traducen lo que haga falta.

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció el bombardeo del lugar de reunión de comandantes terroristas estadounidenses durante la 97ª oleada de la Operación Sadeq Promise.
Según el Grupo de Defensa de la Agencia de Noticias Tasnim , la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció:

En el nombre de Alá, el Misericordioso.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, durante una…   » ver todo el comentario
4 K 46
#37 covacho
#12 Gracias por el texto. No, no tengo traducción automática
0 K 14
Spirito #41 Spirito
#37 o_o

¿Eres terrícola? :tinfoil:
1 K 27
#15 gadish
#4 debes ser el unico sin traductor automatico en el navegador.
2 K 30
#32 MADMax2
#15 yo lo tengo desactivado. El de FF deja mucho que desear
0 K 9
#35 Robe7064
#15 Yo no lo uso. Es un desastre y prefiero leer en el idioma original (inglés, francés, lenguas romances de la Península Ibérica). Si no conozco el idioma uso Google Translate, DeepL o lo que pille.
0 K 11
#16 nosurrender
#4 Tampoco yo entiendo alemán, ni francés, ni chino... Cuando llegan esas noticias a portada, uso la traducción automática.
3 K 40
perrico #21 perrico
#4 Eres el único que no tiene traductor en el navegador.
1 K 21
Alberto_Pérez_1 #48 Alberto_Pérez_1
#4 no. Pero debes ser el único que no se ha enterado de que existe la traducción automática.
0 K 6
Top_Banana #60 Top_Banana
#4 Yo no entiendo persa ni nada parecido.

Pero me lo traduce directamente el navegador.
0 K 18
#25 j3j3j3j3
#11 tenian problema en la lavanderia ...
3 K 40
#68 perej
Me ha encantado leer (traducción automática, claro) el modo de comunicarse tan anticuado que se utiliza. Supongo que es un medio oficial y por eso plagado de formas religiosas.
Me gustaria poder contrastarlo cin algún medio laico iraní, si es que existe.
Gracias #0
1 K 30
EmuAGR #71 EmuAGR *
#68 Todos los musulmanes anexan alabanzas entre paréntesis cuando se nombra a algún profeta o a Dios. Es parecido a occidente cuando se antepone Dr., Su Alteza Real, Sus Majestades...

Es un coñazo de leer cualquier texto porque son increíblemente efusivos, parece Korea del Norte refiriéndose a los Kim.
1 K 25
#7 eipoc
Estoy por pillarme una bodega, en esta guerra hay muchos momentos para celebrar.
1 K 22
#46 Setis
#7 Asegúrate que sea bien profunda y llénala de víveres no perecederos, que está la cosa bien caliente :tinfoil:
0 K 7
#73 R2dC
#46 efectivamente, la cosa está que arde  media
0 K 9
#19 tpm1
Seguid, seguid subiendo noticias del nodo iraní.
1 K 20
#44 wonsterboy
#19 Tranqui, si hay que desmentir, se desmentira. Ya ves, aqui se suben todos los dias twits-bulos del genocida naranja.
0 K 7
Asmode0 #51 Asmode0 *
#44 si, igual que el desmentido de que habían derribado un f35, por ejemplo, que sigue en portada y que resultó ser falso, como la gran mayoría de noticias que se están subiendo a portada desde que empezó la guerra.

En fin.
1 K 20
#55 tpm1
#51 O la del F15 de hace uno o dos días que era en realidad un misil iraní.
1 K 20
Asmode0 #56 Asmode0
#55 cierto.
0 K 10
#54 tpm1
#44 Se llama tener un mínimo de pensamiento crítico. No tiene sentido subir una noticia del medio de propagando iraní si no dan ninguna prueba de lo que dice.
0 K 10
#67 wonsterboy
#54 Pero si se suben decenas de noticias fabricadas en la casa blanca sin prueba alguna... A mí me interesa, y ya veremos más pronto que tarde si se confirma o desmiente, igual que las usanas. Yo veo una doble vara de medir como un templo.
1 K 19
Top_Banana #65 Top_Banana
#63 Bienvenido a la propaganda.

Cuando la ves desde fuera, puedes elegir cuál de las dos te gusta más.

La operación de rescate que se ha montado EEUU sin ninguna prueba, es igual de "vídeo de lego" que esto.

A eso me refiero y por eso las subo.

Parece que en general nos gusta comernos sólo la de un lado y obviar completamente la contraria.

La verdad suele quedar entre medias de las dos propagandas.
0 K 18
karaskos #20 karaskos *
Esto iba a ser coser y cantar, como en Venezuela xD

Cada vez tienes menos fichas por el {0x1f30e} , querida Usa
1 K 17
Andreham #5 Andreham
Pena que no estuvieran dentro.
0 K 8
#11 pushakk
#5 ¿Entonces las ambulancias para qué eran, para desescombrar?
0 K 7
#62 Hemin
ni un muerto, ya verás
0 K 6
#31 Heinkel111
como se nota que Rusia y China les está echando una mano a los iranies.
0 K 6
#45 jjmf
Hay alguna fuente occidental que lo confirme?
0 K 6
Asmode0 #52 Asmode0
#45 no la necesitan. Con que digan lo que les gustaría ya es suficiente para votarla positivo. Y a portada. Pero no digas nada, que te llaman pedófilo, otanista, facha y demás lindezas, a pesar de desear con todas mis fuerzas que EEUU e Israel sufran todo lo posible y los humillen.
3 K 30
#49 LopoX
Hay alguna prueba o me espero al vídeo de Lego?
0 K 6
Top_Banana #61 Top_Banana
#49 Puedes esperar sentado a que lo confirme Trump y dos horas más tarde diga lo contrario.
0 K 18
#63 LopoX
#61 Vídeo de Lego pues
0 K 6
#34 Yqsyo
Reportado por propaganda barata y por cutre.
5 K -2
#47 wonsterboy *
#34 Por lo menos aqui llaman al ejercito usano por su nombre.
1 K 10

menéame