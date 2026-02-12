edición general
El Congreso convalida la Ley de Multirreincidencia exigida por Junts con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

La norma era una petición de los de Puigdemont y, tras un largo periplo parlamentario, la norma ha visto la luz verde en el Congreso con los votos de la derecha y el PSOE. El texto endurece el Código Penal en algunos supuestos, como el robo de un teléfono móvil o aparatos informáticos con datos personales.

#2 HolayAdios
""Con los cambios previstos en el Código Penal, el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado por otros tres delitos menos graves con anterioridad""
Que bien, se endurece la pena de los delitos cometidos principalmente por la clase baja. ¿Y la prevaricación, robo sistemático de lo público, traición a la patria en favor del invasor Yankee para cuando?
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#2 Pero k dise lokoooo. Está socialmente establecido en España que si tienes pasta o has robado grandes cantidades de las arcas públicas no pisas la cárcel. Al menos eso es lo que vota este país en masa.
BlackDog #6 BlackDog
#2 Ahí tienes al PSOE bajando las penas por malversación
obmultimedia #9 obmultimedia
#2 Siempre legislan contra los robagallinas.
#14 Tensk
#2 El falso dilema que no falte.

Ahora, esos robos, hurtos o como quieras llamarlos, normalmente también se realizan contra la clase baja ¿Cómo es eso de que te den pena los delincuentes pero no las víctimas?
Thornton #1 Thornton
Peperos y voxeros colgándose la medalla en 3, 2, 1...
have_a_nice_day #3 have_a_nice_day
De esta concesión a los catalanes, por lo que sea, no se quejan los del PP y VOX
BlackDog #7 BlackDog
#3 Pero solo afecta esta ley en Cataluña o que?
DDJ #15 DDJ
Si quieren pillar a multirreincidentes que infiltren a los policías en los chiringuitos políticos y no en las asociaciones de vecinos
Mistwatch #10 Mistwatch
Me da que esto será como la prisión permanente revisable, que los contrarios nos decían que una ley digna la dictadura pero hoy ya nadie se acuerda de las promesas de derogarla.
platypu #11 platypu
Vaia Vaia
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
Todo lo que se hacer sitio es bien
Capaza #8 Capaza
A mi forma de ver un error por parte del PSOE, que podia perfectamente no desgastarse con esta votación porque toda la derecha iba a votar junta como corresponde y se iba a aprobar, pero o ha sido una imposición de Junts tener que votar afirmativo o simplenente no quieren que se vea que se puede validar una ley aunque no gobiernes.
#5 HolayAdios
Ojo, que tres delitos menos graves pueden ser: exceso de velocidad, una manifestación por tus derechos o una discusión con un vecino. Al año te pillan con un bote de colonia al más estilo Cifuentes y ya estás en el trullo con pederastas, atracadores y narcotraficantes.
Que bonito nos va a quedar el país...
platypu #12 platypu
#5 No mientas

Límites para el delito:
Vía Urbana: Superar en más de 60 km/h la velocidad permitida (ej. ir a 90 km/h en zona de 30 km/h).
Vía Interurbana: Superar en más de 80 km/h la velocidad permitida (ej. ir a 200 km/h en autopista de 120 km/h).

Consecuencias Penales (art. 379.1 Código Penal):
Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.
Trabajos en beneficio de la comunidad (31 a 90 días).
Privación del derecho a conducir (retirada del carnet) de 1 a 4 años.
menéame