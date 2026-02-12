Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles

Este joven que se ha viralizado a raíz de este vídeo, que han compartido hasta políticos como Pablo Iglesias en sus redes sociales, es gijonés y tiene poco más de treinta años, pero un amplio historial delictivo que llevó a ingresar en prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. Este individuo, el 31 de mayo de 2021, a punto de estuvo de acabar con la vida de un empresario gijonés que tenía un negocio de tatuajes en el barrio de Laviada. El joven accedió al local, ubicado en la calle Los Pedregales, para pedirle al dueño.
| etiquetas: amenazas , vito quiles , pistola
No entiendo como personajes así pueden estar en libertad tan rápido. Está claro que necesita ayuda psicológica y que es un peligro para la sociedad.
Vuelvete a la cueva.
(si tiene antecedentes, normal que sea de ppvox, poca broma veo ahí)
Como diría Villarroya, a ver si nos vamos enterando de que el fascismo y el nazismo son ideologías criminales y que, por lo tanto, solo atraen tanto a delincuentes convictos, como a delincuentes en potencia.
Insisto, nazismo y fascismo son ideologías criminales y las personas que profesan esta ideología también.