El Congreso convalida la Ley de Multirreincidencia exigida por Junts con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

La norma era una petición de los de Puigdemont y, tras un largo periplo parlamentario, la norma ha visto la luz verde en el Congreso con los votos de la derecha y el PSOE. El texto endurece el Código Penal en algunos supuestos, como el robo de un teléfono móvil o aparatos informáticos con datos personales.
Que bien, se endurece la pena de los delitos cometidos principalmente por la clase baja. ¿Y la prevaricación, robo sistemático de lo público, traición a la patria en favor del invasor Yankee para cuando?
Ahora, esos robos, hurtos o como quieras llamarlos, normalmente también se realizan contra la clase baja ¿Cómo es eso de que te den pena los delincuentes pero no las víctimas?
Que bonito nos va a quedar el país...
Límites para el delito:
Vía Urbana: Superar en más de 60 km/h la velocidad permitida (ej. ir a 90 km/h en zona de 30 km/h).
Vía Interurbana: Superar en más de 80 km/h la velocidad permitida (ej. ir a 200 km/h en autopista de 120 km/h).
Consecuencias Penales (art. 379.1 Código Penal):
Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.
Trabajos en beneficio de la comunidad (31 a 90 días).
Privación del derecho a conducir (retirada del carnet) de 1 a 4 años.