El curioso problema de Suiza: no sabe qué hacer con 700.000 millones de dólares

El banco central de Suiza acumula cerca de 720.000 millones de dólares en reservas, una cantidad ingente que supera con creces el tamaño de su economía. El fuerte crecimiento de estos activos denominados en divisa extranjera está creando un tenso debate sobre qué hacer con ese dinero.

Veelicus #2 Veelicus
Que se compren Groenlandia :troll: :troll: :troll:
borteixo #6 borteixo
#2 algo me dice que han reflotado esta noticia justo para esto xD
#8 Leclercia_adecarboxylata *
#6 Bueno, la he reflotado yo, por eso está en hemeroteca. Cuando se hablan de números tan grandes que no caben en el imaginario del ciudadano creo que es bueno contextualizar. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Nos la están colando?

Desde luego parece mucho pero, por poner un ejemplo, España recibió un 10% de esa cantidad (haciendo la conversión 1:1 entre el dólar y el euro) en el 2021 de los fondos europeos y también 70.000 millones fue lo que se manejó en el plan de lucha contra el cambio climático en la misma época.

Y aquí estamos hablando de comprar un continente. Que no es poca cosa.
powernergia #7 powernergia
Luego nos vienen con la milonga de que en Suiza son millonarios porque su economía liberal.

Como si ser refugio del dinero blanco, negro y de colores de medio mundo nada tuviera que ver.
g3_g3 #5 g3_g3
Financiar la III Guerra Mundial.
Tienen experiencia con las dos anteriores y les fue muy bien.
pitercio #9 pitercio
Liquidarán y comprarán aún más oro. Un mega experto consultor top, de la mejor firma auditora de capitales, les va a aconsejar lo mismo que un calorro de las 3000 viviendas.
ochoceros #11 ochoceros
#9 También podrían construir más viviendas para alquiler turístico porque tienen un país muy bonito para el turismo y mi cuñado dice que la vivienda nunca baja.
Kantinero #10 Kantinero *
Curioso, justo la pasta que necesita Trump para comprar Groenlandia

www.meneame.net/story/trump-pone-precio-groenlandia-tasa-700-000-millo
Dene #1 Dene
Pues yo estoy libre ....
#4 DenisseJoel
> está creando un tenso debate sobre qué hacer con ese dinero

Que se lo coman. Así resolvemos dos problemas de un solo golpe.
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Como se entere Trump veras
