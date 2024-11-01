Destrucción del lugar de reunión de los comandantes estadounidenses en la oleada 97 / Bombardeo de misiles navales israelíes [PER]

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1. Destrucción del lugar de reunión de comandantes y oficiales terroristas estadounidenses en una ubicación secreta cerca de la base naval "Mohammed Al-Ahmad" en Kuwait, mediante el uso de varios misiles balísticos y una multitud de drones de precisión. La gran cantidad de ambulancias en la zona evidencia el elevado número de víctimas tras el ataque. 2. En el marco de esta operación, un buque sionista con el nombre comercial "King Dao Star" fue alcanzado con precisión en el canal del puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos.