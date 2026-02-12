edición general
Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles

Este joven que se ha viralizado a raíz de este vídeo, que han compartido hasta políticos como Pablo Iglesias en sus redes sociales, es gijonés y tiene poco más de treinta años, pero un amplio historial delictivo que llevó a ingresar en prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. Este individuo, el 31 de mayo de 2021, a punto de estuvo de acabar con la vida de un empresario gijonés que tenía un negocio de tatuajes en el barrio de Laviada. El joven accedió al local, ubicado en la calle Los Pedregales, para pedirle al dueño.

comentarios
Gnomo #1 Gnomo *
Se le ve sano mentalmente :palm:
No entiendo como personajes así pueden estar en libertad tan rápido. Está claro que necesita ayuda psicológica y que es un peligro para la sociedad.
3 K 40
#10 Culoman3
1 K -5
obmultimedia #11 obmultimedia
#10 eres tan tonto que te citas a ti mismo.
Vuelvete a la cueva.
0 K 11
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Cuando el terrorismo es calificado como "chiquilladas" por compañeros ideológicos.

(si tiene antecedentes, normal que sea de ppvox, poca broma veo ahí)
2 K 39
#6 capitan.meneito
Ostia el Vito como salió por patas, jaja!
1 K 21
#4 Nasser
La España que madruga. :troll:
1 K 18
cax #5 cax *
Otra rata criminal fascista. Como todas las demás que engrosan las filas de PP, Vox y SALF.

Como diría Villarroya, a ver si nos vamos enterando de que el fascismo y el nazismo son ideologías criminales y que, por lo tanto, solo atraen tanto a delincuentes convictos, como a delincuentes en potencia.

Insisto, nazismo y fascismo son ideologías criminales y las personas que profesan esta ideología también.
1 K 14
#12 UNX
#5 Esta gente es la que al mismo tiempo se define como gente de "ley y orden".
1 K 24
Amperobonus #3 Amperobonus
No es mas que un simio incapaz de controlar sus instintos primarios
0 K 8
cax #7 cax
#3 Como todos los mierdas que engrosan las filas del fascismo y el nazismo en el mundo entero. Simios violentos y peligrosos cuyo sitio debería ser la cárcel y no la política ni mucho menos las calles.
2 K 29
KLKManin #9 KLKManin
¿Donde sale Vito Quiles? Que no lo distingo...
0 K 7

