El curioso problema de Suiza: no sabe qué hacer con 700.000 millones de dólares

El banco central de Suiza acumula cerca de 720.000 millones de dólares en reservas, una cantidad ingente que supera con creces el tamaño de su economía. El fuerte crecimiento de estos activos denominados en divisa extranjera está creando un tenso debate sobre qué hacer con ese dinero.
Desde luego parece mucho pero, por poner un ejemplo, España recibió un 10% de esa cantidad (haciendo la conversión 1:1 entre el dólar y el euro) en el 2021 de los fondos europeos y también 70.000 millones fue lo que se manejó en el plan de lucha contra el cambio climático en la misma época.
Y aquí estamos hablando de comprar un continente. Que no es poca cosa.
Como si ser refugio del dinero blanco, negro y de colores de medio mundo nada tuviera que ver.
Tienen experiencia con las dos anteriores y les fue muy bien.
Que se lo coman. Así resolvemos dos problemas de un solo golpe.